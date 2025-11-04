【11/8開催】 “おおた”音楽と食のフェスティバル 2025 ！
“おおた”音楽と食のフェスティバル 2025 を11月8日（土）に太田駅北口周辺にて開催！
音楽アーティスト、キッチンカー、スポーツチームが大集合！
当日は、“音楽”として太田市と縁があるアーティストのライブ、“食”として市内飲食事業者による
キッチンカーの出店を行います。また地元のスポーツチームである群馬クレインサンダーズ（バスケットボール）、日野レッドドルフィンズ（ラグビー）、ザスパ群馬ルミナス（サッカー）が同イベントに集合し、グッズ販売やマスコットキャラクターとも触れ合いができます。
イベントをさらに盛り上げるために、キタグチタウンイベントマルシェも同日開催いたしますので、
ぜひご家族やご友人とご来場ください。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
■イベント：“おおた”音楽と食のフェスティバル 2025
■日 時：11月8日（土） 11:00～15:30
※雨天決行、荒天中止
■会 場：太田市美術館・図書館（東武伊勢崎線『太田駅』より徒歩1分)～太田駅北口周辺
https://www.artmuseumlibraryota.jp/(https://www.artmuseumlibraryota.jp/)（※2017年グッドデザイン賞ベスト100受賞）
■音楽フェス：AL FINE(アルフィーネ)、Platanus（プラタナス）
牛来美佳（ごらいみか）、寅谷リコ（とらやりこ）
■出店者
・ベビーカステラピコ
・DINAR KITCHEN(ディナール キッチン)
・Barra`s Burger(バラズ バーガー)
・蔵っCars'((有)ソフトハウス)
・キッチンカー けんや
・おじまるキッチン
・大南食品
■スポーツチーム
・群馬クレインサンダーズ（バスケットボール）
・日野レッドドルフィンズ（ラグビー）
・ザスパ群馬ルミナス（サッカー）
主催 太田市観光事業PR委員会（太田商工会議所）
後援 太田市
協力 太田市美術館・図書館、東武鉄道株式会社、キタグチタウン実行委員会、
株式会社群馬クレインサンダーズ、日野レッドドルフィンズ、ザスパ群馬ルミナス
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
■キタグチタウンイベントマルシェ出店者
・kitchen bar koji-koji
・pizza_WATAO
・漬物大和屋
・猫の手も借りたい焼き
・太郎‘s kitchen
・TOMBOY CAFE
・DIG
■リリースに関する問い合わせ
太田市観光事業PR委員会（太田商工会議所）
Tel：0276-45-2121