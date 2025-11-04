¡ÖÃÏ°è³èÀ²½µ¯¶È¿ÍÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤è¤ë¼Ò°÷ÇÉ¸¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥Á¡¦¥¢¥¤¡¦¥¨¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡°Ê²¼¡¢HIS¡Ë¤Ï¡¢ÁíÌ³¾Ê¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖÃÏ°è³èÀ²½µ¯¶È¿ÍÀ©ÅÙ¢¨1¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÅìµþÅÔ±üÂ¿ËàÄ®¡¢ÀÅ²¬¸©¾¾ºêÄ®¡¢µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¤Ø¡¢¤½¤ì¤¾¤ìHIS¤è¤ê¼Ò°÷¤òÇÉ¸¯¢¨2¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔ±üÂ¿ËàÄ®
ÅìµþÅÔ¤ÎºÇÀ¾Ã¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë±üÂ¿ËàÄ®¤Ï¡¢¤½¤ÎÌÌÀÑ¤Î9³ä¤¬¿¹ÎÓ¤È¤¤¤¦Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÈþ¤·¤¤É÷·Ê¤¬Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æü¸¶¾áÆýÆ¶¤äÈ·¥ÎÁã·ÌÃ«¤Ê¤É¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¼«Á³¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿·Ê¾¡ÃÏ¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤ä·ÌÎ®Äà¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ÎÊõ¸Ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£HIS¤è¤êÇÉ¸¯¤¹¤ë¼Ò°÷¤Ï¡¢´Ñ¸÷¤Ë¤ª¤±¤ë¸½¾õ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢´Ñ¸÷»Üºö¤Ë·¸¤ë»Ø¿Ë¤ÎºîÀ®¤ä¸ú²ÌÅª¤Ê»Üºö¤ò¡¢Æ±Ä®¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º¸¤«¤é¡¢HIS¤«¤éÇÉ¸¯¤¹¤ë¾®ÎÓ²í¼ù¡¢±üÂ¿ËàÄ®Ä¹ »Õ²¬¿¸ø»á
¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¯¼è¤êÁÈ¤ßÆâÍÆ
¡Ê£±¡Ë¡Ö¿·¤·¤¤ÌÜÅªÃÏ¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¡×¢¨3´ØÏ¢¶ÈÌ³
¡Ê£²¡ËÃÏ°èDMO¡Ê±üÂ¿Ëà¥¨¥ê¥¢±èÀþDMO¡Ë¶ÈÌ³
¡Ê£³¡ËÄ®Æâ½ÉÇñ»ö¶È¡¦´Ñ¸÷»ö¶È¤Î»Ù±ç
¡Ê£´¡Ë´Ñ¸÷¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷
¡Ê£µ¡Ë¤½¤ÎÂ¾¡¢ÌÜÅªÃ£À®¤Î¤¿¤áÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤³¤È
ÇÉ¸¯´ü´Ö
2025Ç¯11·î1Æü～2026Ç¯3·î31Æü¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÇÉ¸¯¼Ò°÷Î¬Îò
¾®ÎÓ¡¡²í¼ù¡Ê¤³¤Ð¤ä¤·¡¡¤Þ¤µ¤¡Ë¡¡¡ÊÁ°½êÂ°¡§³¤³°ÈÎÇä»ö¶ÈÉôÅ¹ÊÞÈÎÇä¥°¥ëー¥×ÀéÍÕ¥¨¥ê¥¢ÀéÍÕËÜÅ¹¡Ë
2003Ç¯ Æþ¼Ò ±Ä¶È½ê¤Ë¤Æ¸Ä¿ÍÎ¹¹Ô¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤Ë½¾»ö
2010Ç¯ ±Ä¶È½êÄ¹¤È¤·¤ÆÅìµþÅÔÆâ¤Î´ú´ÏÅ¹¤ËÃåÇ¤¤·¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë½¾»ö
2023Ç¯ ±Ä¶È½êÄ¹¤È¤·¤ÆÀéÍÕ¥¨¥ê¥¢´ú´ÏÅ¹¤ËÃåÇ¤¤·¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë½¾»ö
