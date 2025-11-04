こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ママパパの声から誕生！コンパクトなのにしっかり遊べる、想像力を育む3種のおままごとセット ケラッタ木製おもちゃ「mökuwa™（モクワ）」新登場
ケラッタ株式会社（本社:長野県塩尻市、代表:下村 祐貴子、以下:ケラッタ）が運営するベビー・キッズ・マタニティブランド「kerätä（ケラッタ）」より、木製おもちゃシリーズ「mökuwa™」(モクワ）が新登場。子どもの“なりきりたい”気持ちを叶え、想像力を育む「おままごとキッチンセット」「マルシェセット」「大工さんセット」の3種を、2025年10月31日(金)よりオンラインにて予約販売を開始しました。
ケラッタは2016年のブランド誕生以来、乳幼児期の悩みを解決する子育てアイテムを中心に展開してきました。ベビーからキッズへと成長する子どもたちと歩む中で「忙しい毎日でも心豊かに暮らしたい」「親子の時間をもっと大切にしたい」という声を多くいただくようになりました。今ある困りごとを解決するだけでなく、その先にある“家族の心のゆとり”にも寄り添いたい。その想いを形にした第一歩が、2025年4月に誕生した「木製家具」シリーズです。そして今回、木のぬくもりを通じたコミュニケーションに加え、子どもの想像力をより豊かに育むサポートをしたいとの想いから木製おもちゃシリーズが生まれました。
（木製家具リリース：https://digitalpr.jp/r/108829）
■ ママパパの声、木製おままごと玩具の「購入ハードル」に着目
プレゼントやインテリアとしてニーズの高い木製おままごと玩具ですが、購入時に「場所を取る」「価格とのバランス」という2大ハードルがあることが分かりました。そこでケラッタは、安全に使用できることを大前提に、コンパクトでありながら、しっかり遊べるサイズ感と、手に取りやすい価格設計にこだわりました。定番の「おままごとキッチンセット」や、トレンドのDIY遊びができる「大工さんセット」など、3種のラインアップで展開します。
■ネーミングに込めた想い
人と人とをつなぐ、あたたかな輪 「mökuwa™（モクワ）」
シリーズ名「mökuwa」は、木を意味する「もく」という日本語の響きのかわいらしさと、木の輪（きのわ）＝人と人とをつなぐあたたかな輪、という想いを重ねて名づけられました。このおもちゃを通して、家族や友達と輪になって遊び、笑顔が広がっていってほしい。木のぬくもりにふれながら、想像力とコミュニケーションが自然に育まれるように―。そんな願いを込めました。
【シリーズ共通の特長】
遊びながらスクスク育つ
創造力・表現力・手先の器用さ、無限に広がる想像力。木のぬくもりにふれ、遊びながら、おうち時間や家族の豊かなコミュニケーションを育みます。
安心の素材とつくり
お子さまがのびのび遊べる、安心の素材と設計。からだにやさしい水性塗料を使用。角はまぁるく、誤飲しにくい大きさでつくりました。
そっと暮らしにとけこむナチュラルデザイン
木目のやさしさやニュアンスカラーを基調にしたカラーがお部屋にかわいくなじみます。
プレゼントにもおすすめ
あける前からワクワク！かわいいパッケージ入り。そのまま渡せるから、ラッピングいらずで楽ちん。クリスマスプレゼントや記念日のギフトにもぴったりです。
【3種それぞれの特徴】
おままごとキッチンセット 9,980円(税込)
本格仕様の木製おままごとキッチンで、つくって・ならべて・おかたづけ。
カチッと音が鳴るつまみや取り出せるオーブン板など楽しい仕掛けも。
調理器具など8点付きで、届いたその日からおうちレストラン開店！
※マルシェセット（別売）と合わせて更に本格的に遊べます
マルシェセット 5,280円(税込)
ザクッと切る感覚がやみつきに！楽しく手先の発達もサポート。
お肉、野菜、くだもの。おにぎりやサンドイッチも作れるバリエーション豊かな15点。
天然木のナチュラルデザインで、おしゃれに広がるおままごと。
大工さんセット 6,980円(税込)
本格的な木の工具で、ねじって、まわして、トントン！
遊びながら創造力と集中力を育む、DIYごっこセット。
安全設計＆作業台になる収納ボックスで持ち運びもOK、親子で楽しめるおうち大工体験。
【製品情報】
ケラッタ 木製おもちゃシリーズ mökuwa™（モクワ）
■メーカー希望小売価格
・おままごとキッチンセット：9,980円(税込)
・マルシェセット：5,280円(税込)
・大工さんセット：6,980円(税込)
■対象年齢：全セット3歳～
■発売日：2025年10月31日より予約販売開始
※「大工さんセット」のみ2025年11月初旬～順次予約販売開始予定
※お届けの目安は各販売サイトよりご確認ください
■流通：楽天市場
https://www.rakuten.co.jp/yamabikoya/contents/mokuwa/
Amazon、Yahoo!ショッピング、公式オンラインストア
【その他、ホリデーギフト＆親子時間にぴったりのケラッタ製品】
■レジンクラフトスターターキット
世界に一つだけの手作りアクセサリー作りに挑戦！粘性樹脂をUVライトで固めて作るレジン。初めてでもこのキット1つで、届いたその日から始められます。ピンクのBOX付きドリーミーキットや恐竜や昆虫パーツで標本が作れるキットも！
・対象年齢：6歳～
・メーカー希望小売価格：6,580円(税込)
https://kerata-ec.com/collections/craft
■トランポリンクッション
マンションでも飛べる！まるで本物のトランポリンの跳び心地。衝撃と音を吸収するため、大人も一緒に飛べる、しっかり設計。
・対象年齢：3歳～
・メーカー希望小売価格：9,480円(税込)
https://kerata-ec.com/products/trampoline
＜ケラッタ株式会社とは＞
自身も二児の母である下村が代表を務める、ベビー・キッズ・マタニティ用品を主に扱う会社です。「憧れより、いちばん近くに」を合言葉に、子育てや介護の悩み等、ケアが必要な方とその家族に寄り添うパートナーとなることを目指しています。信州発の小さなものづくりの会社でありながら、「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー」（2023~2024年/2年連続受賞）、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード」（2022~2024年/3年連続受賞）、「Yahoo!ショッピング年間ベストストア」（2024年受賞）をトリプル受賞した初のベビーブランドとなりました。また、行政やNPO法人と連携し、支援を必要とされる方々に製品をお届けするといったサステナビリティ活動「ケラッタはぐくみプロジェクト（ケラはぐ）」を実施。オンライン販売を主軸としながら、店頭販売も拡大中。海外展開は中国・韓国・アメリカにて開始しております。
◆ケラッタ株式会社 概要
法人名：ケラッタ株式会社
代表：下村祐貴子
設立日：2016年9月
本社：長野県塩尻市広丘野村1031-1 佐川急便松本営業所5F
HP：https://kerata.co.jp/
公式オンラインストア：https://kerata-ec.com/
◆MOON-X株式会社 概要（※ケラッタ株式会社はMOON-X株式会社のグループ会社です）
法人名：MOON-X株式会社（ムーンエックス）
代表：長谷川晋
設立日：2019年8月
本社：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
HP：https://www.moon-x.com/
本件に関するお問合わせ先
< >
ケラッタ広報 E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
木製おもちゃシリーズ「mökuwa™」特集
https://www.rakuten.co.jp/yamabikoya/contents/mokuwa/
レジンクラフトシリーズ
https://kerata-ec.com/collections/craft
※「大工さんセット」のみ2025年11月初旬～順次予約販売開始予定
■木製おもちゃシリーズ誕生の背景
ケラッタは2016年のブランド誕生以来、乳幼児期の悩みを解決する子育てアイテムを中心に展開してきました。ベビーからキッズへと成長する子どもたちと歩む中で「忙しい毎日でも心豊かに暮らしたい」「親子の時間をもっと大切にしたい」という声を多くいただくようになりました。今ある困りごとを解決するだけでなく、その先にある“家族の心のゆとり”にも寄り添いたい。その想いを形にした第一歩が、2025年4月に誕生した「木製家具」シリーズです。そして今回、木のぬくもりを通じたコミュニケーションに加え、子どもの想像力をより豊かに育むサポートをしたいとの想いから木製おもちゃシリーズが生まれました。
（木製家具リリース：https://digitalpr.jp/r/108829）
■ ママパパの声、木製おままごと玩具の「購入ハードル」に着目
プレゼントやインテリアとしてニーズの高い木製おままごと玩具ですが、購入時に「場所を取る」「価格とのバランス」という2大ハードルがあることが分かりました。そこでケラッタは、安全に使用できることを大前提に、コンパクトでありながら、しっかり遊べるサイズ感と、手に取りやすい価格設計にこだわりました。定番の「おままごとキッチンセット」や、トレンドのDIY遊びができる「大工さんセット」など、3種のラインアップで展開します。
■ネーミングに込めた想い
人と人とをつなぐ、あたたかな輪 「mökuwa™（モクワ）」
シリーズ名「mökuwa」は、木を意味する「もく」という日本語の響きのかわいらしさと、木の輪（きのわ）＝人と人とをつなぐあたたかな輪、という想いを重ねて名づけられました。このおもちゃを通して、家族や友達と輪になって遊び、笑顔が広がっていってほしい。木のぬくもりにふれながら、想像力とコミュニケーションが自然に育まれるように―。そんな願いを込めました。
【シリーズ共通の特長】
遊びながらスクスク育つ
創造力・表現力・手先の器用さ、無限に広がる想像力。木のぬくもりにふれ、遊びながら、おうち時間や家族の豊かなコミュニケーションを育みます。
安心の素材とつくり
お子さまがのびのび遊べる、安心の素材と設計。からだにやさしい水性塗料を使用。角はまぁるく、誤飲しにくい大きさでつくりました。
そっと暮らしにとけこむナチュラルデザイン
木目のやさしさやニュアンスカラーを基調にしたカラーがお部屋にかわいくなじみます。
プレゼントにもおすすめ
あける前からワクワク！かわいいパッケージ入り。そのまま渡せるから、ラッピングいらずで楽ちん。クリスマスプレゼントや記念日のギフトにもぴったりです。
【3種それぞれの特徴】
おままごとキッチンセット 9,980円(税込)
本格仕様の木製おままごとキッチンで、つくって・ならべて・おかたづけ。
カチッと音が鳴るつまみや取り出せるオーブン板など楽しい仕掛けも。
調理器具など8点付きで、届いたその日からおうちレストラン開店！
※マルシェセット（別売）と合わせて更に本格的に遊べます
マルシェセット 5,280円(税込)
ザクッと切る感覚がやみつきに！楽しく手先の発達もサポート。
お肉、野菜、くだもの。おにぎりやサンドイッチも作れるバリエーション豊かな15点。
天然木のナチュラルデザインで、おしゃれに広がるおままごと。
大工さんセット 6,980円(税込)
本格的な木の工具で、ねじって、まわして、トントン！
遊びながら創造力と集中力を育む、DIYごっこセット。
安全設計＆作業台になる収納ボックスで持ち運びもOK、親子で楽しめるおうち大工体験。
【製品情報】
ケラッタ 木製おもちゃシリーズ mökuwa™（モクワ）
■メーカー希望小売価格
・おままごとキッチンセット：9,980円(税込)
・マルシェセット：5,280円(税込)
・大工さんセット：6,980円(税込)
■対象年齢：全セット3歳～
■発売日：2025年10月31日より予約販売開始
※「大工さんセット」のみ2025年11月初旬～順次予約販売開始予定
※お届けの目安は各販売サイトよりご確認ください
■流通：楽天市場
https://www.rakuten.co.jp/yamabikoya/contents/mokuwa/
Amazon、Yahoo!ショッピング、公式オンラインストア
【その他、ホリデーギフト＆親子時間にぴったりのケラッタ製品】
■レジンクラフトスターターキット
世界に一つだけの手作りアクセサリー作りに挑戦！粘性樹脂をUVライトで固めて作るレジン。初めてでもこのキット1つで、届いたその日から始められます。ピンクのBOX付きドリーミーキットや恐竜や昆虫パーツで標本が作れるキットも！
・対象年齢：6歳～
・メーカー希望小売価格：6,580円(税込)
https://kerata-ec.com/collections/craft
■トランポリンクッション
マンションでも飛べる！まるで本物のトランポリンの跳び心地。衝撃と音を吸収するため、大人も一緒に飛べる、しっかり設計。
・対象年齢：3歳～
・メーカー希望小売価格：9,480円(税込)
https://kerata-ec.com/products/trampoline
＜ケラッタ株式会社とは＞
自身も二児の母である下村が代表を務める、ベビー・キッズ・マタニティ用品を主に扱う会社です。「憧れより、いちばん近くに」を合言葉に、子育てや介護の悩み等、ケアが必要な方とその家族に寄り添うパートナーとなることを目指しています。信州発の小さなものづくりの会社でありながら、「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー」（2023~2024年/2年連続受賞）、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード」（2022~2024年/3年連続受賞）、「Yahoo!ショッピング年間ベストストア」（2024年受賞）をトリプル受賞した初のベビーブランドとなりました。また、行政やNPO法人と連携し、支援を必要とされる方々に製品をお届けするといったサステナビリティ活動「ケラッタはぐくみプロジェクト（ケラはぐ）」を実施。オンライン販売を主軸としながら、店頭販売も拡大中。海外展開は中国・韓国・アメリカにて開始しております。
◆ケラッタ株式会社 概要
法人名：ケラッタ株式会社
代表：下村祐貴子
設立日：2016年9月
本社：長野県塩尻市広丘野村1031-1 佐川急便松本営業所5F
HP：https://kerata.co.jp/
公式オンラインストア：https://kerata-ec.com/
◆MOON-X株式会社 概要（※ケラッタ株式会社はMOON-X株式会社のグループ会社です）
法人名：MOON-X株式会社（ムーンエックス）
代表：長谷川晋
設立日：2019年8月
本社：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
HP：https://www.moon-x.com/
本件に関するお問合わせ先
< >
ケラッタ広報 E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
木製おもちゃシリーズ「mökuwa™」特集
https://www.rakuten.co.jp/yamabikoya/contents/mokuwa/
レジンクラフトシリーズ
https://kerata-ec.com/collections/craft