¡Úº´²ì¶Ì²°¡Û½µËö¤Ï±Ä¶È»þ´Ö¤ò±äÄ¹¡ª11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡ÖÂè68²óÅß¤ÎËÌ³¤Æ»ÂçÊª»ºÅ¸¡×¡ÎÂè£±ÃÆ¡Ï
¡¡º´²ì¶Ì²°¡ÊËÜ¼Ò¡§º´²ì¸©º´²ì»ÔÃæ¤Î¾®Ï©£²－£µ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³±Û ÍªÅÐ¡Ë¤Ï2025Ç¯11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é11·î24Æü¡Ê·î½Ë¡Ë¤Þ¤Ç¤Î17Æü´Ö¡¢¡ÖÂè68²óÅß¤ÎËÌ³¤Æ»ÂçÊª»ºÅ¸¡×¤òÆî´Û7³¬ºÅ¾ì¤È²°¾åTAMAYA¥¹¥«¥¤¥¬ー¥Ç¥ó¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡Âè68²ó¤Ï¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤ò±äÄ¹¡ª½µËö¤Î¶âÍËÆü¡¢ÅÚÍËÆü¡¢ÆüÍËÆü¤Ï20»þ¤Þ¤Ç±Ä¶È¤·¤Þ¤¹¡£
²°¾åTAYAMA¥¹¥«¥¤¥¬ー¥Ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢»¥ËÚ¥éー¥á¥óÉðÂ¢¤Î¥éー¥á¥ó¤ò¥¤ー¥È¥¤¥óÈÎÇä¡£½©¶õ¤Î²¼¤ÇÇ®¡¹¤Î¥éー¥á¥ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢ÇöÈé¤ÎÀ¸ÃÏ¤ËÃæ¿È¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¾®Ã®Ì¾Êª¤Î¡Ö¾®Ã®·¬ÅÄ²°¤Ñ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¡¢¡Ö¤«¤éÍÈ¤²ÀìÌçÅ¹¤Õ¤¯¤É¤ê¡×¤¬½é½ÐÅ¹¡ª
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤éÆÏ¤¯³¤¤Î¹¬¡¢³ª¤ä¥¦¥Ë¤Ê¤É¤Î¹ë²Ú³¤Á¯¤ä¡¢½½¾¡½ÏÀ®¥¹¥Æー¥¤ÎìÔÂôÊÛÅö¤Ê¤É¸·Áª¤µ¤ì¤¿ËÌ¤Î°ïÉÊ¤¬Âç½¸¹ç¡£ROYCE¡Ç¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È³Æ¼ï¡¢¥Áー¥º¥ª¥à¥ì¥Ã¥È¤ä¥Ð¥¿ー¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Ê¤ÉËÌ³¤Æ»¤Î·Ã¤ß¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÌ³¤Æ»¥ï¥¤¥ó¤ä¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤Ê¤ÉÌÃ¼ò¤â¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁíÀª37Å¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê17Æü´Ö¡£¤ª½Ð¤«¤±µ¢¤ê¤Ë¡¢¤ª»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êìÔÂô¤ÊÍ¼ÈÓ¤ä¡¢¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¡£ËÜ¾ì¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢Çã¤Ã¤Æ¡ª¿©¤Ù¤Æ¡ªÎ¹¹Ôµ¤Ê¬¡ªÅß¤ÎËÌ³¤Æ»ÂçÊª»ºÅ¸¤òº´²ì¶Ì²°¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²°¾åTAMAYA¥¹¥«¥¤¥¬ー¥Ç¥ó¤Ç¥¤ー¥È¥¤¥ó¤òÆ±»þ³«ºÅ
1.¡Ú»¥ËÚ¡Û»¥ËÚ¥éー¥á¥óÉðÂ¢
Ç»¸üÌ£Á¹¥³ー¥ó¥Ð¥¿ー¤éー¤á¤ó¡Ê1ÇÕ¡Ë1,650±ß
¢¨³ÆÆü¸ÂÄê50ÇÕ¸Â¤ê
2.¡Ú»¥ËÚ¡Û»¥ËÚ¥éー¥á¥óÉðÂ¢
¾Ç¤¬¤·Ì£Á¹¤éー¤á¤ó¡Ê1ÇÕ¡Ë1,375±ß
´ü´ÖÃæ¡¢³ÆÆü¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¤Î¥éー¥á¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö ½ÏÀ®Ì£Á¹¤éー¤á¤ó¡×¡Ö ¤³¤¯»Ý¾ßÌý¤éー¤á¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÁ´£µ¼ïÎà¤Î¥éー¥á¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
½ÐÅ¹¾ðÊó
3.¡Ú»¥ËÚ¡Û»¥ËÚ³ª¹©Á¥
¤¿¤é¤ÐÅº¤¨¤«¤ËÀ¹¤êÊÛÅö¡Ê1ÀÞ¡Ë2,592±ß
4.¡ÚÍ¾»Ô¡Û¤¦¤ËÀìÌçÅ¹ À¤°í²°
È¾À¸¤¦¤Ë¡õßÕ¤ê¤¦¤Ë¿©¤ÙÈæ¤Ù¡Ê1ÀÞ¡Ë2,592±ß
5.¡Ú»¥ËÚ¡Û»¥ËÚ³ªÈÎ
¥Ü¥¤¥ëÌÓ¤¬¤Ë¡Ê1Èø¡Ë8,640±ß¤«¤é
¥Ü¥¤¥ë¤¿¤é¤ÐµÓ¡Ê100g¡Ë2,700±ß
6.¡ÚÈ¡´Û¡Û¤¹¤·½è »¨µûÄâ
É÷Åó¡Ê¤«¤¼¤Ê¤ß¡Ë¡Ê1ÀÞ¡Ë2,592±ß
¢¨³ÆÆü50ÀÞ¸Â¤ê
7.¡Ú¾®Ã®¡Û¾®Ã® ¥À¥¤¥È¿©ÉÊ
¤¤¤«¤É¤µ¤ó¤³¾Æ¤¡Ê£±¶ú¡Ë950±ß
8.¡ÚÂÓ¹¡ÛKIYOMIYA
½½¾¡½ÏÀ®¥¹¥Æー¥¤Èµí»Í¼ïÀ¹¤ê¸æÁ·¡Ê1ÀÞ¡Ë2,890±ß
9.¡Ú»¥ËÚ¡ÛËÌ±ß»³¤Þ¤ë¤·¤§
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥â¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥é¤È¥é¥¯¥ì¥Ã¥È¥Áー¥º¤Î¥°¥é¥¿¥ó¡Ê250g¡Ë1,188±ß
