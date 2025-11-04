¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Û¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯¿®¨¡¨¡SDGs¤ËÄ©¤ó¤À5Ç¯´Ö¤Îµ°À×
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¥¢¥ó¥É¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¡§¾®ºûË§±û¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2170¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢ËüÇî¤ÎºÇ½ªÆüÁ°Æü¤Ç¤¢¤ë10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÆâ¤Î¡ÖTEAM EXPO¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤Ë¤Æ¡¢¼ã¼Ô¤Ë¤è¤ë¡ÖTEAM EXPO 2025¡×¥×¥í¥°¥é¥à¡¿¶¦ÁÏ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ê°Ê²¼¡Ö¶¦ÁÏ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¡Ë¤ÎÀ®²ÌÈ¯É½¤È¡¢Âç³ØÀ¸¤ÈÂ¿ÍÍ¤ÊÅÐÃÅ¼Ô¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ì¤Íè¼Ò²ñ¤ò¤È¤â¤ËÉÁ¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÇØ·Ê
¡ÖTEAM EXPO 2025¡×¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Æー¥Þ¡Ö¤¤¤Î¤Áµ±¤¯Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò¼Â¸½¤·¡¢SDGs¤ÎÃ£À®¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»²²Ã¼Ô¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢ÍýÁÛ¤È¤¹¤ëÌ¤Íè¼Ò²ñ¤ò¶¦¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤á¤¶¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£Ã¯¤â¤¬»²²è¤Ç¤¤ëËüÇî¤Î¿·¤·¤¤¥«¥¿¥Á¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÌ¤Íè¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡Ö¶¦ÁÏ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢2020Ç¯¤è¤ê¡ÖTEAM EXPO 2025¡×¥×¥í¥°¥é¥à¡¿¶¦ÁÏ¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼¡À¤Âå¶¦ÁÏ¥êー¥Àー°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢¡ÖCo-Lab Gears¡Ê¥³¥é¥Ü¥®¥¢ー¥º¡¿ÄÌ¾Î¡§¥³¥é¥®¥¢¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¥³¥é¥®¥¢¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸È¯¤Î¡Ö¶¦ÁÏ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ÎÁÏ½Ð¤ÈËüÇî¸å¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê³èÆ°¤ò¡¢»º´±³ØÏ¢·È¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸¤¬¥Áー¥à¤Ç¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Î¶¦ÁÏ¥êー¥Àー¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¶¦ÁÏ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¥æー¥¹ÃÄÂÎ°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.edgeson-management.jp/youth/
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥³¥é¥®¥¢¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡Ö¥¨¥Ã¥¸¥½¥ó-1 ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤È¡Ö¥Æー¥Þ¥¦¥£ー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Î2¤Ä¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³«ºÅ¾ÜºÙ
£±. ¥¨¥Ã¥¸¥½¥ó-1 ¥°¥é¥ó¥×¥ê
¡Ö¥¨¥Ã¥¸¥½¥ó-1 ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸¤ä¼ã¼ê¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤è¤ë15¥Áー¥à¤¬¡Ö¶¦ÁÏ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Î³èÆ°¼ÂÀÓ¤ò¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó·Á¼°¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢5¥Áー¥à¤º¤Ä¤Ë¤è¤ëÍ½Áª¤ò3²ó¼Â»Ü¡£Í½Áª¤Î¿³ºº¤Ï¡¢¥³¥é¥®¥¢¤Î¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿´ë¶È¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í½Áª¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö³ØÀ¸ÃÄÂÎOLEA¡×¡¢¡ÖEn¡×¡¢¡Ö¼ã¼ÔÃÄÂÎCityCircle¡×¤Î3ÃÄÂÎ¤¬·è¾¡¤Ø¤È¿Ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
