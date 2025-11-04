【シロカ、電子レンジ全台を協賛】冷凍食品・アイスが食べ放題のイベント「チン！するレストラン in SAPPORO」

シロカ株式会社

シロカ株式会社（東京都・千代田区）は、株式会社日本アクセス（東京都・品川区）が主催し、2025年11月28日（金）から12月15日（月）までの期間限定で開催される、冷凍食品・アイスが食べ放題のイベント「チン！するレストラン in SAPPORO」に対し、電子レンジ（SX-18D231）の物品協賛を行います。

食品総合卸の株式会社日本アクセスが主催する「チン！するレストラン」は、冷凍食品とアイスを食べ放題で楽しむことができ、2022年の東京での開催以降、大阪・名古屋でも開催され好評を博したイベントです。4回目となる今回は、北海道札幌市にて、座席数・スペースともに過去最大規模の会場で開催されます。

シロカでは、時短・手軽さで忙しい毎日をサポートしてくれる冷凍食品の魅力を伝える場を定期的に提供している本イベントの主旨に賛同したことから、協賛を決定しました。ご提供する電子レンジ（SX-18D231）約50台は、会場内での冷凍食品の温めにお使いいただきます。

2021年から発売を開始したシロカのレンジシリーズには、出力を細やかにコントロールするシロカ独自の「やさしさ解凍（特許取得済）」を搭載。熱の通しすぎや加熱ムラを防止することで、冷凍保存したひき肉や刺身のサクといった加減のむずかしい食材も、やさしく解凍し、解凍ムラを抑えてくれます。また、時間が経った汚れも拭き取りやすい特殊コーティング技術「さっピカコート」で、こびりついてお掃除しづらかった調味料や油分など、庫内の汚れを簡単にふき取ることができ、お手入れのしやすさも好評をいただいております。

さらに、冷凍パスタや冷凍のお弁当などの冷凍食品をムラなく食べごろに調理することができる「解凍あたため上手」機能を備えたレンジや、グリル調理とレンジ調理で同時に2品仕上げてくれる「2段調理」搭載のオーブンレンジなど、ご使用のシーンやライフスタイルにあわせて選べる幅広いラインナップが特徴です。

シロカのレンジシリーズは、手間を軽減することで忙しい毎日をサポートし、調理の幅を広げることで食の時間をお楽しみいただけます。

本イベントに設置の 電子レンジ（SX-18D231）について

機能も操作性もシンプルな単機能レンジでありながら、お悩みの多い「電子レンジでの解凍」に目を向けた製品。出力を細やかにコントロールし、食材に熱を通しすぎない低出力*1でじっくりとあたためるシロカの独自技術「やさしさ解凍」や、同技術を応用し、冷凍パスタや冷凍のお弁当などの冷凍食品をムラなく食べごろに調理する「解凍あたため上手」*2を搭載しています。さらに、自動で900Wの高出力を組み合わせてあたためることで、最大約32%*3の時短につながる「時短ボタン」も搭載。ムラなく、よりスピーディーなあたためをかなえます。

▼電子レンジ（SX-18D231）について詳しくはこちら

https://www.siroca.co.jp/product/microwave-oven/

*1 解凍メニューに応じて、200W相当と100W相当を使い分けています。

*2 特許出願中

*3 SX-18D231での市販の弁当あたため（レンジ500W／3分20秒）と、時短機能使用時の加熱時間（2分15秒）の比較（自社調べ）

※時短機能は、マニュアルあたため500W/600W、加熱時間1分30秒～10分以内の場合のみ使用可能。

あたためのあとや時短機能の連続使用時など、一時的に時短機能が使用できない場合や、時短効果が異なる場合があります。

その他のレンジシリーズ ラインナップ紹介

オーブンレンジ

電子レンジ（SX-18D231）同様の「やさしさ解凍」や「解凍あたため上手」、「時短ボタン」を搭載した、ベーシックなオーブンレンジです。

本体の左右・背面に放熱のためのスペースが不要で、壁に付けて設置できる「ピタッと置き」により、キッチンのスペースを有効活用できます。

おりょうりレンジ

54種類の自動メニューを搭載し、火を使わずに電子レンジだけで多彩な料理を作ることができる製品。ボウル一つで作れるパスタや、エビチリ、栗蒸し羊羹など、メインになる基本の料理から、常備菜やデザートまで、幅広い60種類のレシピを掲載したオリジナルレシピブック付きで、毎日の献立選びに役立ちます。

「やさしさ解凍」は本モデルにも搭載しています。

おりょうりレンジ ぱりジュワッ

「おりょうりレンジ」にオーブン機能を追加した製品。レンジシリーズ共通の高出力での素早いあたためや、食材をムラなく解凍する「やさしさ解凍」に加え、独自の「2ヒート技術」により予熱不要でレンジとグリルを組み合わせた調理が可能です。本体上部のヒーターと、マイクロ波によって発熱する付属の「2ヒート皿」により上下からしっかりと食材を焼き上げるので、外はぱりっと、中はジュワッと、ムラなく熱々に仕上げることができ、面倒な操作や食材を裏返す手間も必要ありません。

シロカのレンジシリーズについて、詳しくはこちら(https://www.siroca.co.jp/product/s-microwave-oven/)からご覧ください。

「チン！するレストラン in SAPPORO」開催概要

■開催日：2025年11月28日（金）～12月15日（月）

■開催場所：サッポロファクトリーホール（札幌市中央区北２条東３丁目）

■利用料金：90分制 2,000 円／人（小学生は半額／小学生未満は無料）

■陳列商品：約200種類の冷凍食品・アイス

▼「チン！するレストラン in SAPPORO」について詳しくはこちら

https://promotion.nippon-access.co.jp/frozen/frozenaward/2025/popup/sapporo/

シロカ株式会社について

暮らしに小さな喜びや心地よさをもたらし、彩りを添えられるよう

ワクワクする機能や、暮らしになじむデザインにこだわった家電製品をお届けします。

シロカ公式サイト：https://www.siroca.co.jp/

シロカオンラインストア 本店：https://store.siroca.jp/

シロカ公式Instagram：https://www.instagram.com/siroca.jp/

