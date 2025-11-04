Baby Brezza （ベビーブレッツァ） 自動ミルク調乳器ついに2025年11月4日に日本初上陸！

株式会社IVGジャパン“ボタンひとつ、わずか7秒”で理想のミルクを実現。ママもパパも夜中の授乳も、もう怖く ない。育児のミルク作りが変わる。

2025年11月4日(火)15時より世界70カ国以上で指示されている自動ミルクメーカー「Baby Brezza 自動ミルク調乳器 (Formula Pro Advanced ） 」の日本本格展開を開始いたします。公 式オンラインストア （ https://babybrezza.jp/ ） をはじめ、Amazon、楽天市場などの主要オンラインモールでも順次販売を予定しております。

Baby Brezza（ベビーブレッツァ）とは、「育児の手間をもっとスマートに」をコンセプトに、スマート育児家電を開発するアメリカ発のグローバルブランドです。創業者の実体験を もとに開発された製品は、現在では世界70か国以上の家庭で愛用され、“親子の時間を最大 限に“という理念のもと、日々の育児をサポートしています。ミルク作りや離乳食準備といった手間のかかる作業を自動化することで、「もうひとつの手」を提供する存在として、 世界中の家庭に寄り添い続けています。

共働きや核家族化が進む現代の育児では、ママ・パパにとって“時短”と“安心”は欠かせない要素になっています。 特に、夜中の授乳や忙しい朝のミルク作りは、身体的・精神的にも 負担となりやすいもの。Baby Brezza（ベビーブレッツァ）の数ある商品ラインナップの中から、ミルク作りの救世主となる自動ミルクメーカー「Baby Brezza 自動ミルク調乳器 (Formula Pro Advanced ） 」が日本初上陸いたします。日本初上陸を記念して、数量限定・ 先行予約キャンペーンを実施いたします。

発売記念｜先行予約キャンペーン概要- 販売価格：通常価格 \32,700 → \24,700（税込）- 先着台数：500台限定- 予約期間：2025年11月4日（火）15時 ～ 11月11日（火）までの1週間限定- 販売場所：Baby Brezza Japan 公式オンラインストア （ https://babybrezza.jp/ ）

※数量限定のため、予定数に達し次第、期間内でも終了する可能性がございます。

Baby Brezza（ベビーブレッツァ）について

Baby Brezza（ベビーブレッツァ）は、1970年代にアメリカで家庭用繊維製品の開発会社としてスタートし、現在は世界70か国以上で愛用されるスマート育児家電ブランドへと進化を遂げました。

ブランド誕生のきっかけは、創業者であり4人の子どもの父でもあるスティーブン・ベテッ シュ氏の、ある夜の気づきでした。

「なぜ、育児にはこんなにも多くの手間と時間がかかるのか？」

深夜のミルク作りや離乳食の準備に追われる日々の中で、彼は「育児をもっとシンプルに、 もっとスマートにできないか？」と開発チームに問いかけました。そして2011年、世界で初めて「自動ベビーフードメーカー」を開発。その後も、ボタンひとつでミルクが作れる「 Formula Pro（フォーミュラプロ）」シリーズをはじめとする革新的な製品を次々に世に送り出しています。

Baby Brezzaは、"親子の時間を最大限に"という理念のもと、「誰でも使いやすい操作性」「徹底した効率性」「インテリアに馴染むデザイン性」「多様な家庭に対応する互換性」などを重視した製品づくりを続けており、現代の育児に寄り添う“もうひとつの手”として世界中の家庭から支持されています。

海外での評価・実績- 年間販売台数30万台超 （世界販売台数No.1 ※ 自動ミルクメーカー）- Amazon（米国）評価平均4.7点 （レビュー数6万件以上）- 韓国消費者院評価1位 （温度・濃度・利便性など）- アメリカ最大級の出産・育児コミュニティ「Babylist」で、5年連続『Best Formula Maker（ベスト・フォーミュラ・メーカー）』に選出

Baby Brezza CEO

Baby Brezza（ベビーブレッツァ）の創業者であるスティーブン・ベテッシュは、4人の子どもを育てる父親であり、20年以上にわたりビジネスと育児を両立してきました。