¢¨1¡¡ÃÏ°è³èÀ²½µ¯¶È¿ÍÀ©ÅÙ¡§»°ÂçÅÔ»Ô·÷¤Ë½êºß¤¹¤ë´ë¶ÈÅù¤Î¼Ò°÷¤¬¡¢¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤äÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢
¡¡¡¡ °ìÄê´ü´ÖÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÏ°èÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä²ÁÃÍ¤Î¸þ¾åÅù¤Ë·Ò¤¬¤ë¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
¡¡¡¡ ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤È´ë¶È¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢ÃÏÊý¤Ø¤Î¤Ò¤È¤ÎÎ®¤ì¤òÁÏ½Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÁíÌ³¾Ê¤¬»Ù±ç¤¹¤ëÀ©ÅÙ
¢¨2¡¡Ï«Æ¯¼ÔÇÉ¸¯»ö¶È¤ËÄêµÁ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´±Ì±¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í»ö¸òÎ®¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£
¢¨3¡¡¿·¤·¤¤ÌÜÅªÃÏ¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¡§ÃÏ°è²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤·¤¿´Ñ¸÷¿¶¶½¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤Ë
¡¡¡¡ ±üÂ¿ËàÄ®¤¬HIS¼Ò¡¢¤µ¤È¤æ¤á¼Ò¡¢±èÀþ¤Þ¤ë¤´¤È¼Ò¤È¤Î4¼Ô´Ö¤Ç2025Ç¯6·î¤ËÄù·ë¤·¤¿¶¨Äê
ÀÅ²¬¸©²ìÌÐ·´¾¾ºêÄ®
ÀÅ²¬¸©°ËÆ¦È¾Åç¤ÎÀ¾³¤´ß¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¾¾ºêÄ®¤Ï¡¢³¤¤ÈÎ¤»³¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡Ö²Ö¤È¥í¥Þ¥ó¤Î¤Õ¤ëÎ¤¡×¤Ç¤¹¡£´ã²¼¤Ë½Ù²ÏÏÑ¤ÈÉÙ»Î»³¤òË¾¤àÀÐÉô¤ÎÃªÅÄ¤ÏÀä·Ê¤Ç¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¤Ê¤Þ¤³ÊÉ¤Î·úÂ¤Êª¤Ê¤É¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£HIS¤è¤êÇÉ¸¯¤¹¤ë¼Ò°÷¤Ï¡¢¤³¤ÎÎò»Ë¤ÈÊ¸²½¡¢¤½¤·¤ÆÈþ¤·¤¤¼«Á³¤¬Â©¤Å¤¯¾¾ºêÄ®¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¸òÎ®¿Í¸ý¤ÎÁý²Ã¤ÈÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¯¼è¤êÁÈ¤ßÆâÍÆ
¡Ê£±¡ËÄ®Í´Ñ¸÷»ÜÀß¤Î¾ÍèÅª¤Ê´ÉÍý±¿±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡Æ¤¡¦¼Â¹Ô¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¼Áö
¡Ê£²¡ËÄ®Í´Ñ¸÷»ÜÀß¤ÎÍø³èÍÑ¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»Üºö¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë»ØÄê´ÉÍý¼Ô¤È¤ÎÏ¢·È
¡Ê£³¡ËÄ®¤ä´Ñ¸÷¶¨²ñ¼çºÅ¤Î´Ñ¸÷¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ø¤Î»²²è¤ª¤è¤Ó¶áÎÙ»ÔÄ®¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¶¦Æ±»ö¶È¤Ø¤Î»²²è
¡Ê£´¡ËÄ®¤Î´Ñ¸÷´Ø·¸»ö¶È¼Ô¤ª¤è¤ÓÃÄÂÎÁÈ¿¥¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤ä½¸µÒÎÏ¸þ¾å¤Ê¤É¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿
¡¡ ¸¡Æ¤¡¦¼Â¹Ô
¡Ê£µ¡Ë¤½¤ÎÂ¾¡¢ÌÜÅªÃ£À®¤Î¤¿¤áÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤³¤È
ÇÉ¸¯´ü´Ö
2025Ç¯11·î1Æü～2026Ç¯3·î31Æü¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÇÉ¸¯¼Ò°÷Î¬Îò
¿ÊÆ£¡¡µ®¾¼¡Ê¤·¤ó¤É¤¦¡¡¤¿¤«¤¢¤¡Ë¡¡¡ÊÁ°½êÂ°¡§³¤³°¸Ä¿ÍÎ¹¹Ô±Ä¶ÈËÜÉô³¤³°Î¹¹Ô»ö¶ÈÉôFIT¥°¥ëー¥×¡Ë
1999Ç¯ Æþ¼Ò ±Ä¶È½ê¤Ë¤Æ¸Ä¿ÍÎ¹¹Ô¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤Ë½¾»ö
2006Ç¯ ±Ä¶È½êÄ¹¤È¤·¤ÆÅìµþÅÔÆâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËÃåÇ¤¤·Å¹ÊÞ±¿±Ä¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë½¾»ö
2010Ç¯ ½ÉÇñ¾¦ºà¤Ê¤É¤Î»ÅÆþ¤ª¤è¤Ó¼êÇÛ¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö
µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô
ÅÎ¤ÎÅÔ¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÀçÂæ»Ô¤Ï¡¢°ËÃ£À¯½¡¸ø¤æ¤«¤ê¤Î»ËÀ×¤äÀÄÍÕÄÌ¡¦ÄêÁµ»ûÄÌ¤ÎÈþ¤·¤¤¥±¥ä¥ÊÂÌÚ¤Ê¤É¡¢ÅÔ»Ôµ¡Ç½¤ÈË¤«¤Ê¼«Á³¡¢Îò»Ë¡¦Ê¸²½¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿ÅìËÌºÇÂç¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤¹¡£HIS¤è¤êÇÉ¸¯¤¹¤ë¼Ò°÷¤Ï¡¢ÀçÂæ»Ô¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë´Ñ¸÷µÒ¤ä»ÔÌ±¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¡¢¸òÎ®¿Í¸ý¤Î³ÈÂç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡ÖÀçÂæMaaS¡×¤ÎÍø³èÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ø¤Î¥¹¥àー¥º¤Ê¼þÍ·¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤Þ¤¬¤¿MaaS¡×¤È¤Î¹°èÏ¢·È¤Ê¤É¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢ÅìËÌÁ´ÂÎ¤Î´Ñ¸÷³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¯¼è¤êÁÈ¤ßÆâÍÆ
¡Ê£±¡ËÀçÂæMaaS¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
¡Ê£²¡ËÀçÂæMaaS¤ÎÍø³èÍÑÂ¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
¡Ê£³¡Ë¤½¤ÎÂ¾¡¢ÀçÂæMaaS¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
ÇÉ¸¯´ü´Ö
2025Ç¯11·î1Æü～2026Ç¯3·î31Æü¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÇÉ¸¯¼Ò°÷Î¬Îò
±üÂ¼¡¡¹ä¡Ê¤ª¤¯¤à¤é¡¡¤¿¤±¤·¡Ë¡¡¡ÊÁ°½êÂ°¡§ÆâÉô´ÆººÉô´Æºº¥°¥ëー¥×¡Ë
1993Ç¯ HISÆÃÌóÂåÍýÅ¹»ö¶È¼Ô¤ØÆþ¼Ò
1998Ç¯ ÂåÍýÅ¹»ÙÅ¹Ä¹·ó»ÅÆþ±Ä¶ÈÁíÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ½¾»ö¡Ê¤Î¤Á¤ËHIS¤Ë¹çÊ»¡Ë
2012Ç¯ HIS¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢Ë¡¿Í¤Ë¤Æ¥¦¥£ー¥ó»ÙÅ¹Ä¹¤È¤·¤Æ½¾»ö
2017Ç¯ ²¤½£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅý³ç·óÃæ²¤¡¦Åý³ç»ÙÅ¹Ä¹¤È¤·¤Æ¥ï¥ë¥·¥ã¥ï»ÙÅ¹Ä¹¤ò·óÌ³
2025Ç¯ ÆüËÜ¤Ëµ¢Ç¤¸å¡¢ÆâÉô´ÆººÉô¤Ë¤Æ´Æºº¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö