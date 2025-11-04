「最高の雪」をハシゴする 星野リゾート連携で、自由と快適さを両立する新しい旅へ 「北海道パウダーベルトをめぐるキャンピングカープラン」販売開始
国内レンタルキャンピングカー大手「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター（以下 JAPAN C.R.C.）https://japan-crc.com/」を運営するキャンピングカー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：頼定 誠）は、「旅を楽しくする」をテーマに国内外73施設を運営する星野リゾートと連携し、北海道中央部の広大なスキーエリア「北海道パウダーベルト」を自由にめぐるキャンピングカープランを、2025年11月4日に販売を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333471&id=bodyimage1】
本プランは、雪道対応のキャンピングカーでの自由な移動・宿泊と、「星野リゾート トマム」「OMO７旭川 by 星野リゾート」の施設利用パスを組み合わせた、スキーヤー・スノーボーダーにとっての利便性と快適性を両立させた新しい旅のスタイルです。
専用予約サイト：https://japan-crc.com/hoshino-hpb-campingcar/jp/
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■□ 北海道パウダーベルトをめぐるキャンピングカープラン □■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■プラン開発の背景：パウダースノーと自由を両立する旅へ
世界有数のパウダースノーが楽しめる「北海道パウダーベルト」エリアには、トマム スキー場、富良野スキー場、カムイスキーリンクスなど個性豊かなスキー場が点在します。 「天候を見て最高のコンディションの場所へ行きたい」「宿泊場所を気にせず自由に雪を追いかけたい」というスキーヤー・スノーボーダーのニーズに応えるため、キャンピングカーの「自由さ」と、星野リゾートの「快適さ」を融合させた本プランを開発いたしました。
■ 「北海道パウダーベルトをめぐるキャンピングカープラン」3つの特徴
1. 最高の雪を求め、宿泊場所を気にしない「自由」な移動
その日のコンディションに合わせて、宿泊場所を心配せずにパウダースノーポイントへ移動できます。車両はすべて4WD・スタッドレスタイヤ完備。FFヒーター搭載で、北海道の冬でも快適に車中泊が可能です。スキー・スノーボードの荷物も積んだまま移動でき、複数名での利用でコストパフォーマンスも高まります。
2. 星野リゾートと連携
「星野リゾート トマム」と「OMO7旭川」の施設利用パスがセットになっており、キャンピングカーレンタル期間中に以下のサービスを利用できます。
● 星野リゾート トマム： リフト券（2日券）、朝食（1回）、ミナミナビーチ＆木林の湯（1回）、駐車場、アメニティ、乾燥室
● OMO7旭川 by 星野リゾート： 朝食（1回）、温浴施設「サウナ プラトー」（1回）、無料WAXサービス、駐車場、アメニティ、スキー乾燥室
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333471&id=bodyimage1】
本プランは、雪道対応のキャンピングカーでの自由な移動・宿泊と、「星野リゾート トマム」「OMO７旭川 by 星野リゾート」の施設利用パスを組み合わせた、スキーヤー・スノーボーダーにとっての利便性と快適性を両立させた新しい旅のスタイルです。
専用予約サイト：https://japan-crc.com/hoshino-hpb-campingcar/jp/
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■□ 北海道パウダーベルトをめぐるキャンピングカープラン □■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■プラン開発の背景：パウダースノーと自由を両立する旅へ
世界有数のパウダースノーが楽しめる「北海道パウダーベルト」エリアには、トマム スキー場、富良野スキー場、カムイスキーリンクスなど個性豊かなスキー場が点在します。 「天候を見て最高のコンディションの場所へ行きたい」「宿泊場所を気にせず自由に雪を追いかけたい」というスキーヤー・スノーボーダーのニーズに応えるため、キャンピングカーの「自由さ」と、星野リゾートの「快適さ」を融合させた本プランを開発いたしました。
■ 「北海道パウダーベルトをめぐるキャンピングカープラン」3つの特徴
1. 最高の雪を求め、宿泊場所を気にしない「自由」な移動
その日のコンディションに合わせて、宿泊場所を心配せずにパウダースノーポイントへ移動できます。車両はすべて4WD・スタッドレスタイヤ完備。FFヒーター搭載で、北海道の冬でも快適に車中泊が可能です。スキー・スノーボードの荷物も積んだまま移動でき、複数名での利用でコストパフォーマンスも高まります。
2. 星野リゾートと連携
「星野リゾート トマム」と「OMO7旭川」の施設利用パスがセットになっており、キャンピングカーレンタル期間中に以下のサービスを利用できます。
● 星野リゾート トマム： リフト券（2日券）、朝食（1回）、ミナミナビーチ＆木林の湯（1回）、駐車場、アメニティ、乾燥室
● OMO7旭川 by 星野リゾート： 朝食（1回）、温浴施設「サウナ プラトー」（1回）、無料WAXサービス、駐車場、アメニティ、スキー乾燥室