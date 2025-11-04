第1回VTuber大喜利「VOKE-1グランプリ」ボケ回答大募集！VTuberの歌衣メイカさんと天開司さんをコメンテーターとして迎えるグランプリ決定生配信も放送。「nizima ACTION!!」主催

株式会社Live2D

2Dイラストに立体的なアニメーションを加える表現技術「Live2D」の開発を行う株式会社Live2D（本社：東京都新宿区、代表取締役：中城哲也、以下、Live2D社）は、2025年11月4日（火）より、オンライン動画エディター「nizima ACTION!!」が主催するVTuber大喜利イベント「VOKE-1グランプリ」を開催します。

■VOKE-1グランプリとは？

毎月出されるお題に対して動画で大喜利の回答をする、ユーザー参加型のVTuber大喜利イベントです。

グランプリ決定生配信にて、全応募の中から入選作品を紹介し、特に面白かった作品をグランプリ、準グランプリとして決定します。グランプリ、準グランプリ受賞者にはAmazonギフト券を贈呈します。

※VTuber（V）大喜利（O）回答（K）博覧会（Expo）の頭文字を取って「VOKE-1」としています。

■nizima ACTION!! とは？

「nizima ACTION!!（ニジマ アクション）」は、Live2Dモデルを存分に活用できるオンライン動画エディターです。1分～5分程度のショート動画を中心に、ブラウザで気軽にリッチな動画編集をすることができます。

現在、β版として無償提供しており、ユーザーの皆様からのご意見・ご要望をもとに機能の改善やサービス価値の向上を続けています。

■第1回のお題

公式サイトはこちら :https://site.nizima-action.com/ja/今すぐ無料登録して使ってみる！

VOKE-1グランプリ第1回のお題は、下記の2つです。

１.「怖すぎるVTuber！初配信の第一声とは？」

回答例「こんにちは、納税が大好きです」

２.「遅刻してきたVTuberの嘘すぎる言い訳とは？」

回答例「荷物20個置き配されて玄関が封鎖されてた（イラスト回答）」

１.２.片方の参加でも、両方の参加でもどちらでもOKです。

※どちらのお題も、テキスト回答、イラスト回答どちらでもOKです！

＜回答サンプル動画＞

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=epxna7ff-CU ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=46zn2RycdGA ]

■歌衣メイカさん、天開司さんがコメンテーターとして登場！

11/28（金）のグランプリ決定生配信では、VTuberの歌衣メイカさん、天開司さんがコメンテーターとして出演！

司会はnizima ACTION!! 公式キャラクターの動狼アクト。3人で配信を盛り上げます。

あなたのボケ回答で、3人を笑わせよう！

■グランプリの決定方法

まず、全応募の中から選ばれた「入選作品」をグランプリ決定生配信にて発表します。

その中から一番面白い回答を、動狼アクトがグランプリとして決定します。

生配信は、2025年11月28日（金）19:00～ 、nizima by Live2D YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@nizima_by_Live2D)にて行います。

◆開催期間

2025年11月4日（火）～11月24日（月・祝）23:59

◆結果発表

2025年11月28日（金）19:00～

nizima by Live2D YouTubeチャンネルの生配信にて発表

◆参加方法

１. nizima ACTION!!で回答したいお題のテンプレートを選択

２. モデルとテキストを差し替えてエクスポート

３. #VOKE1グランプリ1 #nizimaACTION の2つのハッシュタグを付けてXでポストすれば、応募完了！

◆賞・賞品（Amazonギフト券）

グランプリ（各お題1名、計2名）：30,000円分

準グランプリ（各お題1名、計2名）：10,000円分

イベントページ（公式サイト）はこちら :https://site.nizima-action.com/ja/campaigns/voke-1gp1/詳しい参加手順などをチェック！

▽▼ nizima ACTION!!公式X ▼ ▽

https://x.com/nizima_action

▽▼ nizima ×nizima LIVE × nizima ACTION!! 公式YouTubeチャンネル ▼ ▽

https://www.youtube.com/@nizima_by_live2d

■株式会社Live2Dについて

株式会社Live2Dロゴ

世界に広がるLive2D

私たちは、2Dイラストに立体的なアニメーションを加える表現技術「Live2D」を中心に事業を展開しています。

「Live2D Cubism」のソフトウェアライセンス販売、Live2Dの制作と表現研究を行う「Live2D Creative Studio」、Live2Dのイラスト・モデルの売買やオーダーメイド取引ができる公式マーケットプレイス「nizima」、Live2D公式のVTuber向けトラッキングアプリ「nizima LIVE」、Live2D公式のオンライン動画エディター「nizima ACTION!!」、"Live2Dのプロ"になるためのオンライン講座「Live2D JUKU」と事業を拡大中。

現在「Live2D」は、ゲームやアプリ、VTuber、教育など国内外の様々な領域で利用・評価され、今ではみなさまの身近なところで目にする機会も増えています。「クリエイターが描きたい通りに描き、動かしたい通りに動かす」私たちが目指すこの夢に向かって日々精進して参りますので、今後の「Live2D」の進化にご期待ください。

【株式会社Live2D】

- Webサイト：https://www.live2d.jp- X（旧Twitter）：https://twitter.com/Live2D

【nizima ACTION!!】

- Webサイト：https://site.nizima-action.com/- X（旧Twitter）：https://x.com/nizima_action

【Live2D Cubism】

- Webサイト：https://www.live2d.com

【Live2D Creative Studio】

- Webサイト：https://www.live2dcs.jp- X（旧Twitter）：https://twitter.com/live2dcs

【nizima】

- Webサイト：https://nizima.com- X（旧Twitter）：https://twitter.com/nizima_official

【nizima LIVE】

- Webサイト：https://nizimalive.com/- X（旧Twitter）：https://twitter.com/nizimaLIVE

【Live2D JUKU】

- Webサイト：https://juku.live2dcs.jp- X（旧Twitter）：https://twitter.com/live2djuku