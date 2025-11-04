50周年記念！『リトルツインスターズ（キキ＆ララ）』の書店限定グッズを11月12日(水)より販売スタート！
株式会社マリモクラフト（本社：東京都江東区）は、2025年11月12日(水)より、『リトルツインスターズ（キキ＆ララ）』の書店限定グッズを対象書店にて発売いたします。
2025年に50周年を迎えた、株式会社サンリオの人気キャラクター『リトルツインスターズ（キキ＆ララ）』のアートブック「トゥインクル ドリームズ キキ＆ララ アートブック」の発売に合わせ、初期のイラストを使った書店限定グッズを企画しました。セピアカラーの髪色とレトロな色合い、手描きの柔らかい雰囲気が魅力のアイテムを7種類ご用意しています。
クリアマルチケースやパタパタメモ、ミニタオルなど、当時の手描きのデザインが大人かわいいアイテムがラインナップ。さらにお買い上げ特典として、税込2,200円以上ご購入いただいた方に「ステッカー」を1枚プレゼントいたします。
■『LITTLE TWIN STARS（キキ＆ララ）』書店限定グッズ概要
今年50周年を迎えた『リトルツインスターズ（キキ＆ララ）』のオリジナルグッズを対象の書店限定で販売いたします。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/95831/table/270_1_91d42da21047bd698a4aaf15067d340a.jpg?v=202511040628 ]
書店限定グッズのご紹介
※価格はすべて税込です。
※商品はなくなり次第終了となります。
※販売アイテムは状況により予告なく変更・中止になる場合がございます。
※商品画像は全てイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※在庫状況など取り扱い商品については、店舗に直接お問い合わせください。
お買い上げ特典
『リトルツインスターズ（キキ＆ララ）』書店限定グッズを2,200円(税込)以上お買い上げのお客様に、ご購入特典として「クリアしおり」を1枚プレゼントいたします！
※画像はイメージです。実際の賞品とは異なる場合がございます。
※ノベルティは、お一人様１会計につき１枚のお渡しとなります。
※ノベルティは無くなり次第終了となります。
※レシートの合算はできませんのでご了承ください。
お取り扱い店舗
お取り扱い店舗は、下記特設ページにてご案内しております。
■『リトルツインスターズ（キキ＆ララ）』書店限定グッズ特設ページ
https://marimocraft.co.jp/event/kkll1112/
公式情報
『リトルツインスターズ（キキ＆ララ）』公式サイト
https://www.sanrio.co.jp/characters/kikilala/
(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663070
株式会社マリモクラフトについて
キャラクター雑貨の卸売、企画開発、製造、売場の運営管理等を主な事業内容としております。
マリモクラフト公式HP https://marimocraft.co.jp/
マリモクラフト公式X :
https://x.com/marimo_craft
マリモクラフトイベント公式X :
https://x.com/marimocraft_eve
マリモクラフト公式Instagram :
https://www.instagram.com/marimocraft/