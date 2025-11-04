アルペンスキー用デュアルダイヤルBOA(R)フィットシステム。優れたフィットと実証されたパフォーマンス上の優位性。

BOA TECHNOLOGY JAPAN 株式会社アルペンスキー用デュアルダイヤルBOA(R)フィットシステム。

優れたフィットと実証されたパフォーマンス上の優位性。

BOA(R)TechnologyInc. (本社:米国コロラド州デンバー)は今冬から市場に登場するアルペンスキーブーツ用デュアルダイヤル BOA(R)フィットシステムの、ダイヤル操作で仕上げる優れたフィットと、実証されたパフォーマンス上の優位性についてご案内いたします。

アルペンスキー用シングルダイヤルBOA(R)フィットシステムの発売からわずか2シーズン後の今冬、BOA(R)はブーツのカフとシェルの両方にフィットシステムを搭載したアルペンスキー用デュアルダイヤルBOA(R)フィットシステムを発売します。このフィットシステムは、マルチゾーンで微調節可能な精密フィットと優れたユーザーエクスペリエンスを提供し、従来のバックルに比べて実証済みのパフォーマンス上のメリットを実現します。BOA(R)のデンバー本社にある最先端パフォーマンスフィットラボで検証されたデュアルダイヤルBOA(R)フィットシステムは、足の甲にかかるピーク圧力を最大13%軽減し、ふくらはぎの包み込みとコネクション を最大19%向上させます。これにより、アスリートはブーツと最適な一体感を保ち、圧迫感や痛みを軽減できます。この一体感の増したフィットと優れたヒールロック(かかとの固定)により、パワー伝達が最大6%向上し、安定性とコントロール性が最大10%向上することが実証されています。

BOA(R)フィットシステムは、世界中のプレミアスキーブランドや販売パートナーから信頼と支持を得ています。2025/26年冬シーズンには、10ブランド (Atomic、K2、Fischer、Salomon、Dalbello、Head、Lange、Nordica、Rossignol、Technica)が、世界1,500以上のプレミアムスノースポーツ店で、BOA(R)ライフタイム保証付きシングルダイヤルまたはデュアルダイヤルソリューションを搭載した製品を販売します。上記のうち6ブランド(Atomic、K2、Salomon、Dalbello、Head、Nordica)が、新しいBOA(R)デュアルダイヤルソリューションを搭載したブーツを発売します。

エリートスキーヤーはBOA(R)フィットシステムで最適なフィットを体感し、BOA(R)がもたらす優れたフィットと実証済みのパフォーマンス上の優位性に信頼を寄せています。

「2016年の初テスト以来、BOA(R)はスキーブーツのフィット感と山での性能を根本から変えることができると確信していました。デュアルダイヤルシステムは、カフと下部シェルの両方を包み込み、より強固なコネクションを実現し、それらが連携してよりスムーズでプログレッシブなフレックスを生み出します。つまり、より効率的なパワー伝達とスキーへのすばやいレスポンスが実現するのです」と、2度のオリンピック金メダリストであり、アルペンスキー世界選手権3回優勝のベンジャミン・ライヒは述べています。

「デュアルダイヤルのおかげで、ブーツはまるで体の延長のように感じられます。正確でパワフル、そして山のどこにいても自信を与えてくれます」と、国際的に高い評価を得ているフリースキーヤー、サム・クッチは語ります。

「BOA(R)のビジョンは、スノースポーツ、アウトドア、アスレチック、サイクリング、ワーク業界で、全世界の一流アスリート、ブランド、小売業者、従業員、パートナーにインスピレーションを与え、最高のパフォーマンスを可能にすることです」と当社CEOのショーン・ネヴィルは述べています。「BOA(R)のアルペンスキーへの投資は、世界最高のブランドやアスリートと協力してフィットとパフォーマンスを変革する革新的なソリューションを創造、提供し、人間のパフォーマンスの限界を継続的に押し広げるという当社のコミットメントを強化するものだと確信しています」。

