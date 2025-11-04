¡Úº´²ì¶Ì²°¡Û½µËö¤Ï±Ä¶È»þ´Ö¤ò±äÄ¹¡ª11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡ÖÂè68²óÅß¤ÎËÌ³¤Æ»ÂçÊª»ºÅ¸¡×¡ÎÂè£±ÃÆ¡Ï

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´18Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò º´²ì¶Ì²°




¡¡º´²ì¶Ì²°¡ÊËÜ¼Ò¡§º´²ì¸©º´²ì»ÔÃæ¤Î¾®Ï©£²－£µ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³±Û ÍªÅÐ¡Ë¤Ï2025Ç¯11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é11·î24Æü¡Ê·î½Ë¡Ë¤Þ¤Ç¤Î17Æü´Ö¡¢¡ÖÂè68²óÅß¤ÎËÌ³¤Æ»ÂçÊª»ºÅ¸¡×¤òÆî´Û7³¬ºÅ¾ì¤È²°¾åTAMAYA¥¹¥«¥¤¥¬ー¥Ç¥ó¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¡¡


¡¡Âè68²ó¤Ï¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤ò±äÄ¹¡ª½µËö¤Î¶âÍËÆü¡¢ÅÚÍËÆü¡¢ÆüÍËÆü¤Ï20»þ¤Þ¤Ç±Ä¶È¤·¤Þ¤¹¡£


²°¾åTAYAMA¥¹¥«¥¤¥¬ー¥Ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢»¥ËÚ¥éー¥á¥óÉðÂ¢¤Î¥éー¥á¥ó¤ò¥¤ー¥È¥¤¥óÈÎÇä¡£½©¶õ¤Î²¼¤ÇÇ®¡¹¤Î¥éー¥á¥ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡¡Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢ÇöÈé¤ÎÀ¸ÃÏ¤ËÃæ¿È¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¾®Ã®Ì¾Êª¤Î¡Ö¾®Ã®·¬ÅÄ²°¤Ñ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¡¢¡Ö¤«¤éÍÈ¤²ÀìÌçÅ¹¤Õ¤¯¤É¤ê¡×¤¬½é½ÐÅ¹¡ª


¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤éÆÏ¤¯³¤¤Î¹¬¡¢³ª¤ä¥¦¥Ë¤Ê¤É¤Î¹ë²Ú³¤Á¯¤ä¡¢½½¾¡½ÏÀ®¥¹¥Æー¥­¤ÎìÔÂôÊÛÅö¤Ê¤É¸·Áª¤µ¤ì¤¿ËÌ¤Î°ïÉÊ¤¬Âç½¸¹ç¡£ROYCE¡Ç¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È³Æ¼ï¡¢¥Áー¥º¥ª¥à¥ì¥Ã¥È¤ä¥Ð¥¿ー¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Ê¤ÉËÌ³¤Æ»¤Î·Ã¤ß¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÌ³¤Æ»¥ï¥¤¥ó¤ä¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤Ê¤ÉÌÃ¼ò¤â¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


¡¡ÁíÀª37Å¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê17Æü´Ö¡£¤ª½Ð¤«¤±µ¢¤ê¤Ë¡¢¤ª»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êìÔÂô¤ÊÍ¼ÈÓ¤ä¡¢¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¡£ËÜ¾ì¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢Çã¤Ã¤Æ¡ª¿©¤Ù¤Æ¡ªÎ¹¹Ôµ¤Ê¬¡ªÅß¤ÎËÌ³¤Æ»ÂçÊª»ºÅ¸¤òº´²ì¶Ì²°¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£








