【YUGEN Gallery FUKUOKA】多くのコレクターを魅了する気鋭作家たちが集結「DAILY FABLES」開催中！独占インタビューを公開！

YUGEN Gallery FUKUOKA（福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F）では2025年10月25日（土）～11月13日（木）の期間、グループ展「Daily Fables」を開催しております。今回、展覧会開催に際し、作家の独占インタビューを公開いたします。



参加するのは、あごぱん、カメ子カメ男、弓指貴弘、ヨシサコツバサの九州出身の4名。キュレーションは野間博尊が担当します。各作家のアイコンとなるキャラクターが媒介となり、現実と虚構の境界を探るのがテーマ。タイトルの「Daily Fables（日々の寓話）」が示すように日常に潜む寓話性を表現した計約20点の平面作品で構成します。



カメ子カメ男と弓指貴弘のモノクロームを基調とした作品、あごぱんとヨシサコツバサの明瞭な色遣いのイリュージョン的世界観。それぞれのキャラクターの違いはもちろん、2on2ともいえる作品のトーンのコントラストが本展の大きな見どころとなっています。


いずれの作家もキャラクターをモチーフにした作品を発表しており、現実の世界にふと顔を出すキャラクターたちを通して浮かび上がるのは、“生きること”そのもののリアリティ。



参加作家のひとり、弓指貴弘に、キャラクター表現に込める思想と創作のプロセスについて話を伺いました。



インタビュー記事はこちらからご覧ください。


https://yugen-gallery.com/blogs/interviews/daily-fables-fukuoka



開催概要


■タイトル：Daily Fables


■期間　　：2025年10月25日（土）～11月13日（木）


■在廊日　：10月25日（土）


■開館時間：11:00～19:00　


　　　　　 ※最終日のみ17:00終了


■定休日　：火曜日


■場所　　：YUGEN Gallery FUKUOKA


■住所　　：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F


■入場料　：無料



※在廊日についての最新の情報はギャラリーのInstgram(https://www.instagram.com/yugengallery.jp/)をご覧ください。



展覧会開催と同時にYUGEN Gallery公式オンラインストアにて、作品の閲覧・ご購入が可能となります。



作品販売サイト（YUGEN Gallery）


あごぱん　　　：https://yugen-gallery.com/collections/agopan　


ヨシサコツバサ：https://yugen-gallery.com/collections/tsubasa-yoshisako　


カメ子カメ男　：https://yugen-gallery.com/collections/kameko-kameo　


弓指貴弘　　　：https://yugen-gallery.com/collections/takahiro-yumisashi　



アーティスト・プロフィール


あごぱん／Agopan

1979年生まれ。2002年鹿児島大学教育学部学校教育教員養成課程社会科卒業。パンダをモチーフにしたイラスト、アートディレクションを手がける。主な仕事は、六本木アマンド70周年記念「あごぱんカフェ」アートディレクション（2016）、筒井康隆『農協月へ行く』（角川文庫／2017年）の装丁イラスト、鹿児島市電姉妹都市号のラッピングイラスト（2021）など。近年は中国、台湾、韓国、シンガポールなどでのアートフェア出展も行い、活動の幅を広げている。



展覧会


2025年　鹿児島・山形屋画廊　個展「神々の夕涼み」


　　　　 東京・銀座蔦屋書店　個展「天啓パンダ祝福図」


2024年　東京・銀座蔦屋書店　個展「吉祥パンダ招福図」


2023年　鹿児島・山形屋画廊　個展「おめでたい夏」


2021年　鹿児島・山形屋画廊　個展「神々の水遊び」


　　　　 東京・ s+arts「神々の水遊び」


2020年　東京・s＋arts　時代を描く～「時の盆栽」～



アートフェア・グループ展


2023年　インドネシア・Art Jakarta 出展：Contemporary Tokyo


　　　 　 北京・北京当代 BEIJING CONTEMPORARY 2023 出展：Contemporary Tokyo


2022年　台湾・ART TAIPEI 出展：Contemporary Tokyo


　　　　 韓国釜山・ ART BUSAN 出展：Contemporary Tokyo


2021年　広州・広州アートフェア Guangzhou Contemporary art fair


　　　　 北京・天/真/有/邪 Goude Art X Contemporary Tokyo


　　　　 東京・Contemporary Tokyo　4人展 TERRADA ART COMPLEX 2 :



