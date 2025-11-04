Êõ¼òÂ¤¡¢Õï¡Ö´Ý¤ª¤í¤·¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡Ò¥·ー¥¯¥îー¥µー¥µ¥ïー¡Ó11·î25Æü¡Ê²Ð¡ËÁ´¹ñ¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄê¿·È¯Çä
¡¡Êõ¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Ç»¸ü¤Ê²Ì¼Â´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥ë¥³ー¥ë4%¤Î¥Á¥åー¥Ï¥¤¡ÈÕï¡Ö´Ý¤ª¤í¤·¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡Ò¥·ー¥¯¥îー¥µー¥µ¥ïー¡Ó¡É¤ò¡¢11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÁ´¹ñ¤Ç¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£²Æì»º¥·ー¥¯¥îー¥µー¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤È²ÌÈé¤Î¶ìÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¸ÂÄê¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ç¤¹¡£ÄÌÇ¯ÈÎÇä¥Õ¥ìー¥Ðー¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ5¼ïÎàÌÜ¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¼ò¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÀ¸ºñ¤ê¥·ー¥¯¥îー¥µー¥µ¥ïー¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤ªÅ¹¤âÂ¿¤¯¡¢RTD¡ÊReady to Drink¡Ë»Ô¾ì¤Ç¤â¥·ー¥¯¥îー¥µー¥Õ¥ìー¥Ðー¤Î¾¦ÉÊ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤«¤é¥·ー¥¯¥îー¥µー¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÄã¥¢¥ë¥³ー¥ë¾¦ÉÊ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î¿·¥Õ¥ìー¥Ðー²½¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÒÕï¡Ö´Ý¤ª¤í¤·¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ó¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È(https://www.takarashuzo.co.jp/products/soft_alcohol/maruoroshi/)
¢£¡È´Ý¤´¤È²Ì¼Â¡É¡ß¡ÈÊõ¾ÆÃñ¡É¤Ç¡¢Äã¥¢¥ë¤Ç¤âËþÂ´¶
¡¡ËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢²ÌÈé¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤ä²ÌÆù¤Î¥³¥¯¤Þ¤Ç²Ì¼Â¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¡Ö´Ý¤ª¤í¤·¥Úー¥¹¥È¡×¤ä¡Ö´Ý¤ª¤í¤·¥Ô¥åー¥ì¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢´Å¤Ã¤¿¤ë¤¯¤Ê¤¤Ç»¸ü¤Ê²Ì¼Â´¶¤ò¼Â¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²Ì¼Â¤´¤È¤Ë¸·Áª¤·¤¿¡ÖÊõ¾ÆÃñ¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô4¡ó¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿°û¤ß¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëËÜ³Ê¥µ¥ïー¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡È¥×¥ÁìÔÂô¡É¥Ëー¥º¤¬RTD»Ô¾ì¤ò³èÀ²½
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Î²È°û¤ß¼ûÍ×¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢²È¤Ç¤Î¿©»ö¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡È¥×¥ÁìÔÂô¡É»Ö¸þ¤¬ÄêÃå¤·¡¢¸½ºß¤â¤½¤Î·¹¸þ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£RTD»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾å¼Á´¶¡×¤ä¡Ö¹âµé´¶¡×¡¢¤½¤·¤Æ1ËÜ¤ÇËþÂ¤Ç¤¤ë¡ÖÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¡×¤òÁÊµá¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤¬Áý²Ã¤·¡¢Æø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖÕï ´Ý¤ª¤í¤·¡×¥·¥êー¥º¤ò¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¡¡2022Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖÕï ´Ý¤ª¤í¤·¡×¤Ï¡¢Èé¤´¤È¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤¿²Ì¼Â¤ÎÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÈÊõ¾ÆÃñ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô7¡ó¤Ï¹â¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÇ»¸ü¤Ê²Ì¼Â´¶¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È·Ú¤¯³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô4¡ó¤Ë¸«Ä¾¤·¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¤Î¤¬¡ÈÕï¡Ö´Ý¤ª¤í¤·¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡É¤Ç¤¹¡£
¡¡Ì£¤ï¤¤¤ÎÉ¾²Á¤Ï³Æ¥Õ¥ìー¥Ðー¤È¤â¹â¤¯¡¢»î°ûÄ´ºº¤Ç¤Ï9³ä°Ê¾å¤ÎÊý¤¬¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È²óÅú¡£¸½¹ÔÉÊ¤ä¶¥¹çÉÊ¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤â¡¢ºÇ¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨Åö¼ÒÄ´¤Ù¡Ê²Ì½Á·Ï¥Á¥åー¥Ï¥¤¥æー¥¶ー¡¢n=65¡Ë
¢£¼ãÇ¯ÁØ¤Î¡È¥¹¥¿¥ó¥É¼ò¾ì¡É»Ö¸þ¤Ë±þ¤¨¤ë¿·¥Ö¥é¥ó¥É
¡¡RTD»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼ò¾ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÁÊµá¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡ÈÂç½°¼ò¾ì¡É¤ä¡ÈÀÖ¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¡É¤È¤¤¤Ã¤¿½¾Íè·¿¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤·¤¤Äó°Æ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³°¿©¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²Ì¼Â¤ò´Ý¤´¤È»È¤Ã¤¿ËÜ³Ê¥µ¥ïー¤ò½Ð¤¹Å¹¤ä¡¢¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¹¤ë¤ªÞ¯Íî¤ÊÎ©¤Á°û¤ßÅ¹¤Ê¤É¡È¥¹¥¿¥ó¥É¼ò¾ì¡É¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ê¸²½¤ò´Ì¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¤Î¤¬¡ÈÕï¡Ö´Ý¤ª¤í¤·¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡É¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡È¥¹¥¿¥ó¥É¼ò¾ì¡É¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤¥Í¥ª¥óÉ÷¤Î´ÇÈÄ¥í¥´¤òÂç¤¤¯¤¢¤·¤é¤¤¡¢¥ß¥¥µー¤È¥°¥é¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ç²Ì¼Â¤òÈé¤Þ¤Ç´Ý¤´¤È»ÈÍÑ¤·¤¿¡È´Ý¤ª¤í¤·¡ÉÉÊ¼Á¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Õï¡Ö´Ý¤ª¤í¤·¥¹¥¿¥ó¥É¡×ÄÌÇ¯ÈÎÇä¥Õ¥ìー¥Ðー
¡Ò¥ì¥â¥ó¥µ¥ïー¡Ó¡Ò¥°¥ì¥Õ¥ë¥µ¥ïー¡Ó¡Ò¤æ¤º¥µ¥ïー¡Ó¡Ò¥Ôー¥Á¥µ¥ïー¡Ó
¡¡Ç»¸ü¤Ê¤Î¤Ë´Å¤Ã¤¿¤ë¤¯¤Ê¤¤²Ì¼Â´¶¤ÈÊõ¾ÆÃñ¤Ë¤è¤ë¤ª¼ò¤Î°û¤ß¤´¤¿¤¨¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¿·¤·¤¤RTD¤È¤·¤Æ¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¤ÁØ¤ËÁÊµá¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¢¨»²¹Í¡²¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§Õï¡Ö´Ý¤ª¤í¤·¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡Ò¥·ー¥¯¥îー¥µー¥µ¥ïー¡Ó
ÉÊÌÜ¡§¥ê¥¥åー¥ë¡ÊÈ¯Ë¢À¡Ë
¥¢¥ë¥³ー¥ëÊ¬¡§4¡ó
½ã¥¢¥ë¥³ー¥ëÎÌ¡§350ml¤¢¤¿¤ê11g
²Ì½ÁÊ¬¡§1.6 %
ÍÆÎÌ¡¿ÍÆ´ï¡§350ml¡¿¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à´Ì
ºÊñ¡§24ËÜÃÊ¥Üー¥ëÈ¢Æþ
»²¹Í¾®Çä²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇÈ´¤¡Ë¡§181±ß
È¯ÇäÃÏ°è¡§Á´¹ñ
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë