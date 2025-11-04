こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【聖徳大学】11月8日(土)･9日(日)､｢第61回聖徳祭｣を開催します
11月8日(土)･9日(日)、聖徳大学･聖徳大学短期大学部では｢第61回聖徳祭｣を開催します｡
当日は､本学の学びの特長を生かした‟子どもから大人まで楽しめる‟発表･体験型企画を用意しているほか､学生たちが企画･開発した商品の販売など､約90の企画を実施します｡おむつ交換や授乳ができるキッズルームもあり､小さな子ども連れの方でも安心して楽しめる学園祭です｡
様々なゲームに挑戦できる『聖徳ゲームランド』など､新企画も盛りだくさんです｡
また､短大創立60周年･大学創立35周年を記念して制作してきた､ペーパーボールで作るモザイクアートでギネス世界記録™に挑戦します(9日に認定員を招いて計測します)。
■｢第61回聖徳祭｣(概要)
【日 時】令和7年11月8日(土)･9日(日)10：00～15：30
【会 場】聖徳大学･聖徳大学短期大学部 松戸キャンパス
千葉県松戸市岩瀬550(JR常磐線･京成松戸線 ｢松戸駅｣東口徒歩5分)
【テーマ】｢共に咲かせよう、大輪の輝き｣
【主な企画】
・野外ステージ発表
（バトン､ダンス､書道パフォーマンス､電子オルガンなど）
・体験･展示企画
（縁日､人形劇､手形アート体験､大きなオブジェのアートパレードなど）
・パティシエを目指す学生が作ったケーキ･焼き菓子の販売
・ペーパーボールで作るモザイクアートでギネス世界記録™に挑戦(9日)
・本部企画
・｢謎解き｣
・｢聖徳ゲームランド｣
・松戸市名店のメニュー販売(天廣堂､パストール､八矢庵､しの)
・郵便配達バイクの乗車体験(8日(土))
・駅長の制服を着て写真撮影
・松戸で採れた新鮮な野菜の販売(8日(土))
・本学TVCMを手掛けた人気イラストレーター 萩森じあ氏が登壇(9日(日))
ＵＲＬ：https://www.seitoku-u.ac.jp/seitoku-sai/ (聖徳祭特設サイト)
https://x.com/sei_gakuyukai (X)
https://www.instagram.com/seitoku_gakuyukai/ (Instagram)
▼本件に関する問い合わせ先
聖徳大学総務課
住所：〒271-8555 千葉県松戸市岩瀬550番地
TEL：047-365-1111（大代表）
FAX：047-363-1401
メール：kohog@wa.seitoku.ac.jp
