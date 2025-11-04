U25世代向けスタートアップの祭典『TORYUMON TOKYO 2025 BURST』当日運営スタッフの募集を開始

TORYUMON TOKYO 2025 BURST 概要

日時：2025年12月20日(土) 12:00~19:30

会場：ベルサール渋谷ファースト

住所：東京都渋谷区東１丁目２－２０ 住友不動産渋谷ファーストタワー 2F

アクセス：https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/shibuya/bs_shibuyafirst/

参加登録：https://lu.ma/toryumon

対象：学生 / U25の方

スタッフ活動内容

■当日活動内容

・会場運営/会場設営

・受付のサポート

・映像配信のサポート

・当日参加者同士のコネクティング など

■2025/12/20 当日タイムスケジュール

・8:45 TORYUMON OFFICE SHIBUYA 集合

・9:00～12:00 会場設営

・12:00～19:30 イベントスタッフ

・19:30～22:00 アフターパーティーへのご参加（任意）

※当日の運営状況により、スケジュールや担当内容が一部変更となる場合があります。

※一部、片付けをお手伝いいただく場合がございます。

※原則として8:30～19:30の参加をお願いしておりますが、ご都合により途中参加・途中退出をご希望の場合は、事前にご相談ください。

※アフターパーティーへのご参加は、原則として起業家・VC・協賛企業様に限らせていただいておりますが、運営スタッフの皆様には特別に、アフターパーティーへの参加券を配布いたします。

■こんな方におすすめ

・起業やスタートアップに興味がある

・同世代の熱量ある仲間と本気で何かを創りたい

・イベントづくりや企画運営に挑戦したい

募集概要

■応募締切

・2025年12月6日（日） 23:59

（応募いただいた方から順に運営メンバーへ招待させていただきます。）

■応募フォーム

・https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdT2IDyxBKuNtzOY2Rl7HxTQhBlC89VWLRf6CmqHCytCXScw/viewform

■募集対象

・2025/12/20 時点で25歳以下の方

・イベント当日（2025/12/20）にイベント会場（渋谷区）にお越しいただける方

■募集人数

・全体で20名程度を予定

応募いただいた方から順次、当日スタッフとしてのご案内をいたします。

（応募時期に応じて、活動開始日が前後する場合があります。）

TORYUMON 運営代表 / 鈴木 大輝

TORYUMON FUKUOKA 2025 BURST 概要

日時：2025年11月08日（土）13:00~19:00

会場：Fukuoka Growth Next

住所：福岡県福岡市中央区大名２丁目６－１１

アクセス：https://growth-next.com/facility

参加登録：https://lu.ma/t0abvv0q

対象：学生 / U25の方（O26枠あり）

スタッフ応募フォームはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn2Ow8hnQBxYL1eZ4B_GLCK7K6XJ32Waegf_nVYP1iWARFgw/viewform)から

イベントの趣旨

TORYUMONは、U25世代向けスタートアップイベントです。既に起業している若手起業家、起業準備中のU25世代、そしてスタートアップに関心を持つ全ての人々が集まる場であり、起業やスタートアップの世界という新たな選択肢を提供します。前回のTORYUMON 2025 RISEでは約700名が会場を訪れるなど、大きな盛り上がりを見せました。今回は創業前後期のチームに特化したU25起業家支援プログラム「TORYUMON ZERO supported by First Followers」を実施し、若手起業家の挑戦を継続的にサポートします。

イベント参加者から着実に起業家を輩出し、イベントを通じて1,000万円前後のシードマネーを獲得する複数の学生起業家が見受けられます。有名起業家や投資家、政治家などジャンルを超えた豪華ゲストが参加者と密に交流する、まさにスタートアップの世界に踏み込む「登竜門」として、スタートアップに興味のあるU25世代のコミュニティのさらなる醸成を目指します。

【本プレスリリースに関する問い合わせ先】

TORYUMON運営事務局

toryumon[at]f-ventures.vc

※大変お手数ですが[at]を@に置き換えをお願いいたします。