マウスピース矯正ローコスト導入クリニック「矯正歯科クリニック新宿駅前歯科」新宿駅直結2025年11月4日(火)オープン

歯科技工所を運営し、歯科業界におけるDX推進・事業承継支援・M&Aによる再編を推進する株式会社スマイルアンドトゥース（本社：東京都千代田区、代表取締役：原田燎、以下「当社」）は、国内マウスピース矯正ブランド「マウスピース矯正ローコスト」導入クリニックの「矯正歯科クリニック新宿駅前歯科」が2025年11月4日（火）にオープンしたことをお知らせいたします。

矯正歯科クリニック新宿駅前歯科在籍 歯科衛生士

「新宿駅、新宿西口駅」直結の好立地に開院。平日に加え土日祝も19時まで営業。

従来の「高額・通いづらい・わかりにくい」矯正の常識を変えることを目的に、初回検査料0円×完全予約制×駅直結という新しい矯正モデルを導入。通勤・通学・買い物の途中でも気軽に立ち寄れる“日常の中の矯正体験”を実現します。

■店舗情報

・医療機関名：矯正歯科クリニック新宿駅前歯科

・アクセス ：各線「新宿駅&新宿西口駅」直結

・営業時間 ：平日・土日祝日：11:00-19:00

・所在地 ：〒160-0023

東京都新宿区西新宿1丁目4－2 141ビル 5階

・電話番号 ：050-6882-5981

・診療科目 ：マウスピース矯正専門歯科医院

141ビル5階に入居入り口はこちら

141ビルGoogleマップ(https://maps.app.goo.gl/UUBsjpXKPSkuBb9E8)

◆開院の背景

近年、マウスピース矯正の需要は急速に高まっていますが、

「初期費用が高い」「医院によって金額が大きく異なる」「治療内容がわかりにくい」といった課題から、治療を検討しながらも一歩を踏み出せない方が多いのが現状です。

こうした状況を踏まえ、「矯正歯科クリニック新宿駅前歯科」では、“通いやすさ・わかりやすさ・快適さ”を基盤とした診療設計のもと、マウスピース矯正に特化した新しい診療環境を整備しました。

診療スペースは全室完全個室とし、プライバシーを守りながら落ち着いて相談・治療を受けられる空間を設計。さらに、最新の3Dスキャナー、LINEで治療進捗管理、オンライン診療を新たに導入し、短時間でより精密な診断を実現しました。

価格面でも、治療内容に応じた明朗な定額プランを採用し、全国的にばらつきのある矯正費用を“見える化”する仕組みを導入。

“安心して、気軽に、納得して通える矯正クリニック”を目指し、駅直結という立地を活かした矯正体験を提供します。

◆矯正歯科クリニック新宿駅前歯科の特徴

矯正歯科クリニック新宿駅前歯科 受付矯正歯科クリニック新宿駅前歯科 待合室

1. 初回診察・検査料がすべて0円（約6万円相当無料）

初診料・カウンセリング・CT撮影・歯型スキャンなど、一般的に6万円前後かかる初期検査費をすべて無料。

2. 駅直結 × 完全予約制で通いやすい

各線「新宿、新宿西口駅」直結。雨の日も傘いらずでアクセス可能。

完全予約制により待ち時間0分を実現し、通勤や通学の合間にも通える利便性を追求しました。

3.最新3Dスキャナー完備

最新光学スキャナーを導入し、わずか数分で高精度な歯列データを取得。

従来の粘土型取りに比べて快適かつ精密で、嘔吐反射のある方にもやさしい診療環境です。

4.完全個室診療ブース × 新設備導入

プライバシーに配慮した完全個室診療スペースを設け、新たな診療ユニットやスキャナー機器など最新設備を導入。患者さまが落ち着いて治療を受けられる快適な空間づくりを行っています。白と木目を基調としたシンプルで温かみのあるデザインが特徴です

5.LINE・オンライン経過確認に対応

治療開始後は、LINEを通じて進捗の確認や相談が可能。

来院時だけでなく、日常の中でも医療スタッフとの連絡をスムーズに行えるため、

矯正治療を安心して継続できる体制を整えています。

◆マウスピース矯正ローコストについて

「マウスピース矯正ローコスト」は、マーケティング支援から製造までを、自社で一貫提供する歯列矯正ソリューションです。

歯科技工所としての専門性と歯科医師による設計体制を兼ね備え、全国300以上の歯科医院に導入されています。

◆株式会社スマイルアンドトゥース Dental Medical Specialists

医師の専門性を活かした体制

（サービスサイト：https://mouthpiece-lowcost.com）サービスサイト :https://mouthpiece-lowcost.com

一般的な歯科関連製品では、医師の関与が限られているケースも少なくありません。

当社では、信頼できる歯科医師の知見を取り入れながら、医療的な観点を重視した製品開発・運用体制を整えています。

◆株式会社スマイルアンドトゥースについて

当社は歯科業界のハブとして機能しながら、

“One-Stop Total Dental Platform”を構築していきます

◆株式会社スマイルアンドトゥース 代表メッセージ

「歯科の未来を、ともに作る」

株式会社スマイルアンドトゥース 代表取締役社長 原田 燎

私の母は家業である江戸時代末から続く老舗の和菓子屋を経営していましたが、私が大学入学してすぐに20億円以上の負債を抱え民事再生となり、生活が一変しました。学費や生活費を自分で賄う必要に迫られ、飛び込み営業や深夜のアルバイトを経験する中で、「自分の人生は、自らの手で切り拓くしかない」と強く心に刻みました。

この経験が、私が起業家として歩む決意を固めた原点です。 歯科業界を選んだのは、国内外の市場成長性とともに、「人々の健康と笑顔を支える仕事」であることに深い意義を感じたからです。

しかし実際には、業界内には技術承継の課題・人材不足・業務の属人化など、多くの課題が存在します。 当社は、そのような課題に正面から向き合いながら、歯科技工所・歯科医院・メーカーなど多様なプレイヤーと連携し、業界全体を支える“共通基盤”の構築を目指しています。

マウスピース矯正を起点とした事業展開・M&Aを通じた事業承継、そして将来的にはSaaSやFintechの展開を通じて、歯科業界の未来に必要なプラットフォームを創り出していきます。私たちが最も大切にしているのは、「現場で信頼される存在」であること。

今後も現場で働く皆さまの声に耳を傾け、ともに課題に向き合いながら、業界の持続的な発展に貢献してまいります。

経歴

2016年4月 慶應義塾大学 総合政策学部入学

2019年4月 株式会社スマイルアンドトゥース設立 代表取締役就任（現任）

2020年3月 慶應義塾大学 総合政策学部 卒業

◆会社概要

社名：株式会社スマイルアンドトゥース

本社：東京都千代田区麹町4-4-4 ACN麹町ビル11F

代表者：原田 燎

設立：2019年4月

資本金：3億8,446万円

事業内容：歯科技工所の運営、医療商品の企画・販売業

顧問：猪木俊宏

（弁護士） (株式会社メルカリ 社外監査役）

（さくらインターネット株式会社 社外取締役）

株主：ベンチャーキャピタル（VC）、上場企業（東証プライム上場）、

CVC（コーポレートベンチャーキャピタル）、および海外投資家など

公式HP：https://smileandtooth.co.jp

代表原田公式note：https://note.com/nifty_ibis6947/n/n2661ba1680d5

◆本件に関する問い合わせ

株式会社スマイルアンドトゥース

TEL：03-6258-1182

問い合わせフォーム：https://smileandtooth.co.jp/contact

担当部署：広報PR部門