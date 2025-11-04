パートナープロップ、freeeのパートナーマーケターとの特別対談をPIVOT にて本日公開

株式会社パートナープロップ

「パートナーマーケティング」を実現する国内のリーディングカンパニーとしてPRM(パートナー関係管理システム)を提供する株式会社パートナープロップ（本社：東京都千代田区、代表取締役 CEO：井上 拓海、以下：パートナープロップ）は、ビジネス映像メディア『PIVOT』が手掛けるコンテンツ「&questions」にて、次の時代を作る職種「パートナーマーケター」について、パートナープロップVP of Salesの磐崎と、フリー株式会社（以降、freee）パートナー事業本部の八島氏・里見氏・宮下氏による対談動画を本日公開したことをお知らせします。

■freeeが語る、「5つのKPI」と「個人に対するフォロー施策」で進化するパートナーマーケティング

動画はこちら :https://youtu.be/KMc2nlwQves

本特集では、freeeが推進する会計事務所向けのパートナーマーケティングを題材に、パートナープロップが展開するPRM「PartnerProp」を活用して「実際に活用しているKPI」や「パートナープログラムである認定アドバイザー制度」、「パートナーの現場個人に対するフォロー施策の内容」などをどのよう実現しているのか徹底解剖します。また、次の時代を作る職種となる「パートナーマーケター」について、その面白さや今後の展望も紹介しています。

■番組概要

・タイトル：「事業成長のキードライバー パートナーマーケティング」

・MC：PIVOT株式会社 西川 典孝氏

・視聴用URL：https://youtu.be/KMc2nlwQves

・公開日：2025年11月4日

■出演者紹介

・フリー株式会社 パートナー事業本部 アカウントマネジメント部 マネージャー 八島 謙太氏

明治大学卒業後、日本最大級の不動産・住宅情報サイトを運営する株式会社LIFULLにてBtoBの広告・CRM等の代理店営業に従事。2022年8月にfreeeに入社し、会計事務所向けのコンサルティングセールス、2024年7月より士業向けパートナーセールス企画を担当。2025年7月より現職。

・フリー株式会社 パートナー事業本部 アカウントマネジメント部 部長 里見 祐介氏

早稲田大学卒業後、KPMG税理士法人にてアドバイザリー業務に従事。その後大手コンサルティング会社、起業、大手IT企業、ベンチャー企業取締役などを経て2023年にfreeeに入社。入社後は、パートナー事業本部にて事業戦略部長、マーケティング部長を経て、現職。

・フリー株式会社 パートナー事業本部 宮下 拓人氏

アカウントマネジメント部 パートナーグロースチーム リーダー

大学卒業後、ITコンサルティングや経営コンサルティングを行う株式会社フォーバルにて中小企業のDX支援やGX推進、企業経営などを支援。2024年8月にfreeeに入社し、パートナーマーケティングを担当。

・株式会社パートナープロップ VP of Sales 磐崎 友玖

上智大学法学部卒。在学時、2018年8月に株式会社Magic Momentに創業メンバーとして参画、BtoB SaaS事業のマーケティング・インサイドセールス・セールス、BPO事業のマネジメントなどを幅広く担当、シリーズB資金調達（累計22.4億円）まで事業拡大を経験。その後、2024年に株式会社パートナープロップにVP of Salesとして就任、直販営業組織・アライアンス・マーケティングなどの垂直立ち上げを推進。

■ 関連イベント情報

本対談動画のPIVOT公開を記念し、パートナーマーケティングをテーマにしたイベントを開催します。オフラインイベントである「PIVOTアフターセッション」には、実際にfreeeの現場で活躍するパートナーマーケターの3氏をお招きし、「パートナープログラム」や「KPIモニタリング」、「パートナーとの打ち合わせ方法」まで、現場のお悩みにその場で答えていく、特別セッションとなります。ここだけしか聞けないオフレコトークも満載です。

また、残念ながら日程が合わなかった方も、元LINE WORKS代表でパートナービジネスを活用してARR100億円を達成した福山に直接質問ができるオンラインウェビナーをご用意しています。ぜひご参加ください。

・オフラインイベント／オフレコトークで大解剖！パートナーマーケター道場～PIVOTアフターセッション！ 「ここだけの本音」で答える特別セッション～

日時：2025年11月18日（火）19:00-21:00

場所：guildvalley 渋谷

申込URL：https://partner-prop.com/seminar/1118/

・オンラインイベント／【元Microsoft, LINE WORKS代表】トップが明かす、売上を指数関数的に伸ばす「パートナー戦略」の神髄

日時：2025年11月20日（木）12:00-13:00

場所：オンライン開催

申込URL：https://partner-prop.com/seminar/1120/

■株式会社パートナープロップについて

株式会社パートナープロップは「共創を、社会のエンジンに。」というミッションを掲げ、「パートナーチャネル」のアップデートを可能にするスタートアップ企業です。世界市場規模38兆円と巨大市場となっているPRM（パートナー・リレーションシップ・マネジメント）領域を牽引し、日本を代表とするリーディングカンパニーとして企業間の共創を促進する社会の実現を目指します。

パートナーマーケティングを実現するPRM「PartnerProp」とは

あらゆる企業がパートナーマーケティングを実現するために、当社では PRM （パートナー関係管理システム）である「PartnerProp（パートナープロップ）」を開発・提供しております。これまでのパートナーチャネルは、企業間を跨ぐため、パートナーの活動状況の”見える化”や、パートナーと共に販売促進していくための”仕組み作り”が困難な状態でした。

当社が提供するPRMツール「PartnerProp（パートナープロップ）」を活用することで、それらの課題を解決して、パートナーチャネルの成果拡大、ひいては企業成長を実現します。すでにエンタープライズ企業からスタートアップまでさまざまな企業で幅広く活用され、国内最大級のレビューサイト「IT review」にて、PRMカテゴリでリーダー評価を獲得しています。

詳細を見る :https://www.itreview.jp/products/partnerprop/reviews

■『PartnerProp』サービスページ：https://partner-prop.com/

■「パートナーマーケティングとは？」：https://partner-prop.com/partner-marketing/

社名：株式会社パートナープロップ

事業内容：PRM ツール「PartnerProp」の企画・開発・販売 設立：2023年5月

代表者：代表取締役 CEO 井上 拓海 所在地：東京都千代田区平河町2丁目5-3 MIDORI.so 3F

公式HP：https://partner-prop.com/





