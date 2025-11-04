第1回VTuber大喜利「VOKE-1グランプリ」ボケ回答大募集！VTuberの歌衣メイカさんと天開司さんをコメンテーターとして迎えるグランプリ決定生配信も放送。「nizima ACTION!!」主催
2Dイラストに立体的なアニメーションを加える表現技術「Live2D」の開発を行う株式会社Live2D（本社：東京都新宿区、代表取締役：中城哲也、以下、Live2D社）は、2025年11月4日（火）より、オンライン動画エディター「nizima ACTION!!」が主催するVTuber大喜利イベント「VOKE-1グランプリ」を開催します。
■VOKE-1グランプリとは？
毎月出されるお題に対して動画で大喜利の回答をする、ユーザー参加型のVTuber大喜利イベントです。
グランプリ決定生配信にて、全応募の中から入選作品を紹介し、特に面白かった作品をグランプリ、準グランプリとして決定します。グランプリ、準グランプリ受賞者にはAmazonギフト券を贈呈します。
※VTuber（V）大喜利（O）回答（K）博覧会（Expo）の頭文字を取って「VOKE-1」としています。
■nizima ACTION!! とは？
「nizima ACTION!!（ニジマ アクション）」は、Live2Dモデルを存分に活用できるオンライン動画エディターです。1分～5分程度のショート動画を中心に、ブラウザで気軽にリッチな動画編集をすることができます。
現在、β版として無償提供しており、ユーザーの皆様からのご意見・ご要望をもとに機能の改善やサービス価値の向上を続けています。
公式サイトはこちら :
https://site.nizima-action.com/ja/
今すぐ無料登録して使ってみる！
■第1回のお題
VOKE-1グランプリ第1回のお題は、下記の2つです。
１.「怖すぎるVTuber！初配信の第一声とは？」
回答例「こんにちは、納税が大好きです」
２.「遅刻してきたVTuberの嘘すぎる言い訳とは？」
回答例「荷物20個置き配されて玄関が封鎖されてた（イラスト回答）」
１.２.片方の参加でも、両方の参加でもどちらでもOKです。
※どちらのお題も、テキスト回答、イラスト回答どちらでもOKです！
＜回答サンプル動画＞
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=epxna7ff-CU ]
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=46zn2RycdGA ]
■歌衣メイカさん、天開司さんがコメンテーターとして登場！
11/28（金）のグランプリ決定生配信では、VTuberの歌衣メイカさん、天開司さんがコメンテーターとして出演！
司会はnizima ACTION!! 公式キャラクターの動狼アクト。3人で配信を盛り上げます。
あなたのボケ回答で、3人を笑わせよう！
■グランプリの決定方法
まず、全応募の中から選ばれた「入選作品」をグランプリ決定生配信にて発表します。
その中から一番面白い回答を、動狼アクトがグランプリとして決定します。
生配信は、2025年11月28日（金）19:00～ 、nizima by Live2D YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@nizima_by_Live2D)にて行います。
◆開催期間
2025年11月4日（火）～11月24日（月・祝）23:59
◆結果発表
2025年11月28日（金）19:00～
nizima by Live2D YouTubeチャンネルの生配信にて発表
◆参加方法
１. nizima ACTION!!で回答したいお題のテンプレートを選択
２. モデルとテキストを差し替えてエクスポート
３. #VOKE1グランプリ1 #nizimaACTION の2つのハッシュタグを付けてXでポストすれば、応募完了！
◆賞・賞品（Amazonギフト券）
グランプリ（各お題1名、計2名）：30,000円分
準グランプリ（各お題1名、計2名）：10,000円分
イベントページ（公式サイト）はこちら :
https://site.nizima-action.com/ja/campaigns/voke-1gp1/
詳しい参加手順などをチェック！
▽▼ nizima ACTION!!公式X ▼ ▽
https://x.com/nizima_action
▽▼ nizima ×nizima LIVE × nizima ACTION!! 公式YouTubeチャンネル ▼ ▽
https://www.youtube.com/@nizima_by_live2d
■株式会社Live2Dについて
株式会社Live2Dロゴ
世界に広がるLive2D
私たちは、2Dイラストに立体的なアニメーションを加える表現技術「Live2D」を中心に事業を展開しています。
「Live2D Cubism」のソフトウェアライセンス販売、Live2Dの制作と表現研究を行う「Live2D Creative Studio」、Live2Dのイラスト・モデルの売買やオーダーメイド取引ができる公式マーケットプレイス「nizima」、Live2D公式のVTuber向けトラッキングアプリ「nizima LIVE」、Live2D公式のオンライン動画エディター「nizima ACTION!!」、"Live2Dのプロ"になるためのオンライン講座「Live2D JUKU」と事業を拡大中。
現在「Live2D」は、ゲームやアプリ、VTuber、教育など国内外の様々な領域で利用・評価され、今ではみなさまの身近なところで目にする機会も増えています。「クリエイターが描きたい通りに描き、動かしたい通りに動かす」私たちが目指すこの夢に向かって日々精進して参りますので、今後の「Live2D」の進化にご期待ください。
【株式会社Live2D】
- Webサイト：https://www.live2d.jp
- X（旧Twitter）：https://twitter.com/Live2D
【nizima ACTION!!】
- Webサイト：https://site.nizima-action.com/
- X（旧Twitter）：https://x.com/nizima_action
【Live2D Cubism】
- Webサイト：https://www.live2d.com
【Live2D Creative Studio】
- Webサイト：https://www.live2dcs.jp
- X（旧Twitter）：https://twitter.com/live2dcs
【nizima】
- Webサイト：https://nizima.com
- X（旧Twitter）：https://twitter.com/nizima_official
【nizima LIVE】
- Webサイト：https://nizimalive.com/
- X（旧Twitter）：https://twitter.com/nizimaLIVE
【Live2D JUKU】
- Webサイト：https://juku.live2dcs.jp
- X（旧Twitter）：https://twitter.com/live2djuku