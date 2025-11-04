Qoo10の韓国の人気ブランドが表参道に集結する「2025 Qoo10 TREND PARK」が期間限定オープン！

株式会社qutori

eBay Japan合同会社（本社：東京都港区、代表取締役：グ ジャヒョン）が運営する総合ECプラットフォーム「Qoo10」は、KOTRA（大韓貿易投資振興公社）と共同で、韓国の注目ブランドの世界観に触れるリアル体験イベント「2025 Qoo10 TREND PARK」を、2025年11月14日(金)から11月17日(月)までの4日間、東京・表参道のMIL Galleryにて開催します。株式会社qutori（CEO：加藤 翼、本社：東京都港区、以下：qutori）は、本イベントの企画・運営を支援します。

本イベントには、Qoo10 で展開する「mude.（ミュード）」「SISTER ANN」「SKIN1004」といった人気のコスメブランドや、帽子ブランド「VARZAR」、健康食品「タルシム」など、日本未上陸ブランドを含むコスメ・ファッション・健康食品など20のブランドが集結するポップアップストアです。

気になっていたアイテムを「見て」「触れて」「好きになる（LOVE）」体験を通じて、お客様と新たなブランドとの素敵な繋がりを創出します。会場では、来場者全員への「サンプル」のプレゼントを実施。抽選やSNS投稿でさらに特典がもらえるキャンペーンなど、様々なコンテンツをご用意しています。

■ 開催概要

イベント名 : 2025 Qoo10 TREND PARK - TRY it, LOVE it.

開催期間 : 2025年11月14日(金) ～ 11月17日(月)

開場時間 :

11月14日(金) ～ 16日(日) 11:00 ~ 20:00

11月17日(月) 11:00 ~ 15:00

※ 安全確保のため、混雑時は入場制限をさせていただく可能性がございます。

※ 入場制限時は、会場にて整理券を発券いたします。

会場 : MIL Gallery (ミルギャラリー)

住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-25-28 2F

アクセス : 「明治神宮前駅」徒歩3分

東京メトロ「明治神宮前駅」: 神宮前交差点改札エレベータ口から 徒歩 4分 ・

東京メトロ「表参道駅」: A2口から 徒歩 7分

入場料 : 無料

主催 : Kotra 大韓貿易投資振興公社

協賛 : eBay Japan合同会社

出展ブランド :

1.Ariul

2.SKIN1004

3.BLANC

4.wellderma

5.BnD

6.ooznary

7.SARANARA

8.arwe

9.keybo

10.SISTER ANN

11.Heartpercent

12.mude.

13.Milk Baobab

14.Snow2plus

15.VARZAR

16.ETERNAL YOU

17.ESTHER FORMULA

18.kwangdong

19.IHEAL

20.dalsim

■ 主なコンテンツ

1. GIFT BAR (サンプリング体験)

ご来場いただいた皆様全員に、必ず何かが当たるルーレットのチャンス。帽子やバッグ、人気コスメを抽選でプレゼントいたします。

大当たり：Love it！賞・・・・各種サンプル多め+豪華特典

当たり：Enjoy it！賞・・・各種サンプル多め

ふつう：Try it！賞・・・各種サンプル

2. ENTRY & DISCOVER (ブランド体験)

会場には「mude.」「SKIN1004」など人気のコスメブランドをはじめ、ファッション雑貨（VARZAR）、健康食品まで、20の多様なブランドブースが並び、テスターでお試しができます。各ブースに設置されたQRコードを読み込むと、Qoo10の各ブランドページに直接アクセス。知らなかったブランドの魅力や詳細情報をその場ですぐにチェックできます。

4. SHARE TREND

会場の様子をQoo10 instagramアカウントにタグ付きでSNSでシェアしていただくことで、さらに特典をプレゼントいたします。

5. 先着300名にエコバッグをプレゼント

初日のみ先着で300名にサンプルとQoo10特製のエコバッグをプレゼントいたします。

6.フォトゾーン

KOTRAとQoo10がプロデュースする特別なフォトブースを設置。フォトジェニックな写真撮影をお楽しみいただけます。

■ KOTRA（大韓貿易投資振興公社）

KOTRA（大韓貿易投資振興公社）は、韓国政府傘下の貿易・投資振興機関として、韓国と世界各国の経済交流を支援しています。

■ インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」

URL：http://www.qoo10.jp/

本社所在地：

〒107-0051 東京都港区元赤坂1丁目3-13 赤坂センタービルディング13F 050-5840-9100(受付時間 平日09:30~17:30)

事業概要：インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」の運営

eBay Japan合同会社は、楽しさを仕掛け、喜びを届けるマーケットプレイスとして「Qoo10（キューテン）」を運営しています。2010年に運営を開始し、ファッション・ビューティ・スポーツ・家電・モバイル・日用品・生活・食品・ベビー・エンタメ・ブック・eチケット等あらゆるジャンルにわたり、豊富な品揃えを誇ります。「Qoo10」を通じて、セラー（売り手）は法人・個人を問わず、国内外から自由に商品を出品でき、バイヤー（買い手）は、安全かつ安心な環境で、お買い物を楽しむことができます。

■ qutori

株式会社qutori（CEO：加藤 翼、本社：東京都港区）は、クリエイターのポップアップストア出店・PRをサポートする「POPAP」や、コミュニティマネジメントのコンサルティング事業「BUFF」を展開し、クリエイターの活動を支援してきました。また、現代アート領域の事業として「.axus（アクサス）」を展開。同事業では、「表現の多義的な受容が社会に浸透する未来」をビジョンに掲げ、ワークショップ企画力養成講座・イベントの企画運営などを通して、作家の支援を行っています。 本イベントでは、ポップアップストア支援の知見を活かし、企画・運営をサポートしています。

※文中の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日時点の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。