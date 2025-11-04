コミックほげっとの新作マンガ『溶けるほどの愛を隣で～冷徹社長の耽美な溺愛～』『離縁したばかりだけど、偽装結婚することにしました』がめちゃコミで配信スタート！
■「コミックほげっと」にて、新作オリジナルマンガを続々配信中！
サイドランチ×めちゃコミックでお届けするレーベル「コミックほげっと」にて、オリジナルマンガを続々配信中！
2025年10月31日に配信された新作はこちら。ぜひご一読ください！
『溶けるほどの愛を隣で～冷徹社長の耽美な溺愛～』（漫画：新葉ゆあ／原案：プリケツ）10/31～配信スタート！
4話無料
https://mechacomic.jp/books/236366
＜あらすじ＞
大手企業に勤める桜井 瑚依（さくらい こより）は、上司からのモラハラや理不尽な要求にも健気に耐えていた。すべては一人離れて暮らす母親に仕送りをするために。そんな彼女の心の支えは、２年間交際している彼氏。そろそろ結婚を意識しだした頃、学生時代からの友人である宇佐美 汐音（うさみ しおん）に、彼氏を寝取られてしまう。ひどくショックを受け、恋も仕事もすべて投げ出したくなった瑚依のもとに現れたのは、若きカリスマ新社長で――!?
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332868&id=bodyimage1】
『離縁したばかりだけど、偽装結婚することにしました』（漫画：かよ／原作：SR）10/31～配信スタート！
4話無料
https://mechacomic.jp/books/236367
＜あらすじ＞
商家に嫁いだ中谷萌子は、家業を支えようと奮闘するも夫や姑からは疎まれ、挙句の果てには「そんなことより子どもを産め」と責め立てられる日々を送っていた。そんなある日、なんと夫が取引先の娘・美代との間に子どもを作ってしまう。ショックを受ける萌子だが、夫や姑は悪びれる様子もなく「後継ぎも産めない嫁に用はない」と萌子に離縁を言い渡す。絶望に打ちひしがれる萌子だが、月島和臣と名乗る謎めいた男から「俺のところに来ないか」と声をかけられて――。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332868&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社サイドランチ
