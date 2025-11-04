「Backlog World 2025」にスポンサーとして協賛・ブース出展

ネクスキャット株式会社

ネクスキャット株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：千歳紘史、以下「当社」）は、2025年11月29日（土）にパシフィコ横浜ノースで開催される「Backlog World 2025」に、シルバースポンサーとして協賛し、ブースを出展いたします。

■ Backlog World 2025について

本イベントは、株式会社ヌーラボが提供するプロジェクト管理ツール「Backlog」のユーザーコミュニティ Japan Backlog User Group（以下「JBUG」） が主催する、プロジェクトマネジメントに関わるすべての方のためのオフラインイベントです。

2025年の開催テーマは、「AMP & LEAP」。このテーマには二つの想いが込められています。一つは 「AMP（増幅）」＝Amplifyの略。セッションやワークショップを通じて、参加者のプロジェクトマネジメントの知識を増幅させること。もう一つは 「LEAP（飛躍）」。Backlog Worldで得た知識やつながりを力に変え、日々の業務やプロジェクトを大きく飛躍させていくという願いが込められています。

■ 協賛の理由・背景

- 開催日：2025年11月29日（土）- 会場：パシフィコ横浜ノース- 主催：Japan Backlog User Group（JBUG）- 公式サイト：https://jbuginfo.backlog.com/backlogworld2025/(https://jbuginfo.backlog.com/backlogworld2025/)

当社が提供するデザイン組織構築サービス「Desinare（デジナレ）」においても、Backlogは日常的に活用している重要なツールのひとつです。

プロジェクト推進の場面でBacklogを利用することで、進行管理やチーム間の連携効率を高めることができており、まさに業務を支える欠かせない存在となっています。

また、イベントのテーマや内容を拝見する中で、私たち自身も多くの学びや刺激を得られる場であると感じました。

特に、日々の業務を超えて多様な企業や専門家の方々が集い、知見を共有し合えることは、デザイン組織の支援を行う当社にとっても非常に価値のある機会です。

本協賛およびブース出展を通じて、「チームでつくる力」を軸に、より多くの企業・組織と共に学び合い、創造的なプロジェクト推進の実現を目指してまいります。

■ Desinare（デジナレ）について

デジナレは、定額でフルスタックデザイナーを活用できる、企業向けのデザイン組織構築サービスです。

採用・育成のコストや、定着のリスクを抱えることなく、社員より“社員らしい”デザイナーを自社の一員として迎え入れ、デザインの力によって、顧客体験の向上、マーケティング成果の最大化、そして社内エンゲージメントの強化を実現します。

【サービス紹介サイト】https://pr.desinare.design/

ネクスキャット株式会社について

社名：ネクスキャット株式会社

代表者：代表取締役社長 千歳 紘史

所在地：東京都豊島区池袋2-36-1 INFINITY IKEBUKURO 8F-46号

事業内容：デザイン組織構築サービス「Desinare（デジナレ）」、DX推進事業

公式サイト：https://necscat.com/



【本件に関するお問い合わせ先】

ネクスキャット株式会社 広報担当

E-mail：info@necscat.com