50周年記念！『リトルツインスターズ（キキ＆ララ）』の書店限定グッズを11月12日(水)より販売スタート！

株式会社マリモクラフト

株式会社マリモクラフト（本社：東京都江東区）は、2025年11月12日(水)より、『リトルツインスターズ（キキ＆ララ）』の書店限定グッズを対象書店にて発売いたします。

2025年に50周年を迎えた、株式会社サンリオの人気キャラクター『リトルツインスターズ（キキ＆ララ）』のアートブック「トゥインクル ドリームズ キキ＆ララ アートブック」の発売に合わせ、初期のイラストを使った書店限定グッズを企画しました。セピアカラーの髪色とレトロな色合い、手描きの柔らかい雰囲気が魅力のアイテムを7種類ご用意しています。

クリアマルチケースやパタパタメモ、ミニタオルなど、当時の手描きのデザインが大人かわいいアイテムがラインナップ。さらにお買い上げ特典として、税込2,200円以上ご購入いただいた方に「ステッカー」を1枚プレゼントいたします。

■『LITTLE TWIN STARS（キキ＆ララ）』書店限定グッズ概要

今年50周年を迎えた『リトルツインスターズ（キキ＆ララ）』のオリジナルグッズを対象の書店限定で販売いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/95831/table/270_1_91d42da21047bd698a4aaf15067d340a.jpg?v=202511040628 ]

書店限定グッズのご紹介

※価格はすべて税込です。

※商品はなくなり次第終了となります。

※販売アイテムは状況により予告なく変更・中止になる場合がございます。

※商品画像は全てイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※在庫状況など取り扱い商品については、店舗に直接お問い合わせください。

お買い上げ特典

『リトルツインスターズ（キキ＆ララ）』書店限定グッズを2,200円(税込)以上お買い上げのお客様に、ご購入特典として「クリアしおり」を1枚プレゼントいたします！

※画像はイメージです。実際の賞品とは異なる場合がございます。

※ノベルティは、お一人様１会計につき１枚のお渡しとなります。

※ノベルティは無くなり次第終了となります。

※レシートの合算はできませんのでご了承ください。

お取り扱い店舗

お取り扱い店舗は、下記特設ページにてご案内しております。

■『リトルツインスターズ（キキ＆ララ）』書店限定グッズ特設ページ

https://marimocraft.co.jp/event/kkll1112/

公式情報

『リトルツインスターズ（キキ＆ララ）』公式サイト

https://www.sanrio.co.jp/characters/kikilala/

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663070

株式会社マリモクラフトについて

キャラクター雑貨の卸売、企画開発、製造、売場の運営管理等を主な事業内容としております。

マリモクラフト公式HP https://marimocraft.co.jp/

マリモクラフト公式X :https://x.com/marimo_craftマリモクラフトイベント公式X :https://x.com/marimocraft_eveマリモクラフト公式Instagram :https://www.instagram.com/marimocraft/