▷¡Ö³ØÀ¸ÃÄÂÎOLEA(https://expo2025olea.my.canva.site/)¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ØÀ¸ÃÄÂÎOLEA¤Ï¡¢¡Ö¿·¤·¤¤ËÉºÒ¤ÎÊ¸²½¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ËÉºÒ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±ÊÑ³×¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÉáµÚ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë³ØÀ¸ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£ËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¼é¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê°ÕÌ£¤Å¤±¤ò¹Ô¤¤¡¢¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦³«È¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âçºå¹âÅç²°¡¢ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÉ´²ßÅ¹¤äEC¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÈÎÇä³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▷¡ÖEn(https://www.instagram.com/en_5th/)¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
En¤Ï¡¢¡ÖËÉºÒ¤òÄÌ¤·¤ÆÃÏ°è¤Î°Â¿´´¶¤ò¹â¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤¬ËÉºÒ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢½õ¤±¹ç¤¨¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£¥²ー¥à·¿¤ÎËÉºÒ·±Îý¡Ö¥ê¥¢¥ëÈòÆñ¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×¤ò´Þ¤àËÉºÒ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖREScue¡×¤Î´ë²è¡¦¼Â»Ü¤ä¡¢¾®Ãæ³Ø¹»¤Ç¤Î¹Ö±é¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¼Â»Ü¡¢ÃÏ°è¤ÎËÉºÒ¥Õ¥§¥¹¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢ËÉºÒ·à¤äËÉºÒ¥¯¥¤¥º¤ò¹Ô¤¦¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¡¢¼«¼£ÂÎ¡¦ÃÏ°è½»Ì±¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½¾Íè¤ÎËÉºÒ·±Îý¤¬Êú¤¨¤ë¡È¹âÎð²½¡É¤ä¡È¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¡É¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤ËÉºÒ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
▷¡Ö¼ã¼ÔÃÄÂÎCityCircle(https://citycircle.studio.site/)¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ã¼ÔÃÄÂÎCityCircle¤Ï¡¢¡ÖÁ´°÷¡¢»ÔÄ¹¡£¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¼ã¼Ô¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£ËÌ¶å½£»ÔÄ¹Áªµó¤Î¸ø³«Æ¤ÏÀ²ñ¤Î¼çºÅ¤ä¡¢ÃÏ°è¤Î¥«¥Õ¥§¤ò´Ö¼Ú¤ê¤·¤¿¡Ö¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥«¥Õ¥§¡×¤Î±¿±Ä¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¤ªº×¤ê¡Ö¥¥¿¥¥å¥óFES¡×¤Î¼çºÅ¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖThe Partyz¡×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ª¤è¤Ó¶å½£Á´°è¤Ø¤ÎÅ¸³«¡Ê¥Ç¥í¥¤¥È¥Èー¥Þ¥Ä¤È¶¦ºÅ¡Ë¡¢ÇÑ¹»¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥¦¥È¥µー¥â¥ó¤ÎÎ¦¾åÍÜ¿£¡Ê´ØÌç¥µー¥â¥ó¡Ë»ö¶È¤Ø¤Î»²²è¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÀ®¿Í¼°¡¦¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤òÉñÂæ¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö½Û´Ä¤¹¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·è¾¡¤Î¿³ºº¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¨¥Ã¥¸¥½¥ó¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶¨²ñ¤ÎÍý»ö6Ì¾¤¬¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö³ØÀ¸ÃÄÂÎOLEA¡×¤¬ºÇ¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
OLEA¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Ãç´Ö¤ä¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤Î¶¦ÁÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ÂÁ©¤ÈÀ®²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¡¢¥³¥é¥®¥¢¤ÎÍýÇ°¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÁÏÀß¥á¥ó¥Ðー¤ÎÂ´¶È¸å¤â¡¢¸åÇÚ¤¬ÂåÉ½¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢³ØÀ¸¤È¼Ò²ñ¿Í¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¡¢»ýÂ³À¤Î´ÑÅÀ¤ÇÉ¾²Á¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
▷¡Ö³ØÀ¸ÃÄÂÎOLEA¡×¥á¥ó¥Ðー¤Î¥³¥á¥ó¥È
