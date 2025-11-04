【ステーキのあさくま】50年のロングセラー「学生ハンバーグ」が厚さ1.5倍に。新名称を募集！あなたのアイディアがメニュー名に！
株式会社あさくま（本社：愛知県名古屋市／代表取締役社長：廣田陽一）は、約50年にわたり愛されてきた名物メニュー「学生ハンバーグ」を“厚さ1.5倍”に進化させ、2026年に新たなラインナップとして発売します。発売に先立ち、「新メニュー名」を募集いたします。
■はじまりは「若者にお腹いっぱい食べてほしい」から
創業者・近藤誠司
”「お肉は体をつくるタンパク質の宝庫。若い人たちには、お腹いっぱい食べさせてあげたい」ー創業者・近藤誠司
約50年前、ステーキは“晴れの日の特別なごちそう”であり、学生が気軽に食べられる時代ではありませんでした。
そこで創業者は、「もっと多くの若者に美味しいお肉を、お腹いっぱい届けたい」という想いを形にし、手に取りやすい価格とボリュームを両立させた “学生ステーキ” を誕生させました。その後、名称を「学生ハンバーグ」に変え、以来愛されるロングセラーメニューとなりました。
■お客様の「もっと食べたい！」の声から厚さ1.5倍に
近年、「学生ハンバーグ」をご注文いただいたお客様から「もっとボリュームが欲しい」「もっとガツンと食べたい」といった声を多くいただくようになりました。
そこで創業の原点に立ち返り、「満足度」をさらに高める一手として、“厚さ1.5倍”の新メニューを2026年より発売開始します。
ただ量を増やすだけでなく、食べ応え・肉感・満腹感のバランスにこだわり、現代のお客様にもより一層”食の喜び”を感じていただける一皿を作りました。
■次の50年は「お客様と一緒につくる」
今回の新メニューの開発は、お客様の声に背中を押されて実現した取り組みです。
だからこそメニュー名も、当社単独で決めるのではなく、これまで育てていただいた皆さまと一緒に決めたいと考えました。
約50年前、創業者の想いから誕生したメニューが、今度は“お客様の想いを乗せて次の50年と続くことを願っています。
この想いのもと、新メニュー名を募集します。
■募集要項
【募集内容】
・新メニュー名（必須）
・「学生ハンバーグ」にまつわる思い出（任意）
※素敵なエピソードは、後日SNSでご紹介させて頂きます。
【募集締切】
2025年11月20日（木）
【応募方法】
下記ページ内の「応募フォーム」より投稿
https://www.asakuma.co.jp/event/campaign_name.html
最終的に採用された名称の考案者には、感謝の気持ちを込めて、「学生ハンバーグ年間パスポート」を贈呈いたします。
▼「学生ハンバーグ年間パスポート」詳細
・対象メニュー：既存「学生ハンバーグ」および新メニュー「学生ハンバーグ厚さ1.5倍」
・内容：対象メニューを半額で提供
・利用人数：1回のご利用につき最大6名様まで
・利用回数：1日1回まで
・有効期間：パスポート発行日から1年間
■株式会社あさくまとは
1948年創業の株式会社あさくまは、全国に67店舗のステーキレストランを展開。
名物ステーキやハンバーグ、全45品のサラダバーに加え、体験型の店舗演出やお客様参加型企画も好評を博しています。私たちは“食”を通じて、日常に「よろこび」を提供し続けています。
https://www.asakuma.co.jp/
▼各種SNS
Instagram：https://www.instagram.com/steakhouse.asakuma/
X：https://x.com/asakuma_koho
Facebook：https://www.facebook.com/ASAKUMA.JP