²°¾åTAMAYA¥¹¥«¥¤¥¬ー¥Ç¥ó¤Ç¥¤ー¥È¥¤¥ó¤òÆ±»þ³«ºÅ

1.¡Ú»¥ËÚ¡Û»¥ËÚ¥éー¥á¥óÉðÂ¢


Ç»¸üÌ£Á¹¥³ー¥ó¥Ð¥¿ー¤éー¤á¤ó¡Ê1ÇÕ¡Ë1,650±ß


¢¨³ÆÆü¸ÂÄê50ÇÕ¸Â¤ê



2.¡Ú»¥ËÚ¡Û»¥ËÚ¥éー¥á¥óÉðÂ¢


¾Ç¤¬¤·Ì£Á¹¤éー¤á¤ó¡Ê1ÇÕ¡Ë1,375±ß



´ü´ÖÃæ¡¢³ÆÆü¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¤Î¥éー¥á¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö ½ÏÀ®Ì£Á¹¤éー¤á¤ó¡×¡Ö ¤³¤¯»Ý¾ßÌý¤éー¤á¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÁ´£µ¼ïÎà¤Î¥éー¥á¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£



½ÐÅ¹¾ðÊó


3.¡Ú»¥ËÚ¡Û»¥ËÚ³ª¹©Á¥
¤¿¤é¤ÐÅº¤¨¤«¤ËÀ¹¤êÊÛÅö¡Ê1ÀÞ¡Ë2,592±ß



4.¡ÚÍ¾»Ô¡Û¤¦¤ËÀìÌçÅ¹ À¤°í²°


È¾À¸¤¦¤Ë¡õßÕ¤ê¤¦¤Ë¿©¤ÙÈæ¤Ù¡Ê1ÀÞ¡Ë2,592±ß



5.¡Ú»¥ËÚ¡Û»¥ËÚ³ªÈÎ


¥Ü¥¤¥ëÌÓ¤¬¤Ë¡Ê1Èø¡Ë8,640±ß¤«¤é


¥Ü¥¤¥ë¤¿¤é¤ÐµÓ¡Ê100g¡Ë2,700±ß



6.¡ÚÈ¡´Û¡Û¤¹¤·½è »¨µûÄâ


É÷Åó¡Ê¤«¤¼¤Ê¤ß¡Ë¡Ê1ÀÞ¡Ë2,592±ß
¢¨³ÆÆü50ÀÞ¸Â¤ê






7.¡Ú¾®Ã®¡Û¾®Ã® ¥À¥¤¥È¿©ÉÊ


¤¤¤«¤É¤µ¤ó¤³¾Æ¤­¡Ê£±¶ú¡Ë950±ß



8.¡ÚÂÓ¹­¡ÛKIYOMIYA


½½¾¡½ÏÀ®¥¹¥Æー¥­¤Èµí»Í¼ïÀ¹¤ê¸æÁ·¡Ê1ÀÞ¡Ë2,890±ß



9.¡Ú»¥ËÚ¡ÛËÌ±ß»³¤Þ¤ë¤·¤§


¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥â¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥é¤È¥é¥¯¥ì¥Ã¥È¥Áー¥º¤Î¥°¥é¥¿¥ó¡Ê250g¡Ë1,188±ß


¢¨Âè1ÃÆ¤Î¤ß½ÐÅ¹



10.¡Ú¾®Ã®¡Û¾®¾¾¿©ÉÊ


¤Ä¤Ö´ÅÏª¼Ñ¡Ê100g¡Ë1,080±ß


¢¨Âè1ÃÆ¤Î¤ß½ÐÅ¹





11.¡Ú¹¾ÊÌ¡ÛÄ®Â¼ÇÀ¾ì


Ä®Â¼¥Éー¥Ê¥Ä³Æ¼ï¡Ê1¸Ä¡Ë302±ß～432±ß



12.¡Ú¾®Ã®¡Û¾®Ã®·¬ÅÄ²°¤Ñ¤ó¤¸¤å¤¦


¤Ñ¤ó¤¸¤å¤¦12¸Ä¥»¥Ã¥È¡Ê12¸Ä¡Ë1,650±ß


¢¨Âè1ÃÆ¤Î¤ß½ÐÅ¹



13.¡ÚÈ¡´Û¡ÛÈ¡´ÛÍÎ²Û»Ò¥¹¥Ê¥Ã¥Õ¥ë¥¹


¤¢¤ó¤Áー¡Ê1È¢¡¦4¸ÄÆþ¡Ë1,188±ß


¢¨Âè1ÃÆ¤Î¤ß½ÐÅ¹¡¡´ü´Ö¸ÂÄê






¡ÚROYCE¡Ç¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Û


14.¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Ê130g¡Ë1,485±ß



15.¡Ô¿ôÎÌ¸ÂÄê¡ÕÀ¸¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Î¥ªー¥ì¡Ï¡Ê¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Ë¡Ê20Î³¡Ë1,215±ß



16.¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ï¡Ê190g¡Ë1,188±ß



17.ÈÄ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Î¥é¥à¥ìー¥º¥ó¡Ï¡Ê125g¡Ë756±ß





18.¡ÚÌÖÁö¡ÛÌÖÁö¥Óー¥ë


Î®É¹¥É¥é¥Õ¥ÈºùÅí¤Î¼¶


ÃÎ¾²¥É¥é¥Õ¥È¡ÊÈ¯Ë¢¼ò¡¦330ml¡Ë³Æ550±ß



19.¡Ú¾®Ã®¡ÛËÌ³¤Æ»¥ï¥¤¥ó¡¡ËÌ³¤Æ»Í¾»Ô·´»º


¹õ¤Ö¤É¤¦¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥ó¡ÊÀÖ¡¦¤ä¤ä´Å¸ý¡¦500ml¡Ë


Çò¤Ö¤É¤¦¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥ó¡ÊÇò¡¦¤ä¤ä´Å¸ý¡¦500ml¡Ë


¤Ö¤É¤¦¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥ó ¥í¥¼¡Ê¥í¥¼¡¦¤ä¤ä´Å¸ý¡¦500ml¡Ë³Æ1,099±ß



20.¡Ú»¥ËÚ¡Û¥µ¥Ã¥Ý¥í


Only Hokkaido¥µ¥Ã¥Ý¥í ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê350ml¡Ë255±ß



21.NORTH ISLAND BEER


¥Û¥ï¥¤¥È I.P.A¥³¥ê¥¢¥ó¥Àー¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ê330ml¡Ë³Æ803±ß





22.¡Ú»¥ËÚ¡Û¥Ð¥¿ー¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤ÎËÌÍ¥


¥Ð¥¿ー¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡Ê10¸ÄÆþ¡Ë1,080±ß



23.¡ÚÀéºÐ¡Û¥«¥ë¥ÓーËÌ³¤Æ»¹©¾ì


¤¸¤ã¤¬¥Ý¥Ã¥¯¥ë¥ª¥Ûー¥Ä¥¯¤Î±öÌ£¡Ê18g¡ß10¡Ë1,211±ß



24.¡Ú»¥ËÚ¡ÛISHIYA


ÈþÅß¡Ê¤ß¤Õ¤æ¡ËìÔÂô¥¸¥ã¥ó¥É¥¥ー¥ä¡Ê6¸ÄÆþ¡Ë1,167±ß



25.¡ÚÂÓ¹­¡ÛÏ»²ÖÄâ


¥Þ¥ë¥»¥¤¥Ð¥¿ー¥µ¥ó¥É¡Ê5¸ÄÆþ¡Ë831±ß





26.¡Ú»¥ËÚ¡Û¤¸¤ã¤¬¤¤¤âHOUSE


ËÌ³¤Æ»¤á¤ó¤¿¤¤¥Áー¥º¥³¥í¥Ã¥±¡Ê1¸Ä¡Ë519±ß


¢¨³ÆÆü50¸Ä¸Â¤ê



27.¡ÚÉÙÎÉÌî¡ÛÉÙÎÉÌîËÒ¾ì


¥Ùー¥³¥ó¥¢¥¹¥Ñ¥é¡Ê5ËÜÆþ¡Ë1,401±ß



28.¡Ú¾®Ã®¡Û¤Ò¤³¤ÞÆÚ


¤Ò¤³¤ÞÆÚ¤·¤å¤¦¤Þ¤¤¡Ê8¸ÄÆþ¡Ë1,382±ß



29.¡Ú»¥ËÚ¡Û»¥ËÚ¸ÞÍÎÊª»º


¤¸¤ã¤¬¤Ý¤©¡Ê1È¢¡¦12¸ÄÆþ¡Ë1,350±ß





30.¡ÚËëÊÌ¡Û½½¾¡ÂçË¾


ÌîºÚ¥Õ¥ìー¥¯³Æ¼ï¡Ê1ÂÞ¡Ë³Æ1,296±ß



31.¡Ú¾®Ã®¡ÛÂçÏÂ¿å»º


¸üÍÈ¤²³÷ËÈ¡Ê1Ëç¡¦200g¡Ë¡ü¥¤¥« ¡ü¥Û¥¿¥Æ ¡ü³¤Ï·³Æ601±ß



32.¡Ú¶üÏ©¡Û¾®Ä®±à


¹Èºú¤Þ¤Ö¤·¡Ê100g¤¢¤¿¤ê¡Ë1,296±ß


¤Û¤¿¤Æ¤Þ¤Ö¤·¡Ê100g¤¢¤¿¤ê¡Ë1,458±ß



33.¡Ú»¥ËÚ¡Û¤«¤éÍÈ¤²ÀìÌçÅ¹¤Õ¤¯¤É¤ê


½ÏÀ®¤À¤··Ü¤´¤Ü¤¦¡Ê100g¡Ë540±ß



34.¡Ú»¥ËÚ¡ÛËÌ¤Î¤Þ¤á²° ½Ë¹õËÜÊÞ


¹õÆ¦Ãã¡Ê80g¤¢¤¿¤ê¡Ë648±ß





35.¡ÚËÌ¸«¡ÛÄÇÌî¾¦Å¹


¹Èºú¡Ê3ÀÚ¡Ë1,300±ß


¿¿¥Û¥Ã¥±¡Ê1Ëç¡Ë1,620±ß



36.¡Ú¾®Ã®¡Û¶¦À®¿©ÉÊ


Íå±±º«ÉÛ¡Ê100g¤¢¤¿¤ê¡Ë1,620±ß



37.¡ÚÈ¡´Û¡ÛÌ£¤Î¾¢ ¶¶ËÜ¿©ÉÊ


¿ô¤Î»Ò¾¾Á°ÄÒ¡Ê100g¡Ë891±ß



38.¡Ú»¥ËÚ¡ÛËÌ³¤Æ»°ìÄ¾Çä


¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¤¤«¤á¤·¡Ê1¸Ä¡Ë1,188±ß






39.¡Ú°°Àî¡Û¥¤¥ï¥·¥¿


³¤Áô¥µ¥é¥À¡Ê250g¡Ë1,296±ß



40.¡ÚÈ¡´Û¡Û»³ÃúÄ¹Ã«Àî¾¦Å¹¡ÒµûÍñ¡¦À¸ÄÁÌ£ÉôÌç¡Ó


¤¤¤¯¤é¾ßÌýÄÒ¡Ê100g¤¢¤¿¤ê¡Ë2,592±ß



41.¡ÚÈ¡´Û¡Û»³ÃúÄ¹Ã«Àî¾¦Å¹¡Ò±ö´³¡¦ºú¡¦À¸ÄÁÄÑ¼ÑÉôÌç¡Ó


¹ÈºúÀÚ¤ê¿È¡Ê3ÀÚ¡Ë1,296±ß



42.¡ÚÈ¡´Û¡Û»³ÃúÄ¹Ã«Àî¾¦Å¹¡Ò¤µ¤­¤¤¤«¡¦´¥ÄÁÉôÌç¡Ó


ËÌ³¤Æ»»º ºú¤È¤Ð¡Ê150g¡Ë2,376±ß





43.¡Ú¾®Ã®¡ÛÌÚ¤Î²°


Æü¹âº«ÉÛ¤Á¤ê¤á¤ó¡Ê1ÂÞ¡¦160g¡Ë1,620±ß



44.ËÌ¤Î³¤»ºÊª ¤Ï¤¿¤¨


±ö¿ô¤Î»Ò¸¶Íñ¡Ê150g¡Ë1,080±ß



45.ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤è¤ê¡Ö¿·Æ¦¡×¤¬º£Ç¯¤âÆÏ¤­¤Þ¤·¤¿¡ª


ÂçÇ¼¸À¾®Æ¦¡Ê500g¡Ë750±ß


ÂçÎ³¸÷¹õÂçÆ¦¡Ê500g¡Ë750±ß


ÂçÀµ¶â»þ¡Ê500g¡Ë700±ß


ÉáÄÌ¾®Æ¦¡Ê500g¡Ë700±ß


ÂçÎ³¥Ä¥ë¥à¥¹¥áÂçÆ¦¡Ê500g¡Ë450±ß


ÃæÄ¹¤¦¤º¤é¡Ê500g¡Ë750±ß


¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹



ÆÃÊÌÊô»ÅÉÊ


¢£7Æü(¶â)～16Æü(Æü)¡¡


¤¦¤ËÀìÌçÅ¹ À¤°í²°


È¾À¸¤¦¤Ë¤á¤·¥Ïー¥Õ¡Ê1ÀÞ¡Ë1,080±ß


¢¨³ÆÆü30ÀÞ¸Â¤ê



»¥ËÚ³ª¹©Á¥


¤«¤ËÊÛÅö¡Ê1ÀÞ¡Ë1,080±ß


¢¨³ÆÆü30ÀÞ¸Â¤ê


¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ£²ÀÞ¸Â¤ê



¢£7Æü(¶â)¸Â¤ê


¤¹¤·½è »¨µûÄâ


³¤·î¡Ê1ÀÞ¡Ë1,080±ß


¢¨30ÀÞ¸Â¤ê



¢£8Æü(ÅÚ)¸Â¤ê


KIYOMIYA


µí»°¼ïÀ¹¤êÊÛÅö¡Ê1ÀÞ¡Ë1,080±ß


¢¨30ÀÞ¸Â¤ê



ÆüÂØ¤êÊô»ÅÉÊ


¢£7Æü(¶â)¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°Êô»ÅÉÊ


»¥ËÚ³ªÈÎ


ÎäÅà¤¿¤é¤ÐµÓ¥·¥å¥ê¥ó¥¯1kg¡Ê1¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë5,940±ß


¢¨30¥Ñ¥Ã¥¯¸Â¤ê



ËÌ¤Î³¤»ºÊª ¤Ï¤¿¤¨


±ö¿ô¤Î»Ò¸¶Íñ¡Ê200g¡Ë1,500±ß


¢¨500¸Ä¸Â¤ê



¾®Ä®±à
¿ô¤Î»Ò¾¾Á°ÄÒ¡Ê200g¡Ë2,000±ß


¢¨20¸Ä¸Â¤ê



ÌÚ¤Î²°


¿¿¤À¤é»Ò¤È¥¬¥ê¡Ê1ÂÞ¡¦80g¡Ë594±ß


¢¨30ÂÞ¸Â¤ê




¢£8Æü(ÅÚ)


ËÌ¤Î³¤»ºÊª ¤Ï¤¿¤¨


¤¤¤¯¤é¾ßÌýÄÒ¤±¡Ê150g¡Ë2,160±ß


¢¨100¸Ä¸Â¤ê



¾®Ã®·¬ÅÄ²°¤Ñ¤ó¤¸¤å¤¦


¤Ñ¤ó¤¸¤å¤¦6¸ÄÆþ¡Ò¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¸ÂÄê¡Ó¡Ê6¸ÄÆþ¡Ë720±ß


¢¨20¸Ä¸Â¤ê





¢£9Æü(Æü)


»³ÃúÄ¹Ã«Àî¾¦Å¹


¤¤¤«¥²¥½ÌÀÂÀ¡Ê130g¡ß2¡Ë1,080±ß


¢¨30¥»¥Ã¥È¸Â¤ê



ËÌ¤Î³¤»ºÊª ¤Ï¤¿¤¨


À¸¤º¤ï¤¤¥Ýー¥·¥ç¥ó¡Ò¤à¤­¿È¡Ó¡Ê250g¡Ë1,000±ß


¢¨100¸Ä¸Â¤ê



¶¦À®¿©ÉÊ


º¬Æ¬º«ÉÛ¡Ê160g¡Ë1,000±ß


¢¨100ÂÞ¸Â¤ê



¤¸¤ã¤¬¤¤¤âHOUSE


¥Ý¥Æ¥È¥³¥í¥Ã¥±3¸Ä¥»¥Ã¥È¡Ê¥Ð¥¿ー¡¦¤Ë¤¯¤¸¤ã¤¬¡¦¥Áー¥º ³Æ1¸Ä¡Ë800±ß


¢¨30¥»¥Ã¥È¸Â¤ê



¢£10Æü(·î)


¾®¾¾¿©ÉÊ


¿ô¤Î»Ò¾¾Á°ÄÒ¡Ê150g¡Ë1,080±ß


¢¨50¸Ä¸Â¤ê



¢£11Æü(²Ð)


ËÌ±ß»³¤Þ¤ë¤·¤§


¥ß¥Ë¥°¥é¥¿¥ó3¸Ä¥»¥Ã¥È¡Ê180g¡ß3¸Ä¡Ë2,000±ß


¢¨30¥»¥Ã¥È¸Â¤ê



¢£12Æü(¿å)


»³ÃúÄ¹Ã«Àî¾¦Å¹


¹ÈºúÀÚ¤ê¿È¡Ò´Å±ö¡Ó¡Ê3ÀÚ¡Ë1,080±ß


¢¨50¥»¥Ã¥È¸Â¤ê



ËÌ¤Î³¤»ºÊª ¤Ï¤¿¤¨


±ö¿ô¤Î»Ò¸¶Íñ¡Ê200g¡Ë1,500±ß


¢¨500¸Ä¸Â¤ê





¢£13Æü(ÌÚ)


¾®¾¾¿©ÉÊ
¤¢¤µ¤ê¤ï¤«¤á¡Ê150g¡Ë1,080±ß


¢¨30¸Ä¸Â¤ê



¢£14Æü(¶â)


ËÌ¤Î¤Þ¤á²°½Ë¹õËÜÊÞ


¹õÆ¦ÂçÊ¡4¸ÄÆþ¡Ê4¸ÄÆþ¡Ë648±ß


¢¨15¥»¥Ã¥È¸Â¤ê



¢£15Æü(ÅÚ)


Ì£¤Î¾¢ ¶¶ËÜ¿©ÉÊ


¤¹¤ë¤á¾¾Á°ÄÒ¡Ê300g¡Ë1,801±ß


¢¨30¸Ä¸Â¤ê



ËÌ¤Î³¤»ºÊª ¤Ï¤¿¤¨


¤¤¤¯¤é¾ßÌýÄÒ¤±¡Ê150g¡Ë2,160±ß


¢¨100¸Ä¸Â¤ê



¢£16Æü(Æü)


¾®Ã® ¥À¥¤¥È¿©ÉÊ


¤È¤¦¤­¤Ó¥Ð¥¿ー¾Æ¡Ê2ËÜ¡Ë1,000±ß


¢¨20¥»¥Ã¥È¸Â¤ê



ËÌ¤Î³¤»ºÊª ¤Ï¤¿¤¨


À¸¤º¤ï¤¤¥Ýー¥·¥ç¥ó¡Ò¤à¤­¿È¡Ó¡Ê250g¡Ë1,000±ß


¢¨100¸Ä¸Â¤ê



Âè68²óÅß¤ÎËÌ³¤Æ»ÂçÊª»ºÅ¸ ³«ºÅ³µÍ×


¡û³«ºÅÆü»þ¡§¡ÚÂè1ÃÆ¡Û2025Ç¯11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚÂè2ÃÆ¡Û2025Ç¯11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë～2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î½Ë¡Ë


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨17Æü¡Ê·î¡Ë¤ÏÂè2ÃÆ¤Î²ñ¾ìÀß±Ä¤Î¤¿¤áÊÄ¾ì


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨24Æü¡Ê·î¡Ë¤Ï¸á¸å5»þÊÄ¾ì¡¡


¡û³«ºÅ¾ì½ê¡§º´²ì¶Ì²° Æî´Û7³¬ºÅ¾ì¡¦²°¾åTAMAYA¥¹¥«¥¤¥¬ー¥Ç¥ó


¡ûÅ¹ÊÞ½»½ê¡§¢©840-8580 º´²ì¸©º´²ì»ÔÃæ¤Î¾®Ï© 2ÈÖ5¹æ


¡ûÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0952-24-1151