ソニー損保のペット保険の新CMに、玉木宏さんを起用

ソニー損害保険株式会社

ソニー損害保険株式会社（代表取締役社長：坪田 博行、本社：東京都大田区、以下「ソニー損保」）は、アニコム損害保険株式会社（代表取締役：野田 真吾、本社：東京都新宿区）とのペット保険の共同販売開始に伴い、俳優の玉木宏さんを起用したペット保険の新CMを2025年11月4日よりウェブにて公開します。



新CMについて





■CM制作の目的

人が病気やケガをした際、健康保険によって医療費は原則3割の自己負担となりますが、ペットの場合は全額自己負担となるため、医療費が高額になることもあります。ペット保険に加入していれば、保険会社が診療費の一部を負担するため、安心して治療を受けることができます。

大切な家族の一員であるペットと飼い主が安心して暮らせるよう、ソニー損保のペット保険の特長を分かりやすくご紹介し、ペット保険の必要性や利便性を知っていただくために、本CMを制作しました。

■新CM「ワン！ダフル」シリーズ

今回のCMでは、俳優の玉木宏さんがソニー損保のペット保険の新CMキャラクターとして登場し、当社ペット保険の特長についてお知らせするストーリーとなっています。

新CM「ワン！ダフル」シリーズ

■撮影裏話

今回のCMでは、好奇心旺盛なワンちゃんと自由気ままなネコちゃんとの同時撮影に挑戦。制作チームは撮影が難航することも覚悟していましたが、玉木さんが撫でたり抱っこしたりしているうちに、2匹はすっかりリラックスし、玉木さんの傍でくつろぎ始めました。2匹の幸せそうな表情に、撮影現場は癒しの雰囲気に包まれながら、玉木さんとの息の合った演技で素敵なシーンを撮影することができました。

■CMギャラリー/YouTube公式チャンネルのご案内

新CM「ワン！ダフル」シリーズは、CMギャラリーやYouTube公式チャンネルで視聴いただけます。ぜひご覧ください。

・CMギャラリー：https://www.sonysonpo.co.jp/cm/ccmg000.html

・YouTube公式チャンネル：https://www.youtube.com/user/sonysonpo

■玉木さんの起用理由

ペットとの幸せな暮らしを支えたいという当社ペット保険の想いを広く届けるため、信頼感と親しみやすさを兼ね備えた玉木さんをCMキャラクターとして起用しました。現在ペットと暮らしている方はもちろん、これからペットを迎える方にも、ソニー損保のペット保険の価値を親しみやすくお伝えしていくことを目指しています。

■玉木宏さんのプロフィール

玉木宏さん

1980年1月14日生まれ、愛知県出身。1998年に俳優デビュー。

2001年、映画『ウォーターボーイズ』で注目を集め、ドラマ「のだめカンタービレ」（2006年）で人気を博す。俳優業以外にも、写真家、映画・MV監督としても活動している。近年の出演作は、映画『キングダム』シリーズ（2022～2024年）、映画『沈黙の艦隊』（2023年）、映画『十一人の賊軍』（2024年）など。2025年は5月映画『シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺダンシングPARTY』で声の出演、8月映画『雪風 YUKIKAZE』では早瀬伍長役を務め、11月配信Netflixシリーズ『イクサガミ』では剣豪・菊臣右京役で出演。26年3月13日には映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』が公開になる。