アルコール検知システム、点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システムを開発・販売する東海電子株式会社(本社：静岡県富士市 代表取締役：杉本哲也)は、2025年11月20日（木）に北海道が主催する「令和7年度 飲酒運転根絶シンポジウム」に参加し、当社代表取締役CEOの杉本哲也がパネリストとして登壇いたします。パネルディスカッションには、株式会社ゲート代表取締役社長の国井美佐氏、ASK認定飲酒運転防止上級インストラクターの耼内崇氏も参加し、多角的な視点から飲酒運転根絶に向けた議論が展開される予定です。

東海電子、北海道主催『令和7年度 飲酒運転根絶シンポジウム』にCEO杉本が登壇

【イベント概要】

日時：2025年11月20日（木）13:30-15:30

場所：ホテル札幌ガーデンパレス [孔雀・白鳥]（札幌市中央区北1条西6丁目3-1）

主催：北海道

参加費：無料

【参加申込方法】

申込期限：2025年11月17日（月）

申込方法：下記URLまたはQRコードより専用HPにてお申し込みください。

URL: https://www.harp.lg.jp/QgFRMaJi

定員：会場参加 先着200名、オンライン(Zoom)参加 先着100名

お問合せ先：北海道環境生活部くらし安全局地域安全課

TEL:(011)204-5219

飲酒運転の背景や、私たち一人ひとりができる飲酒運転防止の取り組みについて、

参加者の方と一緒に考え、意見を交わす貴重な機会です。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

