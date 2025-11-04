愛媛県庁にエコ殿が登場！　愛媛県でエコキュートの修理・故障・交換ならエコ殿にお任せください。最短即日対応可能かつ安心価格です！

株式会社Relancehttps://www.pref.ehime.jp

愛媛県松山市を拠点に、エコキュートの販売を行う株式会社Relance（ブランド名：エコ殿）は、2025年より愛媛県庁のデジタルサイネージ広告および公式ホームページのバナー広告に登場しました。

地域密着のエネルギー設備企業として、県民の皆さまの暮らしを支える存在でありたいという想いから、県庁という公共の場を通じて「光熱費の節約」「補助金の活用」「安心のサポート体制」を発信しています。

愛媛県庁デジタルサイネージ広告に登場!!︎

今回のデジタルサイネージでは、「お湯が出ないとき、すぐ駆けつけます。」をテーマに、エコ殿のスピード対応と地域密着サービスを映像で紹介しています。

県庁ロビーや総合案内前など、多くの来庁者の目に留まる場所で放映されており、動画ではエコキュートの魅力、給湯省エネ補助金の利用方法、そしてエコ殿の即日対応体制などを分かりやすく伝えています。

公共機関での掲出により、企業としての信頼性がさらに高まり、県民の安心を支えるインフラパートナーとしての存在感を強めています。

愛媛県庁公式サイトのバナー広告も開始!!︎

同時に、愛媛県庁公式サイトの広告枠にもエコ殿のバナーを掲載。

県の公式サイトは、月間アクセス数が非常に多く、県民・事業者・観光客など、幅広い層に向けて発信が可能なメディアです。バナーをクリックするとエコ殿の公式サイト（https://ekotono.com）に直接アクセスでき、施工事例や補助金の詳細、トラブル時の対応内容などを確認できます。

最近では「補助金を使ってエコキュートを交換したい」「急な故障で即日対応してほしい」といった問い合わせが増加しており、ウェブ経由での成約率も大幅に伸びています。

「在庫 × 即日対応 × 補助金」で暮らしを守る

エコ殿の最大の特徴は、「在庫」「スピード」「補助金支援」の3つが揃っていることです。

多くの設備業者は受注後にメーカーへ発注しますが、エコ殿では倉庫に三菱・ダイキン・コロナなど主要メーカーの機種を常時ストック。これにより、最短で当日の設置が可能です。

「お湯が出ない」「夜に故障した」という急なトラブルでも、翌日にはお湯のある生活を取り戻せる体制を整えています。

さらに、補助金を最大限に活用することで実質負担を軽減。

給湯省エネ補助金では、1台あたり最大17万円の交付を受けることができ、エコ殿が手続きをすべて無料で代行。

申請が通るまで責任を持ってサポートするため、「手間がかからない」「安心して任せられる」と多くのお客様から評価をいただいています。

給湯省エネ補助金の概要

2025年度も国の給湯省エネ補助金が継続しています。対象となるのは高効率給湯機（エコキュートなど）を導入する一般家庭や店舗で、最大17万円の補助が受けられます。

松山市・西条市・今治市など一部自治体では、国の制度と併用できる地域独自の補助金制度もあり、エコ殿がその最適な組み合わせを提案します。

また、補助金は「先着順」であるため、広告やバナーを見て早めにお問い合わせいただくお客様も増えています。

地域密着の施工ネットワーク

エコ殿は愛媛県全域をカバーしており、松山市・今治市・西条市・新居浜市・四国中央市・八幡浜市・宇和島市・大洲市・東温市・伊予市などに対応。

地元出身のスタッフが在籍しているため、地域特有の水質や気候に合わせた設置提案が可能です。井戸水環境での施工、塩害対策が必要な沿岸部の設置、狭小スペースでの施工など、あらゆる条件に柔軟に対応しています。

また、工事後も定期的な点検やメンテナンス案内を実施し、「設置して終わり」ではなく「暮らしを守り続ける」姿勢を大切にしています。

その結果、口コミ評価も高く、「説明が丁寧」「他社よりも対応が早い」「補助金の案内までしてくれた」など、喜びの声が多数寄せられています。

愛媛県庁広告がもたらす信頼性

県庁という公共施設での掲載は、企業としての信頼性の証でもあります。

デジタルサイネージやバナーを通じて、「地域の暮らしを守る企業」としての認知を広げ、災害時や寒波など緊急時にも頼りにされる存在を目指しています。

代表コメント（株式会社Relance 代表取締役 酒井純平）

「県庁という公共の場で発信できることを大変光栄に思っています。

私たちは“地域の暮らしを止めない”という想いで事業を続けてきました。お湯が出ないという不便を一刻も早く解消し、安心して生活していただけるよう、在庫体制・即日対応・アフターフォローの3本柱で、これからも地域の皆さまを支えていきます。

愛媛だけでなく、今後は全国にも展開し、より多くのご家庭へ快適な省エネ生活をお届けしてまいります。」

会社概要

ブランド名：エコ殿

運営会社：株式会社Relance

代表取締役：酒井 純平

所在地：〒790-0051 愛媛県松山市生石町595-3

電話番号：0120-69-0199(#)（受付時間 9:00～18:00）

対応エリア：愛媛県・香川県全域（松山市・今治市・西条市・新居浜市・宇和島市・大洲市・八幡浜市・東温市・伊予市・砥部町・松前町・内子町など）

公式サイト：https://ekotono.com

まとめ

エコ殿は「お湯の安心を届ける」ことを使命とし、在庫完備・スピード対応・補助金申請サポートを通じて、愛媛県の皆さまの暮らしを支えています。

愛媛県庁でのデジタルサイネージ広告および公式サイトバナー掲載をきっかけに、これからも“地元のエコの味方”として、信頼と実績を積み重ねてまいります。

今後とも宜しくお願い申し上げます。

急な故障やトラブルの際は、まずはお電話ください。

0120-69-0199(#)（受付 24時間365日）

愛媛県庁舎愛媛県のエコキュート専門店！