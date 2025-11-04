¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ¾Æî³Ø±¡Âç³Ø¡ÛAI¥Äー¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¹ÖºÂ¼Â»Ü
À¾Æî³Ø±¡Âç³Ø ½¢¿¦²Ý¤Ï¡¢AI¥Äー¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¹ÖºÂ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¼èºà¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Á°Æü15¡§00¤Þ¤Ç¤Ë①²ñ¼ÒÌ¾¡¢②¼èºà¿Í¿ôµÚ¤ÓÂåÉ½¼Ô»áÌ¾¤ò¡¢²¼µ¡ÚËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥óAI¥Äー¥ë¡Ê㈱hitohintoÄó¶¡¡§¥Ò¥È¥Ò¥ó¥ÈPERSONAL¡Ë¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢100Ì¾¤Î³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¹ÖºÂ¤ò³«¹Ö¤¹¤ë¡£
¡¦º£²ó¤Ï2024Ç¯ÅÙ¤«¤é³«»Ï¤·¤¿ËÜ¹ÖºÂ¤ò¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¡¢①¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤Î¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡¢②¼õ¹ÖÀ¸Æ±»Î¤Ç¤ÎÂ¾¸ÊÊ¬ÀÏ¡¢③AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿AI¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢½¾Íè¤Î¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¾¼Ô»ëÅÀ¤ÈAI»ëÅÀ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿ÌÌÅª¤Ê¼«¸ÊÍý²ò¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡£
¡¦½¢¿¦³èÆ°Ãæ¤Î3Ç¯À¸¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Á´³ØÇ¯¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢AI¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿³ØÇ¯´Ö¤ÎÁê¸ß¸òÎ®¤Ë¤è¤ë³Ø¤Ó¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤·¤Æ¼Â»Ü¡£
¡¦AI¥Äー¥ë¤Ë¤è¤ë¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÄÌ¤¸¡¢³ØÀ¸¤¬¼«¤é¤Î¶¯¤ß¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Î¼´¤ò¸«¤Ä¤±¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¡£µÒ´ÑÅª¤Ê¼«¸ÊÉ¾²Á¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¢¿¦³èÆ°¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ä¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡ýÀ¾Æî³Ø±¡Âç³Ø ½¢¿¦²Ý¼çºÅ¡¡¡ÖÄ¶¡ª¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¹ÖºÂ¡×
²ñ¡¡¾ì¡¡¡§ À¾Æî³Ø±¡Âç³Ø2¹æ´Û8³¬Âç²ñµÄ¼¼
Æü¡¡»þ¡¡¡§ 2025Ç¯11·î10Æü¡Ê·î¡Ë17»þ00Ê¬～20»þ00Ê¬
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
À¾Æî³Ø±¡¡¡Áí¹ç´ë²èÉô¡¡¹Êó²Ý
½»½ê¡§Ê¡²¬»ÔÁáÎÉ¶èÀ¾¿·6-2-92
TEL¡§092-823-3248
FAX¡§092-823-3249
¥áー¥ë¡§koho@seinan-gu.ac.jp
