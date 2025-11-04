Basetwo社、日鉄ソリューションズ株式会社と販売代理店契約を締結

Basetwo Artificial Intelligence Inc.

製造業向けにAIを活用したデジタルツイン・ソリューションを提供するBasetwo社（本社：カナダ・トロント、CEO：Thouheed Abdul Gaffoor） は、本日、日鉄ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：玉置 和彦）と、日本国内におけるBasetwoの販売代理店契約を締結したことを発表いたします。





今回の提携により、日鉄ソリューションズ株式会社は、Basetwoの高度なAIプラットフォームを活用し、日本国内の製造業におけるプロセス最適化、開発期間の短縮、生産性の向上といった課題に対して、革新的なデジタルツイン・ソリューションを提供いたします。

本ソリューションにより、製造工程を仮想空間上で完全に再現・デジタル化することが可能となり、従来は物理的な実験を通じてしか得られなかった知見や結果を、仮想環境上で迅速かつ再現性高く導出できるようになります。これにより、お客様は製造プロセスの理解と改善を飛躍的に加速させることができ、開発・生産現場における意思決定の質を高めるとともに、コストやリードタイムの大幅な削減を実現することが可能となります。



Basetwo社のAIベースのハイブリッド・デジタルツイン技術は、製造プロセスの理解と予測をリアルタイムで実現することで、製品品質の向上、コスト削減、持続可能性の向上に貢献します。特に、化学、製薬、食品、素材などの分野において、すでに北米や欧州の大手企業で導入が進んでいます。



Basetwo社 CEOのThouheed Abdul Gaffoorは次のように述べています。

「日鉄ソリューションズ様の深い業界知見と強力な顧客基盤を活かし、日本市場での成長を加速できることを大変嬉しく思います。製造業のデジタル変革を支援するという共通のビジョンのもと、日本のお客様に最先端のAIソリューションをお届けしてまいります。」



また、日鉄ソリューションズ株式会社 執行役員 法兼尚志氏は以下のように述べています。

「この度、Basetwo社と販売代理店契約を締結できたことを大変うれしく思います。Basetwo社が提供するAIプラットフォームは、製造業が直面する様々な製造プロセスの課題解決に貢献し、コスト削減やリードタイム短縮の実現を可能にします。日鉄ソリューションズは、Basetwo社とともにお客様のDXの推進に貢献してまいります。」



両社は今後、共同でのセミナーやPoC（概念実証）の実施を通じ、日本国内のお客様への展開を本格化していく予定です。」

【Basetwo社について】

Basetwo社は、カナダ・トロントに本社を置くスタートアップ企業で、製造業向けにAIを活用したデジタルツイン・プラットフォームを提供しています。独自のハイブリッドモデリング技術を活用し、製造現場における迅速かつ的確な意思決定を支援することで、コスト削減、品質向上、さらには持続可能性の向上を実現します。

また、直感的で使いやすいユーザーインターフェースを備えた同社のプラットフォームは、ノーコード／ローコードに対応しており、現場の担当者が高度なプログラミングスキルや専門的なモデル構築の知識を必要とせずに利用できる点も大きな特長です。

本件に関するお問い合わせ先

Basetwo AI

担当 原沢

Email: shigeru@basetwo.ai

Website: https://www.basetwo.ai/jp