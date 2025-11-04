Solana 向け Premium Ryzen VPS、ニューヨークでも再び完売御礼。高クロック帯 8 コア構成が引き続き高い人気

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役CEO：川崎文武）と Validators DAO が運営する ERPC は、Solana 用途に特化した高性能仮想サーバー「Premium Ryzen VPS」シリーズにおいて、ニューヨーク（NY）リージョンの 8 cores / 32GB RAM プランが再び完売となったことをお知らせします。日頃より多大なるご支援を賜り、心より御礼申し上げます。

背景：急増するアクセス需要と金融都市ニューヨークの位置づけ

ニューヨークは、世界的な金融の中心地として知られ、インターネットバックボーンが極めて高度に整備されています。

取引や金融データ処理における通信距離の価値が非常に高く、光ファイバーの長さがセンチメートル単位で価格に影響するほどの精密さが求められる地域です。

2025年10月には米国で現物型 Solana ETF が正式に承認・上場され、Solana 関連プロジェクトやアプリケーションの注目度がさらに高まりました。

これに伴い、ニューヨークを中心としたアクセス需要が急速に拡大しています。

Solana Foundation もこの地に拠点を構えており、東海岸には世界有数のステーク量を持つ主要バリデータが集中しています。

こうした需要の拡大を受け、ERPC ではニューヨークリージョンにおける Geyser gRPC ノードの追加・最適化を実施し、ピークタイムや通常時の負荷分散を強化しました。

これにより、混雑時でも安定したレスポンスを維持しやすくなり、全体の通信スループットが向上しています。

今回の Premium Ryzen VPS の再完売は、この拡張と最適化が市場の実需に合致していることを示す結果となりました。

高クロック構成による高速処理とゼロ距離通信の実現

Premium Ryzen VPS は、5.7GHz の Ryzen CPU、ECC DDR5 メモリ、NVMe4 ストレージ、25Gbps ×2 のネットワークを備え、オーバーコミットを一切行わない専有設計を採用しています。

仮想環境でありながら常に安定した処理性能を維持し、取引処理やリアルタイムストリームなど、高負荷で変動の大きいワークロードにも高い適応性を持ちます。

また、Jito Block Engine や Geyser gRPC ノードと同一ネットワーク内で動作するゼロ距離構成により、物理的距離を最小化。

UDP 通信を介した取引検知や Shredstream 受信など、リアルタイム性が求められる場面で圧倒的なレスポンスを発揮します。

Geyser gRPC 技術的特徴：Shreds 連携による高速化と安定性向上

ERPC のニューヨーク gRPC ノードは、Jito Block Engine と同一ネットワーク内で稼働し、Shreds を直接活用できる構成を採用しています。

これにより、Shreds を利用しない従来型の Geyser gRPC ストリームと比較して、平均で 80～100ms の高速化を実現しています。

さらに、最近実施したノード追加とネットワーク構成の最適化により、ピーク時の通信安定性とスループットが一段と向上しました。

高負荷状態でも一貫したレスポンスを維持し、急増するアクセス需要にも柔軟に対応できる体制を確立しています。

Dedicated Premium Shreds と Bundles の統合構成

専有型 Shredstream「Dedicated Premium Shreds」（299ユーロ/m）は共有型 Shredstream と比較して最大 87%以上の高速化を実現し、取引系アプリやリーダースロット付近のモニタリング環境で特に効果を発揮します。

最速通信の UDP Forwarding にも対応しています。

また、ERPC の Stream Bundles を活用することで、複数の Shredstream・gRPC・RPC・SWQoS エンドポイントを統合的に運用可能です。

冗長構成を維持しながらコスト効率とパフォーマンスを両立し、プロフェッショナルユースに求められる「速さ」と「安定性」を短期間で実現できます。

今後の入荷予定とウェイトリストのご案内

ニューヨークリージョンでは、次回入荷分の準備をすでに進めています。

Premium Ryzen VPS は世界的に供給が限られており、再入荷後も短期間での完売が予想されます。

確実な入手を希望される方は、Validators DAO公式Discord のチケットシステムよりウェイトリスト登録をお願いいたします。順次ご案内いたします。

Validators DAO公式Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

ERPC、Validators DAOが解決する課題

- RPC環境で発生しがちなトランザクション失敗やレイテンシ変動- 多くのインフラプロバイダーによる性能制限- ネットワーク距離が通信品質に与える影響の大きさ- 小規模プロジェクトほど高品質インフラへアクセスしづらい状況

私たちは、オープンソース開発を支援する Solana NFT カードゲームプロジェクト Epics DAO の開発過程で、高品質かつ高速な Solana 開発環境が容易に手に入らないという課題に直面しました。

その知見を基盤として ERPC や SLV を提供し、開発者の皆様が最適なインフラを選べる環境を整えています。

今後も、Solana ネットワークの進化とともに変化するニーズに柔軟に対応し、エコシステム全体の開発体験とユーザー体験の向上に貢献してまいります。

ERPC も SLV も、その一環として位置付けています。

- ERPC公式サイト: https://erpc.global/ja- SLV公式サイト: https://slv.dev/ja- elSOL公式サイト: https://elsol.app/ja- Epics DAO公式サイト: https://epics.dev/ja- Validators DAO公式Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR