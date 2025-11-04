【11/8開催】 “おおた”音楽と食のフェスティバル 2025 ！

太田商工会議所

“おおた”音楽と食のフェスティバル 2025 を11月8日（土）に太田駅北口周辺にて開催！





音楽アーティスト、キッチンカー、スポーツチームが大集合！

　当日は、“音楽”として太田市と縁があるアーティストのライブ、“食”として市内飲食事業者による


キッチンカーの出店を行います。また地元のスポーツチームである群馬クレインサンダーズ（バスケットボール）、日野レッドドルフィンズ（ラグビー）、ザスパ群馬ルミナス（サッカー）が同イベントに集合し、グッズ販売やマスコットキャラクターとも触れ合いができます。



　イベントをさらに盛り上げるために、キタグチタウンイベントマルシェも同日開催いたしますので、


ぜひご家族やご友人とご来場ください。



---------------------------------------------------------------------------------------------------------


■イベント：“おおた”音楽と食のフェスティバル　2025


■日　　時：11月8日（土） 11:00～15:30　


　　　　　　※雨天決行、荒天中止


■会　　場：太田市美術館・図書館（東武伊勢崎線『太田駅』より徒歩1分)～太田駅北口周辺


　　　　 　　https://www.artmuseumlibraryota.jp/(https://www.artmuseumlibraryota.jp/)（※2017年グッドデザイン賞ベスト100受賞）



■音楽フェス：AL FINE(アルフィーネ)、Platanus（プラタナス）


　　　　　　　牛来美佳（ごらいみか）、寅谷リコ（とらやりこ）



■出店者


・ベビーカステラピコ


・DINAR KITCHEN(ディナール キッチン)


・Barra`s Burger(バラズ バーガー)


・蔵っCars'((有)ソフトハウス)


・キッチンカー けんや


・おじまるキッチン


・大南食品



■スポーツチーム


・群馬クレインサンダーズ（バスケットボール）


・日野レッドドルフィンズ（ラグビー）　


・ザスパ群馬ルミナス（サッカー）　　　



主催　太田市観光事業PR委員会（太田商工会議所）


後援　太田市


協力　太田市美術館・図書館、東武鉄道株式会社、キタグチタウン実行委員会、


株式会社群馬クレインサンダーズ、日野レッドドルフィンズ、ザスパ群馬ルミナス


---------------------------------------------------------------------------------------------------------



■キタグチタウンイベントマルシェ出店者


・kitchen bar koji-koji


・pizza_WATAO


・漬物大和屋


・猫の手も借りたい焼き


・太郎‘s kitchen


・TOMBOY　CAFE


・DIG



■リリースに関する問い合わせ


太田市観光事業PR委員会（太田商工会議所）


Tel：0276-45-2121