Instagram：https://www.instagram.com/agopanda/　　


HP：https://www.agopan.net/　




ヨシサコツバサ／Tsubasa Yoshisako

1992年生まれ。鹿児島大学教育学部美術専修卒業。2016年頃から本格的にイラスト制作および活動を開始、2021年よりフリーランスに。現在、作品の展示会やイベント出展を中心に活動中。なんでもない日常の中に潜む喜びや悲しさ、うれしさなどを表現した「日常とポップ」というテーマを掲げ、アナログ・デジタル問わず日々制作している。その他、イベントのビジュアルやグッズイラスト、鹿児島県内の看板イラスト制作なども手掛ける。鹿児島在住。



展覧会


2025年　鹿児島・zenzaiマージナルギャラリー　個展「なんでもない日常、めくるめくポップ」


2024年　鹿児島・mado　個展「灰の降る街、ポップと日常」


　　　　 鹿児島・鹿児島空港エアポートギャラリー　4人展「きそうの絵画たち-鹿児島にひそむ4人の空想世界-」



X(Twitter)　：https://x.com/283__________　


instagram　：https://www.instagram.com/283__________/　


HP　　　　 ：https://283ytsubasa.wixsite.com/---283---　




カメ子カメ男／Kameko Kameo

1979年鹿児島県生まれ。宮崎県在住。 マンガ、アニメ、サブカルチャー文化に影響をうける。



展覧会等


2025年　バンコク・A4gyllery「Mango Art Festival 2025」


　　　　 東京・LWart　Solo Exhibition 「ENCOUNT」


　　　　 バンコク・A4gyllery「"I Paint, therefor I am"」


　　　　 台北・LWart「ONE ART Taipei 2025藝術台北」


2024年　100人10


　　　　 東京・LWAat「NEO KAWAII 」


　　　　 バンコク・A2A「JAPAN COMPETITION2024」


　　　　 東京・LWart「NEO KAWAii vol.2」


2023年　東京・MATSYA GINZA「A4 WALL 」


　　　　 釜山・GALLERY AFTERNOON「Art Busan」


　　　　 台北・A4 Gallery「カメ子カメ男展」



instagram：https://www.instagram.com/goonie_busters/　




弓指貴弘／Takahiro Yumisashi

ゆみさし・たかひろ／1993年福岡県生まれ。2016年九州産業大学芸術学科油彩コース卒業。2018年同大学芸術研究科修士課程修了。 2018年より活動拠点を東京に移し、アーティスト活動を開始。国内外の個展やグループ展、アートフェアに積極的に参加。


展覧会等


2025年　東京・ERIC ROSE表参道店　個展「Takahiro Yumisashi solo exhibition」


　　　　 長野・北野カルチュラルセンター　グループ展「ART FAIR NAGANO」


　　　　 東京・YOD GALLERY　グループ展「アクマのカタチ」


　　　　 東京・渋谷キャスト　グループ展「100人10 2024/25」


　　　　 東京・京王百貨店 新宿店6Fアートスクエア　グループ展「第六感」


　　　　 東京・パークホテル東京34階　グループ展「Wa-Modern 和モダン展」


2024年　東京・SPATIUM GINZA PONY ギャラリースペース 個展「give back」


　　　　 福岡・博多阪急ART SHIP　個展　「mirror of the soul」


　　　　 東京・gallery201　個展「Yorishiro」


　　　　 福岡・アートフェア　AFAF2024


　　　　 兵庫・DAIMARU 神戸店 8F　グループ展「Type 3」


　　　　 東京・渋谷キャスト　グループ展「100人10 2023-2024」


　　　　 大阪・大丸梅田店11F ART GALLERY UMEDA　 グループ展「ブレイク前夜2024 in OSAKA」


2023年 東京・HASHIVA Art GAllery 個展「PERSONA」


　　　　 大阪・アートフェア 大阪関西国際芸術祭 art fair2023


　　　　 フィリピン・XAVIER ART FEST 2023


　　　　 東京・Empathy Gallery グループ展「ブレイク前夜展 in Empathy Gallery Part.2」


　　　　 石川・ASTER GLLERY グループ展「ブレイク前夜展in金沢~次世代の芸術家たち~」


　　　　 東京・銀座蔦屋書店(GINZA SIX6F) グループ展「ART SESSION 」


　　　　 東京・銀座三越7F グループ展「Tryptich(井上大輔/藤原宇希子/弓指貴弘)3人展」


　　　　 台湾・マンダリンオリエンタル台北 グループ展「共生 SYMBIOSIS」


　　　　 東京・大丸東京 D-art ART2023



instagram：https://www.instagram.com/yumisashi.takahiro/　



YUGEN Galleryについて


YUGEN Galleryは、2022年2月に設立された、日本の現代アートを専門に扱うギャラリーです。東京・南青山と福岡・天神の2か所に拠点を持ち、運営を行っています。



ギャラリー名の「YUGEN」は、日本特有の美的概念である「幽玄」から名付けられており、その言葉が持つ「奥深さ」「崇高さ」「気品」「優雅さ」「艶やかさ」「壮麗さ」といった要素を持つ日本のアート作品の魅力を、より多くの人々に伝えたいという思いが込められています。



当ギャラリーでは、国内外で活躍する新進気鋭の現代アーティストを紹介し、ジャンルにとらわれない幅広い作品を展示しています。また、公式サイトでは日本語と英語の両方で作品のオンライン販売も行い、世界中の人々にアートを届けています。



【ギャラリー概要】


＜YUGEN Gallery＞


■住所　　　：東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F


■営業日　　：展覧会開催期間のみ


■営業時間　：平日13時～19時／土日祝13時～20時


※展覧会により異なる場合があります



＜YUGEN Gallery FUKUOKA＞


■住所　　　：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F


■営業時間　：11時～19時


■休業日　　：毎週火曜日


※展示入替のための臨時休業となる場合があります。公式サイトおよび公式SNSをご確認ください。



■公式サイト： https://yugen-gallery.com/　


■公式ＳＮＳ：


X： https://twitter.com/yugengallery_jp　


Instagram： https://www.instagram.com/yugengallery.jp/　


Facebook： https://www.facebook.com/yugengallery.jp/　



株式会社ジーンについて


当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する＜デジタルマーケティング事業＞のほか、＜アート‧メディア事業＞、＜ライフスタイル事業＞を展開しています。



＜デジタルマーケティング‧アドサービス事業＞


‧市場調査、競合調査など各種リサーチ


‧インターネット広告運用（検索、ＳＮＳ、動画など）


‧ＳＥＯ施策、アフェリエイト施策


‧クリエイティブ制作、システム開発


‧各種コンサルティングサービス


‧ASPサービス「カチカチ」https://katikati.jp/(https://katikati.jp/)



＜アート‧メディア事業＞


・現代アートギャラリー「YUGEN Gallery」 https://yugen-gallery.com/ja/(https://yugen-gallery.com/ja/)


・湘南エリアの総合情報サイト「湘南人」 https://shonanjin.com(https://shonanjin.com)


・出版事業「Jeane Books」　https://jeanebooks.com/ja/(https://jeanebooks.com/ja/)



＜ライフスタイル事業＞


・コスメ事業部「LIPOPEEL（美容液）」https://lipopeel.jp/


・不動産事業「湘南人不動産」 https://realestate.shonanjin.com/(https://realestate.shonanjin.com/)


・湘南エリアの求人サイト「ワーク湘南」https://work.shonanjin.com/(https://work.shonanjin.com/)



【株式会社ジーン　企業概要】


■代表者　　：代表取締役　林田洋明


■資本金　　：１億円（２０２３年１月現在／資本準備金含む）


■公式サイト：https://jeane.jp(https://jeane.jp)


■公式ＳＮＳ：


https://www.facebook.com/jeaneincjp(https://www.facebook.com/jeaneincjp)


https://twitter.com/jeaneinc(https://twitter.com/jeaneinc)


https://www.instagram.com/jeaneincjp(https://www.instagram.com/jeaneincjp)


■所在地　　：〒107-0062　


東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F


電話 03-6380-6165　FAX 03-6380-6215


■免許など　：古物商（美術品）　東京都公安委員会　第30331212827号


宅地建物取引業　国土交通大臣（1）第10616号


有料職業紹介事業　許可番号13-ユ-314999　


特定募集情報等提供事業　51-募-001048