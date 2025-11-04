T-NEXT、フィリピンでファッションブランド「BENCH/」を中心に飲食、化粧品、家具まで幅広く展開する「ベンチグループ」とフィリピンにおける「中華蕎⻨とみ田」のマスターライセンス契約を締結

株式会社T-NEXT

株式会社T-NEXT（本社：東京都港区、グループ代表 CEO：高橋 憲明、以下「T-NEXT」）は、フィリピンでファッションブランド「BENCH/」を中心に飲食、化粧品、家具まで幅広く展開する「ベンチグループ（Suyen社）」（所在地：フィリピン、社長：Virgilio L. Lim、以下「ベンチグループ（Suyen社）」）とフィリピンにおける「中華蕎⻨とみ田」のマスターライセンス契約を2025年11月4日に締結いたしましたことをお知らせします。

■背景と目的

T-NEXTは、「食で世界を幸せに」をビジョンとしてかかげ、人類にフードコンテンツを通して貢献することを使命とするフードコンテンツプラットフォーマーです。創業以来、ラーメン、スイーツ、焼き鳥、和牛、カレーなど、日本を代表する多彩な一流ブランドのグローバルライセンスを取得し、世界各国の有力企業との提携を通じて、現地市場でのブランド浸透と価値向上を実現してきました。T-NEXTは、「フードコンテンツ」をビジネスの主軸とし、世界中の食の価値をつなぐプラットフォーマーとして、今後、世界各国で数百のパートナーと提携する見込みです。

一方、ベンチグループ（Suyen社）は、ファッションブランド「BENCH/」を中心に飲食、化粧品、家具まで幅広く展開するフィリピン屈指の企業グループです。同グループは、全世界で1,400店を超える店舗を展開しており、ブランドも自社運営の19ブランドに加えて、40以上の国際ブランドも運営。特に外食事業においては日本有数のフードブランドの展開も手掛けており、サプライチェーンにおいても約9万平方メートル の物流拠点やコールドチェーン、セントラルキッチンを整備。スピードと一貫したクオリティを実現しており、大規模でも“おいしい”を安定供給できる、フィリピンでもトップクラスのオペレーション力を備えています。

両社は、今回のマスターライセンスの締結により、T-NEXTが持つ日本発のブランド力・商品開発力と、ベンチグループ（Suyen社）の現地ネットワーク・オペレーション力を融合させ、フィリピン市場での競争優位を確立することを目指します。

■今後の展開

今回のマスターライセンス契約を機に、両社は「中華蕎麦とみ田」をフィリピン市場におけるNo.1ラーメンブランドへと押し上げるべく、共に展開戦略を推進してまいります。ベンチグループ（Suyen社）は、1,400店超の出店実績に基づく店舗運営力と物流拠点やコールドチェーン、セントラルキッチン等のサプライチェーンに裏付けられたフィリピントップクラスのオペレーション力を活用し、フィリピンでの店舗展開を加速。一方、T-NEXTは、長年にわたり磨き上げてきたブランド戦略、商品開発ノウハウ、マーケティング力を駆使し、現地でのブランド浸透と確固たる市場ポジションの確立を強力に牽引します。両社のリソースとビジョンが融合することで、フィリピンにおける食文化の新たな潮流を創り出していきます。

また、両社は市場動向や消費者ニーズを的確に捉えながら、T-NEXTが保有する他の一流ブランドの導入についても将来的な可能性として検討を進めていく方針です。これにより、フィリピン市場において多角的かつ戦略的なブランドポートフォリオを構築し、中長期的な成長の基盤を築くことを目指してまいります。

私たちT-NEXTは「フードコンテンツプラットフォーム事業」を本業とし、世界中で事業を展開することで、米国のNASDAQ市場にIPOさせ、株式時価総額1,000億ドル（約15兆円）を超える企業価値を目指すと共に、全人類の幸せに貢献してまいります。

■ブランド概要

「中華蕎麦とみ田」

住所 ： 千葉県松戸市松戸1339

オーナー ： 富田 治

URL ： https://www.tomita-cocoro.jp/

日本最大級のラーメンイベント「ラーメン日本一決定戦」で日本一を獲得する等、多くの受賞歴を持つラーメンの名店

■ベンチグループ（Suyen社）概要

名称 ： Suyen Corporation

住所 ： Bench Tower, 30th Street corner Rizal Drive, Crescent Park West 5,

Bonifacio Global City, Taguig 1634, Philippines

社長 ： Virgilio L. Lim

運営店舗数 ： 1,442店舗（2024年7月時点）

URL ： https://shop.bench.com.ph/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社T-NEXT

担当 ： 広報

TEL ： 03-4588-4253

MAIL ： info@tnext.jp

■会社概要

社名 ： 株式会社T-NEXT

所在地 ： 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー18F

役員 ： グループ代表 CEO 高橋 憲明

URL ： https://tnext.jp/

事業内容 ： T-NEXTは、日本及び全世界のフードコンテンツの一流ブランドのグローバルライセンスを取得し、世界市場でビジネスを展開するフードコンテンツカンパニーです。「フードコンテンツプラットフォーム」事業を本業とし、壮大なビジョンを掲げて、世界No.1のフードコンテンツ・プラットフォームカンパニーを目指してまいります。