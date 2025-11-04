こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【西南学院大学】11月6日（木）～9日（日）西南学院大学第76回 大学祭～西新百道祭～「星火煌天～輝きの輪を広げて～」開催
西南学院大学では、第76回大学祭を開催します。つきまして、取材いただける場合は、前日の15:00までに会社名、取材人数および代表者氏名を下記【本件についてのお問い合わせ先】までご連絡ください。
本件のポイント
・本学祭は、学生団体「大学祭実行委員会」を中心に、学生によって企画・運営される
・7日（金）～9日（日）には、学生団体による模擬店や教室企画が多数出店予定で、今年は49団体による模擬店と5台のキッチンカーがキャンパス内に並ぶ
・6日（木）には、仮装行列を実施。総勢約150名の学生が思い思いの衣装に身を包み、中央区の簀子公園から本学までを練り歩く。
・6日(木)の前夜祭トークショーではトレンディエンジェルさんに、9日(日)の芸能人トークショーでは俳優の水沢林太郎さんにお越しいただく。
・8日(土)の社会問題の防止を目的とした啓発企画では、福岡のご当地アイドルQunQun☆RiniUさんと福岡市薬剤師会による薬物への啓発イベントを実施予定。
◎西南学院大学 第76回 大学祭～西新百道祭～ 「星火煌天～輝きの輪を広げて～」
日 時：11月6日（木）～9日（日）
会 場：西南学院大学キャンパス 福岡市早良区西新6-2-92
主 催：西南学院大学第76回大学祭実行委員会
当日のプログラムやその他、詳細については以下のHPをご確認ください。
【大学祭HP】 https://seinan-festival.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
西南学院 総合企画部 広報課
住所：福岡市早良区西新6-2-92
TEL：092-823-3248
FAX：092-823-3249
メール：koho@seinan-gu.ac.jp
