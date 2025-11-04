こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
お買い物チャンネルQVCの地方創生プロジェクト「ポテンシャル、無限大！福島」
ショートムービー第2弾「#福島Playlist HAMADOORI the Movie -Samurai Alive-」公開決定
テレビショッピングを中⼼としたマルチプラットフォーム通販企業の株式会社 QVCジャパン（千葉県千葉市、代表取締役最⾼経営責任者（CEO）伊藤 淳史、以下「QVC」）は、地方創生プロジェクト「ポテンシャル、無限大！福島」の一環として、福島県浜通り地域の魅力を発信するショートムービー第２弾『#福島Playlist HAMADOORI the Movie - Samurai Alive -』を制作しました。地域に根ざした取り組みを応援してきたQVCが、再び福島の地から未来へのエールを届けます。11月下旬より全国のBS・CATV各局にて放送予定のほか、福島中央テレビ「中テレ祭り2025」との連携を通じ、現地と一体となったライブイベントも実施します。
第2弾「Samurai Alive」について
本作では、相馬野馬追に始まる馬の文化と伝統が息づく相双地区（そうそうちく）を中心に、地域の誇りを胸に、次の時代を切り拓こうとする人々の姿を描いています。作品のタイトル「Samurai Alive」には、“逆境を乗り越え、前を向いて生きる人々こそ、現代のサムライである”という想いを込めました。
浪江町でにんにく栽培を行う「サムライガーリック」、地酒を通してまちに誇りを取り戻そうとする「ぷくぷく醸造」、馬と人の関係を未来へつなぐ「Horse Value」など、それぞれの現場に宿る“福島・浜通りの底力”をQVCの視点で紹介します。
QVCは、この映像を通じて「ショッピングを通して地域とつながる」という新しい形の地方創生をさらに広げ、全国のお客さまとともに、福島の未来を応援していきます。
放送概要
１．福島中央テレビでの放送
11月15日（土） 9:30～9:59 「#福島Playlist HAMADOORI the Movie -Samurai Alive-」
11月15日（土） 10:00～10:59「QVC Live! In 福島」※中テレｘ4KQVCで同時放送
・ワンダーファーム（いわき市）、吉田家（浪江町）から生中継で浜通りの産品を中心に販売
※取り扱い予定商品
トマトジュース、トマト味噌（ワンダーファーム）
福島牛切り落とし・麓山高原豚生姜焼き（JA福島）
クリーミーに泡立つビアタンブラー（大堀相馬焼陶吉郎窯）
熟成黒にんにく（サムライガーリック）
・出演：QVCショッピングナビゲーター、直川貴博さん（スペシャルゲスト、フリーアナウンサー）
２．11月下旬～全国CATV、BS局にて「#福島Playlist HAMADOORI the Movie -Samurai Alive-」放送
３．12月6日（土）7日（日）中テレ祭り2025 特別協賛にて参加（ブース出展、ステージイベント）中テレ祭り2025｜福島中央テレビ
・ブース：浜通り商材PR ・ステージ：HAMADOORI13メンバーによるトーク
今後の展開
12月6日(土)・7日(日)「中テレ祭り2025」特別協賛（ブース出展・ステージイベント実施）
「#福島Playlist HAMADOORI the Movie -Samurai Alive[TY1]-」動画公開（11月16日予定／QVC.jp）
中テレ祭り公式サイト：https://www.fct.co.jp/chutele_matsuri/
担当者 コメント
美味しい魚、美味しいお酒、伝統工芸品、それを消費するコミュニティ、あたたかな人間関係。そこには千年以上つづく馬との文化と「相馬野馬追祭」が通奏低音としてあります。浜通りに見られる「当たり前」が、どれだけかけがえのないものであり、どれだけ大切に受け継がれてきたか、それを少しでも伝えたいという思いで今回の作品を作っています。大震災ですべてがゼロになってしまった地域が、強くしなやかによみがえる、あるいは、新しく切り拓く。それが、登場するひとりひとりの姿に見て取れ、その姿は、野馬追に出陣するサムライの姿にも重なります。
「#福島Playlist HAMADOORI the Movie」は、ただの観光案内や商品紹介ではなく、そこに生き、何かを作りだし、物語を紡ぐ人々の素描です。これを見て、ここに行ってみたい、会ってみたい、これを手にしてみたい、口にしてみたい、そう思っていただけたら何よりの幸せです。
動画について
浜通りで生きる人々の今とこれからを、様々な風景や角度から映像で紹介しています。
30分間の映像の中にぎっしりと詰まった地域と人々の無限大のポテンシャルを詰め込み紹介しています。
QVCの地方創生「ポテンシャル、無限大！福島」
（https://qvc.jp/catalog/feature/regional_revitalization/fukushima.html）
「#福島Playlist HAMADOORI the Movie」（第1弾）
※YouTubeではショートバージョンをご覧いただけます。
（https://www.youtube.com/watch?v=L6BrVddDJYs）
お買い物チャンネルQVCは、「未来を彩るサステナブル（持続可能）なショッピング」を合言葉にコーポレート・レスポンシビリティ活動を展開し、Planet （地球）、People （人）、Product（商品）の３つの領域でこれまでも様々な取り組みを行っています。今後も、全国のお客さまやお取引先さまと積極的にやり取りをしてきた経験から「地方と地方」「人と人」をつなぐ、QVCならではの地方創生を目指しています。
QVCの視聴・お買い物について
・QVCの視聴方法：https://qvc.jp/information/watch.html
・QVCでのお買い物が初めての方へ：https://qvc.jp/information/guide/about.html
QVCジャパンについて
株式会社 QVCジャパンは、動画を用いて楽しいショッピングをお届けするマルチプラットフォーム通販企業です。「リレーションシップの力を通じて見つける喜びをお届けする」ために、ネット通販のように便利で、ウィンドウショッピングのように楽しいショッピング体験を、24時間365日休むことなくお届けしています。ショッピングを愛してやまないお客さまに向けて、アパレル、美容品、家電、ジュエリーをはじめとした幅広い商品ラインナップを、商品の開発秘話やバックストーリーとともにご紹介。お買い物チャンネルQVCは、BS・CS放送のほか、QVC公式サイト（https://qvc.jp）でもご覧いただけます。また、各種SNS（Instagram・X・LINE・Facebook・YouTube）では放送やその他情報を発信しています。
CSB Broadcasting & Studio Operations Director
佐藤 明香
佐藤 明香
