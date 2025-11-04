U25世代向けスタートアップの祭典『TORYUMON TOKYO 2025 BURST』当日運営スタッフの募集を開始

写真拡大 (全2枚)

F Ventures LLP


TORYUMON TOKYO 2025 BURST　概要


日時：2025年12月20日(土) 12:00~19:30


会場：ベルサール渋谷ファースト


住所：東京都渋谷区東１丁目２－２０ 住友不動産渋谷ファーストタワー 2F


アクセス：https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/shibuya/bs_shibuyafirst/


参加登録：https://lu.ma/toryumon


対象：学生 / U25の方



スタッフ活動内容


■当日活動内容


・会場運営/会場設営


・受付のサポート


・映像配信のサポート


・当日参加者同士のコネクティング　　など




■2025/12/20 当日タイムスケジュール


・8:45　TORYUMON OFFICE SHIBUYA 集合


・9:00～12:00　会場設営


・12:00～19:30　イベントスタッフ


・19:30～22:00　アフターパーティーへのご参加（任意）



※当日の運営状況により、スケジュールや担当内容が一部変更となる場合があります。



※一部、片付けをお手伝いいただく場合がございます。



※原則として8:30～19:30の参加をお願いしておりますが、ご都合により途中参加・途中退出をご希望の場合は、事前にご相談ください。



※アフターパーティーへのご参加は、原則として起業家・VC・協賛企業様に限らせていただいておりますが、運営スタッフの皆様には特別に、アフターパーティーへの参加券を配布いたします。




■こんな方におすすめ


・起業やスタートアップに興味がある


・同世代の熱量ある仲間と本気で何かを創りたい


・イベントづくりや企画運営に挑戦したい



募集概要


■応募締切


・2025年12月6日（日）　23:59


（応募いただいた方から順に運営メンバーへ招待させていただきます。）



■応募フォーム


・https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdT2IDyxBKuNtzOY2Rl7HxTQhBlC89VWLRf6CmqHCytCXScw/viewform



■募集対象
・2025/12/20 時点で25歳以下の方
・イベント当日（2025/12/20）にイベント会場（渋谷区）にお越しいただける方



■募集人数


・全体で20名程度を予定
応募いただいた方から順次、当日スタッフとしてのご案内をいたします。
（応募時期に応じて、活動開始日が前後する場合があります。）





TORYUMON 運営代表 / 鈴木 大輝



早稲田大学商学部1年。SHIBUYA QWSでの活動や高校での起業部の立ち上げ、ビジネスコンテストへの出場を通じて、ゼロからイチを創り出し、未来を切り拓いていくスタートアップの生き方に惚れ、スタートアップの世界へ飛び込む。2024年12月開催のTORYUMON TOKYO 2024 IGNITEをきっかけに、F Venturesにジョイン。7月よりTORYUMON運営代表を務める。

TORYUMON TOKYO 2025 BURST　概要

日時：2025年12月20日(土) 12:00~19:30


会場：ベルサール渋谷ファースト


住所：東京都渋谷区東１丁目２－２０ 住友不動産渋谷ファーストタワー 2F


アクセス：https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/shibuya/bs_shibuyafirst/


参加登録：https://lu.ma/toryumon


対象：学生 / U25の方



TOKYO 参加登録 :
https://luma.com/toryumon


TORYUMON FUKUOKA 2025 BURST　概要

日時：2025年11月08日（土）13:00~19:00


会場：Fukuoka Growth Next


住所：福岡県福岡市中央区大名２丁目６－１１


アクセス：https://growth-next.com/facility


参加登録：https://lu.ma/t0abvv0q


対象：学生 / U25の方（O26枠あり）



スタッフ応募フォームはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn2Ow8hnQBxYL1eZ4B_GLCK7K6XJ32Waegf_nVYP1iWARFgw/viewform)から



FUKUOKA 参加登録 :
https://luma.com/t0abvv0q


イベントの趣旨


TORYUMONは、U25世代向けスタートアップイベントです。既に起業している若手起業家、起業準備中のU25世代、そしてスタートアップに関心を持つ全ての人々が集まる場であり、起業やスタートアップの世界という新たな選択肢を提供します。前回のTORYUMON 2025 RISEでは約700名が会場を訪れるなど、大きな盛り上がりを見せました。今回は創業前後期のチームに特化したU25起業家支援プログラム「TORYUMON ZERO supported by First Followers」を実施し、若手起業家の挑戦を継続的にサポートします。



イベント参加者から着実に起業家を輩出し、イベントを通じて1,000万円前後のシードマネーを獲得する複数の学生起業家が見受けられます。有名起業家や投資家、政治家などジャンルを超えた豪華ゲストが参加者と密に交流する、まさにスタートアップの世界に踏み込む「登竜門」として、スタートアップに興味のあるU25世代のコミュニティのさらなる醸成を目指します。


【本プレスリリースに関する問い合わせ先】


TORYUMON運営事務局


toryumon[at]f-ventures.vc


※大変お手数ですが[at]を@に置き換えをお願いいたします。