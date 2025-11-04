DEMEL 2025 クリスマス商品を発売　数量限定「デメルアドヴェントカレンダー 2025年版」など全13アイテム

デメル・ジャパン株式会社2025 DEMELクリスマス商品 ※写真はイメージです

オーストリア ウィーンの老舗洋菓子ブランド「DEMEL（デメル）」を運営するデメル・ジャパン株式会社 (本社：東京都台東区、代表取締役社長：大住 佑介)は、2025年のクリスマスシーズンに向けた限定商品を、全国百貨店のデメルショップで2025年11月上旬、デメル公式オンラインショップにて2025年11月4日より発売いたします。(※デメルアドヴェントカレンダーのみ店頭予約開始10月下旬、公式オンラインショップ予約開始11月4日)

デメルがお届けする2025年のクリスマスコレクションは、クリスマスの煌めきの中で、大切な方と共に過ごす優美なひとときをイメージいたしました。毎年好評の「デメルアドヴェントカレンダー」をはじめ、クリスマス限定の美しいパッケージに包まれたお菓子の数々が、クリスマスを華やかに彩ります。

今年のラインナップは冬季限定商品を含めた全13アイテム。2025年版の数量限定「デメルアドヴェントカレンダー」、毎年高い人気を誇る伝統的な焼き菓子「クリストシュトーレン」。ラム酒風味のチョコレートガナッシュ(※アルコール不使用)をサンドした大人から子供まで楽しむことができるケーキ「クリストショコラ」。クリスマスらしいパッケージが可愛い「トリュフ15粒入 (クリスマスラベル)」、「トリュフ9粒入 (クリスマスラベル)」、「トリュフ4粒入 (クリスマスラベル)」。デメルを代表するアイテムの限定パッケージ版「ソリッドチョコ猫ラベル ミルク（クリスマスラベル）」、各種スパイスやナッツ、チョコレートなどを練り込んだ4種類のクッキー「アソートクッキー (ウィンター)」。そのほかにも、風味豊かなマカダミアナッツクッキーにベルギー産ミルクチョコレートをコーティングした「マカダミアナッツショコラーデ」。キャラメリゼしたアーモンドの香ばしさとクーベルチュールチョコレートの力強いカカオの風味とのハーモニーが絶妙な「フロレンティーナショコラーデ」。そして季節のご挨拶にお薦めな、デメル人気商品を詰め合わせた「クリスマスギフト」、「アソートギフト（大）」、「アソートギフト（小）」をご用意しております。デメルらしい豊富なラインアップと確かな味わいを、どうぞお楽しみください。

クリスマス商品販売期間：店頭2025年11月上旬～2025年12月25日頃/公式オンラインショップ11月4日～2025年12月25日頃（※デメルアドヴェントカレンダーのみ店頭予約開始10月下旬、公式オンラインショップ11月4日）

※店頭お渡し・公式オンラインショップ送付開始共に11月下旬

※販売期間は店舗により異なります。

※店舗によって取扱いのない商品がございますので何卒ご了承ください。

※限定商品のため、なくなり次第終了いたします。

デメルアドヴェントカレンダー (2025年版)【数量限定】

価格：16,740円 (税込)

箱サイズ：約22×23×9cm

商品特長：クリスマスイブまでのアドヴェント期間を数えるためのカレンダー。24個の小箱には、12月1日から24日までの日付が割り振られ、クッキーやチョコレート、ナッツなど24種類のDEMELの人気のお菓子が入っています。一日ずつ開けた箱を裏返していくと、最後には一枚の絵が現れる仕掛けが施されています。

デメルアドヴェントカレンダー ※写真はイメージです

クリストシュトーレン

価格：3,888円(税込)

箱サイズ：約13.5×22×5.5cm

商品特長：ラム酒に漬込んだドライフルーツとナッツをスパイシーな生地の中に加えて焼き上げたクリスマスの代表的な焼き菓子です。

クリストショコラ

価格：3,456円(税込)

箱サイズ：約13.5×13.5×7cm

商品特長：しっとりとしたチョコレートのスポンジにラム酒風味のチョコレートガナッシュをサンドした大人から子供まで楽しむことができるケーキです。※アルコール不使用

トリュフ4粒入/９粒入/15粒入(クリスマスラベル)

価格：4粒入 1,998円(税込) / 9粒入 4,428円(税込) /15粒入 7,398円(税込)

箱サイズ：4粒入 約9×9×2.5cm / 9粒入 約18×13.5×2.5cm / 15粒入 約22×16.5×2.5cm

商品特長：クリスマス限定シャンパントリュフを含む、厳選されたトリュフ4粒/9粒/15粒を詰め合わせました。

4粒入

9粒入

15粒入

クリスマスギフト

価格：2,592円(税込)

箱サイズ：約11.5×22×4.5cm

商品特長：デメル人気のクライネクーヘンとアソートクッキーを、クリスマスの特別なパッケージに詰め合わせました。デメルらしい華やかで上品なデザインは、この時季の贈り物に最適です。

ソリッドチョコ猫ラベル ミルク （クリスマスラベル）

価格：2,592円(税込)

箱サイズ：約9.5×10.5×3cm

商品特長： デメルを代表する猫の舌の形をしたチョコレート。人気の「ミルク」をクリスマス限定のパッケージでご用意いたしました。今だけの特別なアイテムです。

冬季限定商品 販売期間：2025年11月上旬～なくなり次第終了

ソリッドチョコ猫ラベル ミルク （クリスマスラベル）※写真はイメージですアソートクッキー (ウィンター)

価格：1,512円(税込)

箱サイズ：約11×11×4.5cm

商品特長：バター風味に各種スパイスやナッツ、チョコレートの香り豊かな4種類の個性的なクッキーの詰合せです。

マカダミアナッツショコラーデ 6枚入

価格：1,836円(税込)

箱サイズ：約9.5×11×4cm

商品特長：マカダミアナッツクランチを混ぜ込んだバターたっぷりのクッキーを、口どけなめらかなベルギー産ミルクチョコレートでコーティングしました。

フロレンティーナショコラーデ 5個入

価格：1,944円(税込)

箱サイズ：約11×10.5×4cm

商品特長：サクサクのウエハースにキャラメリゼしたアーモンドの香ばしさ、ほのかに香るシナモン、クローブスがアクセントに。クーベルチュールチョコレートの力強いカカオの風味とアーモンドの食感が口の中で広がります。

アソートギフト groß (大) / klein (小)

価格：groß (大) 5,400円(税込) / klein (小) 3,240円(税込)

箱サイズ：groß (大) 約23×22.5×4.5cm / klein (小) 約17.5×22.5×4.5cm

商品特長：デメル人気の焼き菓子を期間限定のアソートボックスに詰め合せました。美しく優雅なパッケージは、季節の贈り物やお手土産にもお薦めです。

アソートギフト(大)

アソートギフト(小)

【デメルについて】

かの神聖ローマ帝国を統治したハプスブルク家の紋章をブランドマークに、約240年の歴史を持つ老舗洋菓子舗、デメル。その歴史はまさに、ウィーンの歴史、ハプスブルク家の歴史とともにありました。華麗で上品な味、美しくロマンチックなパッケージは、創業以来世界の人々に愛され続けています。

【会社概要】

会社名：デメル・ジャパン株式会社 (https://www.demel.co.jp/)

所在地：東京都台東区上野1-20-10

代表者：代表取締役社長 大住 佑介