【化研生薬】円形脱毛症の総合情報サイト「円形脱毛症相談室」を公開
化研生薬初の疾病啓発サイトの運営を開始
サワイグループホールディングス株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：澤井 光郎）は、グループ子会社である化研生薬株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：上野 眞義、以下、化研生薬）において、円形脱毛症の総合情報サイト「円形脱毛症相談室」を公開したことをお知らせいたします。
本サイトは、円形脱毛症と考えられる症状に悩んでいる方やそのご家族などに、円形脱毛症を正しく理解していただき、必要に応じて医療機関を受診する選択肢を持っていただくことを目的としています。今回、なごみ皮ふ科 院長／日本臨床毛髪学会 理事長である齊藤典充先生にご監修いただき、円形脱毛症の原因や対処法などを分かりやすく解説しています。また、症状に悩んでいる方が受診をしたいと思ったときに、円形脱毛症について相談できる全国の医療機関を検索することができます。
■掲載コンテンツについて
本サイトでは、円形脱毛症が起こる仕組みや対処法など、疾病に関する理解を深めるコンテンツをご覧いただけます。また、皮膚科の医師に相談する前に円形脱毛症の可能性や原因を探るためのヒントになるチェックシートや、患者さんのお悩みに寄り添ったQ&A、円形脱毛症を診療可能な医療機関に関する情報も閲覧いただけます。化研生薬は円形脱毛症と向き合う患者さんのために、引き続き情報提供をしてまいります。本サイトが、円形脱毛症で悩まれている方のQOL向上の一助になれば幸いです。
■化研生薬について
化研生薬は、1942年に創立し、ツヅラフジ科植物であるタマサキツヅラフジの塊根から抽出・精製したアルカロイド（セファランチン：Cepharanthine、など）を主な有効成分とする医療用医薬品の供給を行い、長年医療に貢献してまいりました。この当社医療用医薬品は、タマサキツヅラフジの栽培から原薬の製造、製剤化にいたるまで全て国内で完結しております。
本件に関するお問合わせ先
サワイグループホールディングス株式会社
ブランドコミュニケーション部
E-mail：koho@sawaigroup.holdings
関連リンク
「円形脱毛症相談室」
https://enkeidatsumou.jp/
化研生薬株式会社コーポレートサイト
https://www.kakenshoyaku.com/
サワイグループホールディングス株式会社コーポレートサイト
https://www.sawaigroup.holdings/
