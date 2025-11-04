こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ビューティ＆ウェルネス専門職大学 第27回ビューティ＆ウェルネス研究会「文楽人形遣い 桐竹勘十郎 ～人形に情を吹き込む ～」開催（参加無料）
ビューティ＆ウェルネス専門職大学（神奈川県横浜市都筑区）では、 第27回ビューティ＆ウェルネス研究会を2025年11月10日（月）に開催いたします。
今回のテーマは、「文楽人形遣い 桐竹勘十郎 ― 人形に情を吹き込む ―」。
日本を代表する伝統芸能「文楽」を通して、芸術と人の心の深いつながりを学ぶ講演です。
講師には、文楽人形遣いであり人間国宝の桐竹勘十郎先生をお迎えします。
アニメ作品との共演や海外公演など、伝統の枠を超えた試みにも真摯に取り組み、文楽の魅力を国内外へと広く伝え続けている、日本を代表する人形遣いです。
また、本学の客員教授として教育活動にも力を注いでいます。
当日は、弟子である桐竹勘次郎さん、桐竹勘昇さんも出演。三人による実演を交えながら、文楽の魅力や「人形に命を吹き込む技」を披露いただきます。
本研究会は参加無料で、ご参加いただけます。
現在、ご予約にまだ余裕がございますので、ぜひお気軽にお申し込みください。
【開催概要】
第27回ビューティ＆ウェルネス研究会
日 時：2025年11月10日（月）16：20～18：00
会 場：ビューティ＆ウェルネス専門職大学
横浜市都筑区牛久保3-9-3 B1F ミスパリ・グランホール
テーマ：「文楽人形遣い 桐竹勘十郎 ― 人形に情を吹き込む ―」
出 演：桐竹勘十郎（文楽人形遣い・人間国宝）
桐竹勘次郎
桐竹勘昇
参加費：無料（要申込）
【お申し込み方法】
以下の内容を明記のうえ、下記アドレスまでお送りください。
・来場希望の旨 ・氏名 ・人数 ・住所 ・連絡先
申込み先：ken-san@b-w.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
広報課
住所：神奈川県横浜市都筑区牛久保3-9-3
TEL：070-2186-1971
FAX：045-530-9120
メール：m.horita@b-w.ac.jp