優れたフィットとパフォーマンス上の優位性

デュアルダイヤルBOA(R)スキーブーツの紹介

BOA(R)フィットシステムのデュアルダイヤルシェル+カフ構成は、最高のパフォーマンスを求めるスキーヤーにとって究極のソリューションです。微調節が可能で、締め/緩め両方向、ゾーンごとの精密なフィットを実現し、下腿と足を均一に包み込み、かかとをしっかりと固定することで、パワー伝達、安定性、そしてコントロール性を向上させます。

微調節可能

ダイヤル操作で、精密なフィットに瞬時に調節可能。

均一性

足と脚を均等に包み、足の甲にかかるピーク時の圧力と痛みを軽減し、すね全体の接触圧力を改善。

確実性

BOA(R)搭載のラップがかかとを固定し、中足部の一体感を向上。

向上されたパワー伝達

・ パワー伝達効率が最大6%向上し、スキーの動きを瞬時にスキーのレスポンスに反映します。

・ ブーツと体の接続を最適化し、スキーヤーはより少ない力でより大きなパワーを発揮し、全体的な効率を向上させます。

向上された安定性とコントロール性

・ 脛背部およびソールの接触圧を高めることで、安定性とコントロール性が最大10%向上します。

・ 優れたヒールホールドシステムが下腿と中足部を均一に包み込み、安定したサポートを提供することで、スキーヤーが様々な地形で最適なスタンスを維持できるようサポートします。

アスリートの証言

「初めてテストした日、私はBOA(R)がアルペンスキーにおける、次のビッグイノベーションになることを確信しました。」

ベンジャミン・ライヒ

オリンピック 金メダル 2回 アルペンスキー世界選手権 優勝3回

「私にとってブーツは文字通りもっとも重要な道具です。つまりスキー板との接点です。自分にぴったり合うブーツを選ぶことが、スキーが上手くなり自信を持つための唯一の方法です。」

サム・クッチ

2019 Powder Awards “最優秀男性パフォーマンス” 受賞

2025 Yeti Natural Selection Ski (Men’s) 2位

BOA(R) FIT SYSTEM コンポーネント

H+1 ダイヤル

ギア式H+1システムは、最適なパワーを持つだけでなく、締め／緩め両方向に微調節が可能。

レース

柔軟で軽量、しかも耐久性に優れたこのレースは、アルペンスキー用に設計されたもので、100本以上のステンレススチールを組み合わせ、250kgの引張強度を実現。

レースガイド

精密に配置されたガイドにより摩擦が最小限に抑えられ、あらゆる足の形状に適応して均一に包み込む均等な圧力配分を実現します。

リリーサブルガイド

直感的なカフのリリースと締め直しが可能で、スムーズな足入れを可能にする十分なスペースを確保します。

ターミネーター

レースターミネーターが、 レースの端をスキーブーツのつま先部分にしっかりと固定します。

打撃、凍結、水没など、あらゆる状況でテスト済みです。

BOA(R)フィットシステムはあらゆる面において、厳格な耐久性基準を満たすよう設計され、精密にデザインされ、最先端の施設で製造されています。だからこそ、どんな ターンでもあなたを失望させません。自信を持ってそう言えます。そして保証します。

画像の選択、ロゴ、ブランド基準

ダウンロードはこちら(https://boatechnology.imagerelay.com/sb/e24ce759-8027-43a0-9639-682b9c0d0a97/alpine-selects-2025)

BOA(R) TECHNOLOGY について:

BOA Technology Inc. は、各業界のリーディングブランドと提携し、特許取得済みの BOA(R)フィットシステムを通じて最高のギアを開発、強化しています。パフォーマンスの ための専用フィットソリューションを提供する BOA(R)フィットシステムは、スノースポーツ、サイクリング、ハイキング/トレッキング、ゴルフ、ランニング、コートスポーツ、ワークウェア、医療用ブレースなどの幅広い製品に採用されています。このシステムは、微調節可能なダイヤル、軽量で耐久性のあるレース、低摩擦のレースガイドで構成されています。それぞれの独自の構成は、微調節可能な精密フィットを提供するように設計されており、BOAライフタイム保証制度によってサポートされます。

さらに詳しい情報はこちらへ BOAFIT.COM(https://www.boafit.com/ja-jp)

BOA TECHNOLOGY JAPAN 株式会社