日々の育児にかかる時間やエネルギーのムダを減らし、 より快適でスマートな育児体験を提供したいという想いから、2010年にBaby Brezzaを立ち上げました。直感的なUIと先進的な機能を融合させた製品を次々に開発し、 これまでに世界70カ国以上の育児家庭に愛されるグロー バルブランドへと成長を遂げています。

育児のストレスから解放されるという新しい価値を体感した世界中の保護者から高い評価を受けており、革新的な育児家電ブランドとして地位を確立しています。

スティーブンは次のように語っています。

「日本のご家庭の皆さまにも、Baby Brezzaの製品が“サポート”と“感動”をお届けできること を心より願っています。今後も革新的な製品と高品質なサービスを通じて、皆さまのご期待にお応えするブランドを目指してまいります。」

製品紹介｜ Baby Brezza自動ミルク調乳器

製品名

Baby Brezza 自動ミルク調乳器 (Baby Brezza Formula Pro Advanced）

発売日

2025年11月4日

価格

32,700円（税込）

購入先

* 公式オンラインストア（ https://babybrezza.jp/ ）

* Amazon

* 楽天市場など、主要オンラインモールにて順次販売予定

“育児中のミルク作り”にまつわる5つの悩み を、たった1台で解決する次世代型ミルクメー カーです。

主な特長：

- 「ワンタッチ」わずか約7秒でミルク完成従来の手作業（約1分～1分半）と比べて圧倒的時短。 年間約26時間以上のミルク作り時間を短縮できます。- 人肌温度で、すぐ飲める水温設定は常温／約36～37℃／約39～41℃の3段階。 常に飲み頃の35～37℃で仕上がるため、冷ます手間が不要です。- 「渦流ミキシング」機構搭載粉のダマや泡を防ぐ独自構造で、なめらかでムラのないミルクに仕上げます。空気を飲み込むことで起こりがちなガスや不快感も軽減され、赤ちゃんのお腹にやさしく、飲みやすさも アップ。- 世界中の粉ミルクに対応各メーカーごとの調乳ガイドラインを事前に分析・テストし、最適な配合バランスを実現できる設定番号を採用。 日本国内で販売されている主要な粉ミルク製品にはすでに対応済みで、海外製の粉ミルクについても、Baby Brezzaグローバルサイトにて適合設定をご確認いただけます。- 衛生管理のサポート- 密閉式容器で粉ミルクを清潔に保管- 使用4回ごとに 洗浄アラート が表示され、常に清潔を保てます

製品概要- 製品名 : Baby Brezza 自動ミルク調乳器 :（Baby BrezzaFormula Pro Advanced）- 発売日 : 2025年11月4日(火)15時- 参考価格 : 32,700円（税込）- 販売先 : 公式オンラインストア、Amazon、楽天市場など 順次公開- 公式サイトhttps://www.babybrezza.jp

発売開始にあわせた限定企画について

先行予約販売キャンペーン（Early Bird）

発売を記念して、Baby Brezza Japan公式オンラインストアにて、

8,000円OFFの特別価格での先行予約販売キャンペーンを実施いたします。

- 販売価格：通常価格 \32,700 → \24,700（税込）- 数量：500台限定- 期間：11/4(火)15時 - 11/11(火) 1週間 ※11/17(月)より順次出荷- 販売開始日：11/4(火)15時

製品体験イベント

実際に製品を触れるイベントを開催予定です。詳しくは公式Instagramの発信をご確認ください。

日本のママ・パパへ

「Baby Brezzaは、ただ便利なだけでなく、“育児に心の余裕”を届けるブランドです。 忙しい日常のなかでも、赤ちゃんとの時間がもっと楽しく、もっと愛おしくなるように。 そんな思いをこめて、私たちは日本の育児家庭をサポートしてまいります。」

公式サイト： https://babybrezza.jp/

公式Instagram: @babybrezza_japan

※2025年粉ミルク製造機品目輸出中国税関総署(General Administration of Customs of China)資料及び粉ミルク製造機カテゴリー内Amazonグローバルレビュー累計数値

商品お問い合わせ先

株式会社IVGジャパン（Baby Brezza日本総販売代理店）

Email： info@ivg-japan.co.jp

報道関係に関するお問い合わせ先

Baby Brezza PR事務局(サニーサイドアップ内)

担当：閔（080-3711-9270）関（070-6574-6440）・林ニコル

TEL : 03-6894-3200

E-MAIL ： babybrezza@ssu.co.jp