¢¨Âè1ÃÆ¤Î¤ß½ÐÅ¹
10.¡Ú¾®Ã®¡Û¾®¾¾¿©ÉÊ
¤Ä¤Ö´ÅÏª¼Ñ¡Ê100g¡Ë1,080±ß
¢¨Âè1ÃÆ¤Î¤ß½ÐÅ¹
11.¡Ú¹¾ÊÌ¡ÛÄ®Â¼ÇÀ¾ì
Ä®Â¼¥Éー¥Ê¥Ä³Æ¼ï¡Ê1¸Ä¡Ë302±ß～432±ß
12.¡Ú¾®Ã®¡Û¾®Ã®·¬ÅÄ²°¤Ñ¤ó¤¸¤å¤¦
¤Ñ¤ó¤¸¤å¤¦12¸Ä¥»¥Ã¥È¡Ê12¸Ä¡Ë1,650±ß
¢¨Âè1ÃÆ¤Î¤ß½ÐÅ¹
13.¡ÚÈ¡´Û¡ÛÈ¡´ÛÍÎ²Û»Ò¥¹¥Ê¥Ã¥Õ¥ë¥¹
¤¢¤ó¤Áー¡Ê1È¢¡¦4¸ÄÆþ¡Ë1,188±ß
¢¨Âè1ÃÆ¤Î¤ß½ÐÅ¹¡¡´ü´Ö¸ÂÄê
¡ÚROYCE¡Ç¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Û
14.¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Ê130g¡Ë1,485±ß
15.¡Ô¿ôÎÌ¸ÂÄê¡ÕÀ¸¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Î¥ªー¥ì¡Ï¡Ê¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Ë¡Ê20Î³¡Ë1,215±ß
16.¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ï¡Ê190g¡Ë1,188±ß
17.ÈÄ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Î¥é¥à¥ìー¥º¥ó¡Ï¡Ê125g¡Ë756±ß
18.¡ÚÌÖÁö¡ÛÌÖÁö¥Óー¥ë
Î®É¹¥É¥é¥Õ¥ÈºùÅí¤Î¼¶
ÃÎ¾²¥É¥é¥Õ¥È¡ÊÈ¯Ë¢¼ò¡¦330ml¡Ë³Æ550±ß
19.¡Ú¾®Ã®¡ÛËÌ³¤Æ»¥ï¥¤¥ó¡¡ËÌ³¤Æ»Í¾»Ô·´»º
¹õ¤Ö¤É¤¦¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥ó¡ÊÀÖ¡¦¤ä¤ä´Å¸ý¡¦500ml¡Ë
Çò¤Ö¤É¤¦¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥ó¡ÊÇò¡¦¤ä¤ä´Å¸ý¡¦500ml¡Ë
¤Ö¤É¤¦¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥ó ¥í¥¼¡Ê¥í¥¼¡¦¤ä¤ä´Å¸ý¡¦500ml¡Ë³Æ1,099±ß
20.¡Ú»¥ËÚ¡Û¥µ¥Ã¥Ý¥í
Only Hokkaido¥µ¥Ã¥Ý¥í ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê350ml¡Ë255±ß
21.NORTH ISLAND BEER
¥Û¥ï¥¤¥È I.P.A¥³¥ê¥¢¥ó¥Àー¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ê330ml¡Ë³Æ803±ß
22.¡Ú»¥ËÚ¡Û¥Ð¥¿ー¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤ÎËÌÍ¥
¥Ð¥¿ー¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡Ê10¸ÄÆþ¡Ë1,080±ß
23.¡ÚÀéºÐ¡Û¥«¥ë¥ÓーËÌ³¤Æ»¹©¾ì
¤¸¤ã¤¬¥Ý¥Ã¥¯¥ë¥ª¥Ûー¥Ä¥¯¤Î±öÌ£¡Ê18g¡ß10¡Ë1,211±ß
24.¡Ú»¥ËÚ¡ÛISHIYA
ÈþÅß¡Ê¤ß¤Õ¤æ¡ËìÔÂô¥¸¥ã¥ó¥É¥¥ー¥ä¡Ê6¸ÄÆþ¡Ë1,167±ß
25.¡ÚÂÓ¹¡ÛÏ»²ÖÄâ
¥Þ¥ë¥»¥¤¥Ð¥¿ー¥µ¥ó¥É¡Ê5¸ÄÆþ¡Ë831±ß
26.¡Ú»¥ËÚ¡Û¤¸¤ã¤¬¤¤¤âHOUSE
ËÌ³¤Æ»¤á¤ó¤¿¤¤¥Áー¥º¥³¥í¥Ã¥±¡Ê1¸Ä¡Ë519±ß
¢¨³ÆÆü50¸Ä¸Â¤ê
27.¡ÚÉÙÎÉÌî¡ÛÉÙÎÉÌîËÒ¾ì
¥Ùー¥³¥ó¥¢¥¹¥Ñ¥é¡Ê5ËÜÆþ¡Ë1,401±ß
28.¡Ú¾®Ã®¡Û¤Ò¤³¤ÞÆÚ
¤Ò¤³¤ÞÆÚ¤·¤å¤¦¤Þ¤¤¡Ê8¸ÄÆþ¡Ë1,382±ß
29.¡Ú»¥ËÚ¡Û»¥ËÚ¸ÞÍÎÊª»º
¤¸¤ã¤¬¤Ý¤©¡Ê1È¢¡¦12¸ÄÆþ¡Ë1,350±ß
30.¡ÚËëÊÌ¡Û½½¾¡ÂçË¾
ÌîºÚ¥Õ¥ìー¥¯³Æ¼ï¡Ê1ÂÞ¡Ë³Æ1,296±ß
31.¡Ú¾®Ã®¡ÛÂçÏÂ¿å»º
¸üÍÈ¤²³÷ËÈ¡Ê1Ëç¡¦200g¡Ë¡ü¥¤¥« ¡ü¥Û¥¿¥Æ ¡ü³¤Ï·³Æ601±ß
32.¡Ú¶üÏ©¡Û¾®Ä®±à
¹Èºú¤Þ¤Ö¤·¡Ê100g¤¢¤¿¤ê¡Ë1,296±ß
¤Û¤¿¤Æ¤Þ¤Ö¤·¡Ê100g¤¢¤¿¤ê¡Ë1,458±ß
33.¡Ú»¥ËÚ¡Û¤«¤éÍÈ¤²ÀìÌçÅ¹¤Õ¤¯¤É¤ê
½ÏÀ®¤À¤··Ü¤´¤Ü¤¦¡Ê100g¡Ë540±ß
34.¡Ú»¥ËÚ¡ÛËÌ¤Î¤Þ¤á²° ½Ë¹õËÜÊÞ
¹õÆ¦Ãã¡Ê80g¤¢¤¿¤ê¡Ë648±ß
35.¡ÚËÌ¸«¡ÛÄÇÌî¾¦Å¹
¹Èºú¡Ê3ÀÚ¡Ë1,300±ß
¿¿¥Û¥Ã¥±¡Ê1Ëç¡Ë1,620±ß
36.¡Ú¾®Ã®¡Û¶¦À®¿©ÉÊ
Íå±±º«ÉÛ¡Ê100g¤¢¤¿¤ê¡Ë1,620±ß
37.¡ÚÈ¡´Û¡ÛÌ£¤Î¾¢ ¶¶ËÜ¿©ÉÊ
¿ô¤Î»Ò¾¾Á°ÄÒ¡Ê100g¡Ë891±ß
38.¡Ú»¥ËÚ¡ÛËÌ³¤Æ»°ìÄ¾Çä
¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¤¤«¤á¤·¡Ê1¸Ä¡Ë1,188±ß
39.¡Ú°°Àî¡Û¥¤¥ï¥·¥¿
³¤Áô¥µ¥é¥À¡Ê250g¡Ë1,296±ß
40.¡ÚÈ¡´Û¡Û»³ÃúÄ¹Ã«Àî¾¦Å¹¡ÒµûÍñ¡¦À¸ÄÁÌ£ÉôÌç¡Ó
¤¤¤¯¤é¾ßÌýÄÒ¡Ê100g¤¢¤¿¤ê¡Ë2,592±ß
41.¡ÚÈ¡´Û¡Û»³ÃúÄ¹Ã«Àî¾¦Å¹¡Ò±ö´³¡¦ºú¡¦À¸ÄÁÄÑ¼ÑÉôÌç¡Ó
¹ÈºúÀÚ¤ê¿È¡Ê3ÀÚ¡Ë1,296±ß
42.¡ÚÈ¡´Û¡Û»³ÃúÄ¹Ã«Àî¾¦Å¹¡Ò¤µ¤¤¤¤«¡¦´¥ÄÁÉôÌç¡Ó
ËÌ³¤Æ»»º ºú¤È¤Ð¡Ê150g¡Ë2,376±ß
43.¡Ú¾®Ã®¡ÛÌÚ¤Î²°
Æü¹âº«ÉÛ¤Á¤ê¤á¤ó¡Ê1ÂÞ¡¦160g¡Ë1,620±ß
44.ËÌ¤Î³¤»ºÊª ¤Ï¤¿¤¨
±ö¿ô¤Î»Ò¸¶Íñ¡Ê150g¡Ë1,080±ß
45.ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤è¤ê¡Ö¿·Æ¦¡×¤¬º£Ç¯¤âÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
ÂçÇ¼¸À¾®Æ¦¡Ê500g¡Ë750±ß
ÂçÎ³¸÷¹õÂçÆ¦¡Ê500g¡Ë750±ß
ÂçÀµ¶â»þ¡Ê500g¡Ë700±ß
ÉáÄÌ¾®Æ¦¡Ê500g¡Ë700±ß
ÂçÎ³¥Ä¥ë¥à¥¹¥áÂçÆ¦¡Ê500g¡Ë450±ß
ÃæÄ¹¤¦¤º¤é¡Ê500g¡Ë750±ß
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
ÆÃÊÌÊô»ÅÉÊ
¢£7Æü(¶â)～16Æü(Æü)¡¡
¤¦¤ËÀìÌçÅ¹ À¤°í²°
È¾À¸¤¦¤Ë¤á¤·¥Ïー¥Õ¡Ê1ÀÞ¡Ë1,080±ß
¢¨³ÆÆü30ÀÞ¸Â¤ê
»¥ËÚ³ª¹©Á¥
¤«¤ËÊÛÅö¡Ê1ÀÞ¡Ë1,080±ß
¢¨³ÆÆü30ÀÞ¸Â¤ê
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ£²ÀÞ¸Â¤ê
¢£7Æü(¶â)¸Â¤ê
¤¹¤·½è »¨µûÄâ
³¤·î¡Ê1ÀÞ¡Ë1,080±ß
¢¨30ÀÞ¸Â¤ê
¢£8Æü(ÅÚ)¸Â¤ê
KIYOMIYA
µí»°¼ïÀ¹¤êÊÛÅö¡Ê1ÀÞ¡Ë1,080±ß
¢¨30ÀÞ¸Â¤ê
ÆüÂØ¤êÊô»ÅÉÊ
¢£7Æü(¶â)¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°Êô»ÅÉÊ
»¥ËÚ³ªÈÎ
ÎäÅà¤¿¤é¤ÐµÓ¥·¥å¥ê¥ó¥¯1kg¡Ê1¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë5,940±ß
¢¨30¥Ñ¥Ã¥¯¸Â¤ê
ËÌ¤Î³¤»ºÊª ¤Ï¤¿¤¨
±ö¿ô¤Î»Ò¸¶Íñ¡Ê200g¡Ë1,500±ß
¢¨500¸Ä¸Â¤ê
¾®Ä®±à
¿ô¤Î»Ò¾¾Á°ÄÒ¡Ê200g¡Ë2,000±ß
¢¨20¸Ä¸Â¤ê
ÌÚ¤Î²°
¿¿¤À¤é»Ò¤È¥¬¥ê¡Ê1ÂÞ¡¦80g¡Ë594±ß
¢¨30ÂÞ¸Â¤ê
¢£8Æü(ÅÚ)
ËÌ¤Î³¤»ºÊª ¤Ï¤¿¤¨
¤¤¤¯¤é¾ßÌýÄÒ¤±¡Ê150g¡Ë2,160±ß
¢¨100¸Ä¸Â¤ê
¾®Ã®·¬ÅÄ²°¤Ñ¤ó¤¸¤å¤¦
¤Ñ¤ó¤¸¤å¤¦6¸ÄÆþ¡Ò¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¸ÂÄê¡Ó¡Ê6¸ÄÆþ¡Ë720±ß
¢¨20¸Ä¸Â¤ê
¢£9Æü(Æü)
»³ÃúÄ¹Ã«Àî¾¦Å¹
¤¤¤«¥²¥½ÌÀÂÀ¡Ê130g¡ß2¡Ë1,080±ß
¢¨30¥»¥Ã¥È¸Â¤ê
ËÌ¤Î³¤»ºÊª ¤Ï¤¿¤¨
À¸¤º¤ï¤¤¥Ýー¥·¥ç¥ó¡Ò¤à¤¿È¡Ó¡Ê250g¡Ë1,000±ß
¢¨100¸Ä¸Â¤ê
¶¦À®¿©ÉÊ
º¬Æ¬º«ÉÛ¡Ê160g¡Ë1,000±ß
¢¨100ÂÞ¸Â¤ê
¤¸¤ã¤¬¤¤¤âHOUSE
¥Ý¥Æ¥È¥³¥í¥Ã¥±3¸Ä¥»¥Ã¥È¡Ê¥Ð¥¿ー¡¦¤Ë¤¯¤¸¤ã¤¬¡¦¥Áー¥º ³Æ1¸Ä¡Ë800±ß
¢¨30¥»¥Ã¥È¸Â¤ê
¢£10Æü(·î)
¾®¾¾¿©ÉÊ
¿ô¤Î»Ò¾¾Á°ÄÒ¡Ê150g¡Ë1,080±ß
¢¨50¸Ä¸Â¤ê
¢£11Æü(²Ð)
ËÌ±ß»³¤Þ¤ë¤·¤§
¥ß¥Ë¥°¥é¥¿¥ó3¸Ä¥»¥Ã¥È¡Ê180g¡ß3¸Ä¡Ë2,000±ß
¢¨30¥»¥Ã¥È¸Â¤ê
¢£12Æü(¿å)
»³ÃúÄ¹Ã«Àî¾¦Å¹
¹ÈºúÀÚ¤ê¿È¡Ò´Å±ö¡Ó¡Ê3ÀÚ¡Ë1,080±ß
¢¨50¥»¥Ã¥È¸Â¤ê
ËÌ¤Î³¤»ºÊª ¤Ï¤¿¤¨
±ö¿ô¤Î»Ò¸¶Íñ¡Ê200g¡Ë1,500±ß
¢¨500¸Ä¸Â¤ê
¢£13Æü(ÌÚ)
¾®¾¾¿©ÉÊ
¤¢¤µ¤ê¤ï¤«¤á¡Ê150g¡Ë1,080±ß
¢¨30¸Ä¸Â¤ê
¢£14Æü(¶â)
ËÌ¤Î¤Þ¤á²°½Ë¹õËÜÊÞ
¹õÆ¦ÂçÊ¡4¸ÄÆþ¡Ê4¸ÄÆþ¡Ë648±ß
¢¨15¥»¥Ã¥È¸Â¤ê
¢£15Æü(ÅÚ)
Ì£¤Î¾¢ ¶¶ËÜ¿©ÉÊ
¤¹¤ë¤á¾¾Á°ÄÒ¡Ê300g¡Ë1,801±ß
¢¨30¸Ä¸Â¤ê
ËÌ¤Î³¤»ºÊª ¤Ï¤¿¤¨
¤¤¤¯¤é¾ßÌýÄÒ¤±¡Ê150g¡Ë2,160±ß
¢¨100¸Ä¸Â¤ê
¢£16Æü(Æü)
¾®Ã® ¥À¥¤¥È¿©ÉÊ
¤È¤¦¤¤Ó¥Ð¥¿ー¾Æ¡Ê2ËÜ¡Ë1,000±ß
¢¨20¥»¥Ã¥È¸Â¤ê
ËÌ¤Î³¤»ºÊª ¤Ï¤¿¤¨
À¸¤º¤ï¤¤¥Ýー¥·¥ç¥ó¡Ò¤à¤¿È¡Ó¡Ê250g¡Ë1,000±ß
¢¨100¸Ä¸Â¤ê
Âè68²óÅß¤ÎËÌ³¤Æ»ÂçÊª»ºÅ¸ ³«ºÅ³µÍ×
¡û³«ºÅÆü»þ¡§¡ÚÂè1ÃÆ¡Û2025Ç¯11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚÂè2ÃÆ¡Û2025Ç¯11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë～2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î½Ë¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨17Æü¡Ê·î¡Ë¤ÏÂè2ÃÆ¤Î²ñ¾ìÀß±Ä¤Î¤¿¤áÊÄ¾ì
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨24Æü¡Ê·î¡Ë¤Ï¸á¸å5»þÊÄ¾ì¡¡
¡û³«ºÅ¾ì½ê¡§º´²ì¶Ì²° Æî´Û7³¬ºÅ¾ì¡¦²°¾åTAMAYA¥¹¥«¥¤¥¬ー¥Ç¥ó
¡ûÅ¹ÊÞ½»½ê¡§¢©840-8580 º´²ì¸©º´²ì»ÔÃæ¤Î¾®Ï© 2ÈÖ5¹æ
¡ûÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0952-24-1151