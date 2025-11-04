“毎日身につけたくなる上質感” 手縫い牛革レザーIDホルダー「15gram」― 名入れ対応でギフトにも
上質な牛革を一つひとつ丁寧に手縫いで仕上げた、軽量レザーIDホルダー「15gram」。
その名の通り、重さはわずか15グラム。長時間の着用でも首や肩に負担がかからず、ビジネスシーンでも快適にお使いいただけます。
素材には、手触りの柔らかい上質な国産牛革を採用。
使うほどに艶と深みが増し、自分だけの味わいへと変化します。職人の手縫いならではの温もりと、シンプルで洗練されたデザインが魅力。男女問わず使いやすく、スーツにもカジュアルにも自然に馴染みます。
名入れ刻印にも対応しており、自分用はもちろん、入社・昇進祝いなどギフトにもおすすめ。
イニシャルを入れれば、世界に一つだけの特別なIDホルダーに。
「上質」「軽さ」「手仕事」という3つのこだわりを詰め込んだ逸品。
毎日の通勤を、ほんの少し上質に演出してくれます。
上質な牛革手縫いレザー IDホルダー15gram ～ 名入れ可
https://naire-shop.com/naire-kakura-019/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
上質な牛革手縫いレザー IDホルダー15gram ～ 名入れ可
https://naire-shop.com/naire-kakura-019/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