ÅöÃÄÂÎ¤Ï¡¢ËüÇî¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¥´ー¥ë¤ÈÄê¤á¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Îº¤Æñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Î¤´»Ù±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥é¥®¥¢¤ÈÅöÃÄÂÎ¤Ï¡¢¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËüÇî¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¶¦ÁÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢³Ø¹»¤Ç¤â¿¦¾ì¤Ç¤â²ÈÄí¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¡È¥µー¥É¥×¥ì¥¤¥¹¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÃÄÂÎ¤ò¼é¤ê¡¢°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤ËÉºÒÊ¸²½¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£¸å¤È¤â±þ±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£². ¥Æー¥Þ¥¦¥£ー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¤µ¤é¤Ë¡¢¼ã¼Ô¼çÆ³¤ÇËüÇî¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤â¤¢¤ëÌ¤Íè¼Ò²ñ¤Î¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¡Ö¥Æー¥Þ¥¦¥£ー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¡Ö¥Æー¥Þ¥¦¥£ー¥¯(https://theme-weeks.expo2025.or.jp/)¡×¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¡ÖÃÏµåÅª²ÝÂê¤Î8¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢8¤Ä¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿Âç³ØÀ¸¤¬Ã´Åö¡£ÅÐÃÅ¼Ô¤ÎÁªÄê¤äµÄÂê¤ÎÀß·×¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ³ØÀ¸¼«¿È¤¬¼Â¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³Æ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸¤Ë²Ã¤¨¡¢Âç³Ø¶µ¼ø¡¢´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¡¢³¤³°¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É¡¢3～9Ì¾¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÅÐÃÅ¼Ô¤¬»²²Ã¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Æー¥Þ¤Ë±è¤Ã¤Æ³èÈ¯¤ÊÂÐÏÃ¤äµÄÏÀ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐÃÅ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿Àë¸À¤äÄó¸À¤â¿ôÂ¿¤¯È¯¿®¤µ¤ì¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÁÛ¤¤¤òÈ¯¿®¤¹¤ëµ®½Å¤Ê¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç°Õ¸«¤ò¶¦Í¤·¤¿¤ê¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò¼þ°Ï¤Î»²²Ã¼Ô¤È¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡Ö¤³¤ÎÃÏµå¤ÎÂ³¤¤ò¡×¤òÁ´°÷¤ÇÍÙ¤ë¤Ê¤É¡¢»²²Ã·¿¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼çºÅ¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
Åö¼Ò¤ª¤è¤Ó°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¨¥Ã¥¸¥½¥ó¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶¨²ñ¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¶¦ÁÏ¥êー¥Àー¤Î°éÀ®¤³¤½¤¬¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î¡È¥½¥Õ¥È¥ì¥¬¥·ー¡É¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢5Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËüÇî¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤â¤¢¤ë¡¢Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ï¡¢»Ö¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ëÃç´Ö¤ÎÂ¸ºß¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«¤éÌÜÅª¡¦»Ö¤ò·Ç¤²¡¢Ãç´Ö¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢Êý¸þ¤Å¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¶¦ÁÏ¥êー¥Àー¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢º£¤Þ¤µ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¶¦ÁÏ¥êー¥Àー°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥³¥é¥®¥¢¡×¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¥´ー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼¡¤ÎÄ©Àï¤Ø¤ÎÄÌ²áÅÀ¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ö¥³¥é¥®¥¢¡×¤ä¡Ö¥¨¥Ã¥¸¥½¥ó-1 ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¼ã¼Ô¤ÎÄ©Àï¤ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£2030Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ê¥ä¥ÉËüÇî¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤Î¤¦¤Í¤ê¤ò¡¢À¤³¦¤Ø¤È¹¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¥¢¥ó¥É¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¡¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¨¥Ã¥¸¥½¥ó¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö
ÂçºåÂç³Ø¡¿Âçºå¸øÎ©Âç³Ø¡¡Èó¾ï¶Ð¹Ö»Õ
Áá°ðÅÄÂç³Ø ¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¸¦µæ½ê ¾·æÛ¸¦µæ°÷
³ß¸¶ ÍÎÊ¿
1980Ç¯¹áÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£°ì¶¶Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¡£2003Ç¯¤Ë¿·Â´¤Ç¥ê¥ó¥¯¥¢¥ó¥É¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥óÆþ¼Ò¡£Æþ¼Ò°ÊÍè¡¢¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¡¢Áí¹ç¾¦¼Ò¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥áー¥«ー¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢IT¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¶È³¦¤ÎºÎÍÑ¡¦°éÀ®¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¡¢100¼Ò°Ê¾å½¾»ö¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçºåÂç³Ø¡¢Âçºå¸øÎ©Âç³Ø¤Ê¤É¤ÇÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤âÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢»º´±³ØÏ¢·È¤Ç¤Î¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«È¯¡¦¼Â¹Ô¡£Ãæ¹âÀ¸¤«¤éÂç³ØÀ¸¤Þ¤Ç¡¢Ç¯´Ö6,000¿Í°Ê¾å¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¤ä¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×³«È¯¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥¨¥Ã¥¸¥½¥ó¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È Àí¤Ã¤¿Í¥½¨¤Ê¼ã¼Ô¤ò¤É¤¦ºÎÍÑ¤·¡¢¤¤¤«¤Ë°é¤Æ¤ë¤«¡Ù¡Ø¥¨¥Ã¥¸¥½¥ó¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È2.0 ¼¡Âå¤òÃ´¤¦¼ã¼Ô¤ò»º´±³ØÏ¢·È¤Ç°é¤ß¡¢³è¤«¤¹ÊýË¡¡Ù(¤È¤â¤ËPHP¸¦µæ½ê)¡£
¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¥¨¥Ã¥¸¥½¥ó¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶¨²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÆüËÜ¤ò¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â¼ã¼Ô¤¬°é¤Ä¼Ò²ñ¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2022Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¥¢¥ó¥É¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬ÀßÎ©¡£Ã»´üÅª¤Ê¼íÎÄ·¿¤Î¡ÖÀÄÅÄÇã¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ä¹´üÅª¤ÊÇÀ¹Ì·¿¤Î¡ÖÀÄÅÄÁÏ¤ê¡×¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤äÂç³Ø´Ø·¸¼Ô¡¢´±¸øÄ£´Ø·¸¼Ô¤¬´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ»²²è¤·¡¢¼«¤é¡ÖÌÜÅª¡¦»Ö¤ËÀí¤ë¡×¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¿Íºâ=¡Ö¥¨¥Ã¥¸¥½¥ó¡×¤Î°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ÖTEAM EXPO 2025¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¼¡À¤Âå¶¦ÁÏ¥êー¥Àー°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»º´±³ØÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£Ä¾¶á¡¢NIKKEI¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤ä¿Í»ö¸þ¤±ÇÞÂÎ¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜÂ¿¿ô¡£
¢¨°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¨¥Ã¥¸¥½¥ó¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶¨²ñ HP¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.edgeson-management.jp/
¥ê¥ó¥¯¥¢¥ó¥É¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î³µÍ×
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§¾®ºû Ë§±û
¡¦»ñËÜ¶â¡§13²¯8,061Ëü±ß
¡¦¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2170¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡Ë
¡¦ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ4-12-15 ²ÎÉñ´ìºÂ¥¿¥ïー15³¬
¡¦ÁÏ¶È¡§2000Ç¯4·î
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ
¡¡ÁÈ¿¥³«È¯Division¡Ê¥³¥ó¥µ¥ë¡¦¥¯¥é¥¦¥É»ö¶È¡¢IR»Ù±ç»ö¶È¡Ë
¡¡¸Ä¿Í³«È¯Division¡Ê¥¥ã¥ê¥¢¥¹¥¯ー¥ë»ö¶È¡¢³Ø½¬½Î»ö¶È¡Ë
¡¡¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°Division¡ÊALTÇÛÃÖ»ö¶È¡¢¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È¡Ë
¡¡¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó