【加茂荘花鳥園：掛川市】ダイヤモンドリリー販売会開催のお知らせ

加茂荘花鳥園

今年も咲きました。2025年11月3日撮影

開催期間：11月8～9日（土、日） 14～16日（金～日） 21～24月 金～月祝日） 28～30日（金～日）

販売価格帯：1株1500円～（個体によって価格は変わります）

開園時間：10：00～16：00

入園料：販売会のため無料です。庄屋屋敷もオープンしますが、座敷見学は有料（500円）です。

昨年、最終回として開催した加茂荘花鳥園ダイヤモンドリリー展でしたが、今年も花は写真のように相変わらず綺麗に生き生きと咲いてくれました。そこで、多くのお客様からのお声もあり、例年より規模を若干小さくして、11月の週末のみ、販売会の形で開催することにいたしました。皆様、ぜひおいでください。

＜同時開催：加茂荘の古いもの販売会＞

加茂荘で所蔵していた品々の販売会も開催します。今回は昭和時代がテーマです。森山焼のお茶碗や、「土ぼけ」さんの窯のコーヒーカップ、掛川産葛布の掛け軸など。出典の品々は順次Facebookで公開するので、時々チェックしてくださいませ。

https://www.facebook.com/kamoltd/

ダイヤモンドリリー（ネリネ：Nerine）

晩秋の宝石のような花ダイヤモンドリリー(ネリネ)は、南アフリカ原産のヒガンバナ科ネリネ属の球根植物です。陽の光を受けると花弁がダイヤモンドダストのようにキラキラと輝くことから、ダイヤモンドリリーとも呼ばれています。花言葉は「また会う日を楽しみに」「忍耐」「箱入り娘」。「ネリネ」はギリシア神話に登場する美しい女神・ネーレーイスに由来してつけられた名前で、ネーレーイスは美しさのあまり⽗神から大事にされすぎて、水底に閉じ込められて育った女神たちで、全部で50～100人もいたのだそうです。

当園のダイヤモンドリリーは1986年当園に導入以来品種改良を重ね、一般的なダイヤモンドリリーよりも遥かに大輪で、手まりのように咲く優良品種です。

加茂荘庄屋屋敷加茂荘長屋門

加茂荘花鳥園

駐車場

料金…無料 ※駐車場は全て屋外となります。

普通車200台 バス6台

所在地 〒436-0105 静岡県掛川市原里110

電話番号 0537-26-1211

グーグルマップ https://goo.gl/maps/mRTDuocwpdmx8zqp7

ホームページ https://kamoltd.co.jp/

Z（旧Twitter） https://twitter.com/KamoIrisGarden

Facebook https://www.facebook.com/kamoltd

Instagram https://www.instagram.com/explore/locations/281985038/