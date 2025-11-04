こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
LIXILのボディハグシャワーをお得に購入可能な「冬の”浴槽レス”生活応援キャンペーン」を実施
寒い季節の入浴の救世主に。時短にも貢献
株式会社LIXIL（以下、LIXIL）は、2025年11月1日（土）～12月21日（日）の期間に、LIXILオンラインショップ限定で、お湯にHUGされるように包まれる新感覚のシャワー「ボディハグシャワー」をお得にご購入いただける「冬の”浴槽レス”生活応援キャンペーン」を実施します。
HP：https://www.lixil-online.com/bathroom/parts/bodyhugshower/
ボディハグシャワーは、10個のノズルからの心地よい吐水が身体を包んで全身を温める、新感覚のシャワーです。これまで届かなかった背中まで包み込み、短時間で効率よく身体の芯まで温めることができます。湯船に浸からなくても全身を温めることができるので、浴槽入浴が不安な方や、車椅子利用者、また、湯張りの時間や浴槽掃除の手間が省けるので、浴槽につかる時間がない日などにおすすめです。
そしてこの度、11月1日（土）～12月21日（日）の間にLIXILオンラインショップよりボディハグシャワーの現地調査依頼を実施いただいた方を対象に、設置工事費から30,000円（税抜き）をお値引きする「冬の”浴槽レス”生活応援キャンペーン」を実施します。
ぜひこの機会に、ボディハグシャワーを検討してみてください。
＜参考資料＞
■キャンペーン概要
名称：ボディハグシャワー 冬の”浴槽レス”生活応援キャンペーン
期間：2025年11月1日(土)～2025年12月21日(日)
内容：対象期間中、LIXILオンラインショップよりボディハグシャワーの「現地調査依頼」をお申込みいただいた方に、成約時に設置工事費から30,000円（税抜き）をお値引き
WEBサイト：https://www.lixil-online.com/bathroom/parts/bodyhugshower/
※成約が12月21日以降になった場合も対象となります。
※代理店・工務店を介してのご注文は対象外とさせていただきます。
■シャワーに全身包まれ、効率よく身体が温まるボディハグシャワー
・入浴後 安静5分後の表面温度（サーモグラフィ）
5分入浴して5分安静にした後も、ボディハグシャワーは身体全体および腰まわりの温まりが続いています。
・深部体温（舌下温度）
5分入浴後、ボディハグシャワーはハンドシャワーと比べて深部体温が下がりにくいと言えます。
・環境に配慮して節約が可能
平日の入浴をボディハグシャワーに切り替えた場合、排出量年間約19,700円節約できます。
■製品概要
製品名：ボディハグシャワー
販売価格：302,830円～ （税・施工費込み）※LIXILオンラインショップ価格
特設サイト：https://www.lixil-online.com/bathroom/parts/bodyhugshower/
About LIXIL
LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。
株式会社LIXIL（証券コード: 5938）は、2025年3月期に1兆5,047億円の連結売上高を計上しています。
LIXILグローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/
関連リンク
「ボディハグシャワー」WEBサイト
https://www.lixil-online.com/bathroom/parts/bodyhugshower/
LIXILグローバルサイト
https://www.lixil.com/jp/
