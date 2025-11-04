【YUGEN Gallery FUKUOKA】多くのコレクターを魅了する気鋭作家たちが集結「DAILY FABLES」開催中！独占インタビューを公開！

株式会社ジーン

YUGEN Gallery FUKUOKA（福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F）では2025年10月25日（土）～11月13日（木）の期間、グループ展「Daily Fables」を開催しております。今回、展覧会開催に際し、作家の独占インタビューを公開いたします。

参加するのは、あごぱん、カメ子カメ男、弓指貴弘、ヨシサコツバサの九州出身の4名。キュレーションは野間博尊が担当します。各作家のアイコンとなるキャラクターが媒介となり、現実と虚構の境界を探るのがテーマ。タイトルの「Daily Fables（日々の寓話）」が示すように日常に潜む寓話性を表現した計約20点の平面作品で構成します。

カメ子カメ男と弓指貴弘のモノクロームを基調とした作品、あごぱんとヨシサコツバサの明瞭な色遣いのイリュージョン的世界観。それぞれのキャラクターの違いはもちろん、2on2ともいえる作品のトーンのコントラストが本展の大きな見どころとなっています。

いずれの作家もキャラクターをモチーフにした作品を発表しており、現実の世界にふと顔を出すキャラクターたちを通して浮かび上がるのは、“生きること”そのもののリアリティ。

参加作家のひとり、弓指貴弘に、キャラクター表現に込める思想と創作のプロセスについて話を伺いました。

インタビュー記事はこちらからご覧ください。

https://yugen-gallery.com/blogs/interviews/daily-fables-fukuoka

開催概要

■タイトル：Daily Fables

■期間 ：2025年10月25日（土）～11月13日（木）

■在廊日 ：10月25日（土）

■開館時間：11:00～19:00

※最終日のみ17:00終了

■定休日 ：火曜日

■場所 ：YUGEN Gallery FUKUOKA

■住所 ：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F

■入場料 ：無料

※在廊日についての最新の情報はギャラリーのInstgram(https://www.instagram.com/yugengallery.jp/)をご覧ください。

作品購入について

展覧会開催と同時にYUGEN Gallery公式オンラインストアにて、作品の閲覧・ご購入が可能となります。

■ 作品販売サイト（YUGEN Gallery）

あごぱん ：https://yugen-gallery.com/collections/agopan

ヨシサコツバサ：https://yugen-gallery.com/collections/tsubasa-yoshisako

カメ子カメ男 ：https://yugen-gallery.com/collections/kameko-kameo

弓指貴弘 ：https://yugen-gallery.com/collections/takahiro-yumisashi

関連作品紹介《金魚すくいのパンダさん》あごぱん《残暑》ヨシサコツバサ《ちゃんと洗ったもん》カメ子カメ男《Toon Demon × Masked demon cat (Black)》カメ子カメ男

アーティスト・プロフィールあごぱん／Agopan

1979年生まれ。2002年鹿児島大学教育学部学校教育教員養成課程社会科卒業。パンダをモチーフにしたイラスト、アートディレクションを手がける。主な仕事は、六本木アマンド70周年記念「あごぱんカフェ」アートディレクション（2016）、筒井康隆『農協月へ行く』（角川文庫／2017年）の装丁イラスト、鹿児島市電姉妹都市号のラッピングイラスト（2021）など。近年は中国、台湾、韓国、シンガポールなどでのアートフェア出展も行い、活動の幅を広げている。

Instagram：https://www.instagram.com/agopanda/

HP：https://www.agopan.net/

ヨシサコツバサ／Tsubasa Yoshisako

1992年生まれ。鹿児島大学教育学部美術専修卒業。2016年頃から本格的にイラスト制作および活動を開始、2021年よりフリーランスに。現在、作品の展示会やイベント出展を中心に活動中。なんでもない日常の中に潜む喜びや悲しさ、うれしさなどを表現した「日常とポップ」というテーマを掲げ、アナログ・デジタル問わず日々制作している。その他、イベントのビジュアルやグッズイラスト、鹿児島県内の看板イラスト制作なども手掛ける。鹿児島在住。

カメ子カメ男／Kameko Kameo

1979年鹿児島県生まれ。宮崎県在住。 マンガ、アニメ、サブカルチャー文化に影響をうける。

弓指貴弘／Takahiro Yumisashi

ゆみさし・たかひろ／1993年福岡県生まれ。2016年九州産業大学芸術学科油彩コース卒業。2018年同大学芸術研究科修士課程修了。 2018年より活動拠点を東京に移し、アーティスト活動を開始。国内外の個展やグループ展、アートフェアに積極的に参加。



YUGEN Galleryについて

YUGEN Galleryは、2022年2月に設立された、日本の現代アートを専門に扱うギャラリーです。東京・南青山と福岡・天神の2か所に拠点を持ち、運営を行っています。

ギャラリー名の「YUGEN」は、日本特有の美的概念である「幽玄」から名付けられており、その言葉が持つ「奥深さ」「崇高さ」「気品」「優雅さ」「艶やかさ」「壮麗さ」といった要素を持つ日本のアート作品の魅力を、より多くの人々に伝えたいという思いが込められています。

当ギャラリーでは、国内外で活躍する新進気鋭の現代アーティストを紹介し、ジャンルにとらわれない幅広い作品を展示しています。また、公式サイトでは日本語と英語の両方で作品のオンライン販売も行い、世界中の人々にアートを届けています。

