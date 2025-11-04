こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
住信SBIネット銀行、ヤマトクレジットファイナンスと事業者向け銀行サービス「ヤマトクレジットファイナンスNEOBANK」の提供を開始
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、「BtoB」 BaaS（Banking as a Service）*１の拡大による事業者支援のさらなる強化を目指し、ヤマトクレジットファイナンス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：本山 裕二、以下「ヤマトクレジットファイナンス」）と、2025年11月４日（火）より、事業者さま向け銀行サービス「ヤマトクレジットファイナンスNEOBANK」*２の提供を開始いたしました。
ヤマトクレジットファイナンスは、ヤマトグループの一員として、クレジットサービスや決済サービスなどBtoC及びBtoB向けに物流と親和性の高い金融サービスの提供を通じて、企業活動における仕入れや販売のシーンでのお困りごとの解決に貢献しています。
このたび、ヤマトクレジットファイナンスは、2025年11月４日（火）より、事業者さまの請求書発行業務から入金消込業務までをデジタル化し、業務効率化を支援する新サービス「クロネコ請求消込DX」の提供を開始いたしました。*３
これに伴い、住信SBIネット銀行は、同日より、ヤマトクレジットファイナンスの各種サービスをご利用の事業者さま向けに、銀行サービス「ヤマトクレジットファイナンスNEOBANK」の提供を開始いたしました。
「ヤマトクレジットファイナンスNEOBANK」と「クロネコ請求消込DX」の連携により、事業者さまにとってより経済的で利便性の高い銀行サービスをご利用いただけます。
「ヤマトクレジットファイナンスNEOBANK」とは
ヤマトクレジットファイナンスが提供する各種サービスをご利用の事業者さま向けに、住信SBIネット銀行が提供する銀行サービスです。
「ヤマトクレジットファイナンスNEOBANK」口座とヤマトクレジットファイナンスの「ビジネスポータル」を連携することで、「クロネコ請求消込DX」の入金消込機能がご利用可能*４となります。
「クロネコ請求消込DX」は、請求書発行から入金消込までの一連の業務をデジタル化し、事業者さまの業務効率化を支援いたします。
ヤマトクレジットファイナンスNEOBANK概要
https://digitalpr.jp/table_img/2617/121777/121777_web_1.png
各社概要
https://digitalpr.jp/table_img/2617/121777/121777_web_2.png
https://digitalpr.jp/table_img/2617/121777/121777_web_3.png
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
＊１:BaaSとは、Banking as a Serviceの略称。事業会社等が、API等を利用して銀行のシステムに接続することで、
金融サービスを自社サービスの一部として提供できるようにする仕組みのこと。
＊２:「ヤマトクレジットファイナンスNEOBANK」は、住信SBIネット銀行「ネオバンクビジネス支店」でご利用いただくサービスです。
＊３:クロネコ請求消込DXサービスサイトURL：https://www.yamato-b2b-pay.com/seikyudx
＊４:別途「クロネコ請求消込DX」のお申込みが必要となります。
「NEOBANK®」は住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標第5953666号。
「ネオバンク®」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標 第6455993号。
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp
ヤマトクレジットファイナンスは、ヤマトグループの一員として、クレジットサービスや決済サービスなどBtoC及びBtoB向けに物流と親和性の高い金融サービスの提供を通じて、企業活動における仕入れや販売のシーンでのお困りごとの解決に貢献しています。
このたび、ヤマトクレジットファイナンスは、2025年11月４日（火）より、事業者さまの請求書発行業務から入金消込業務までをデジタル化し、業務効率化を支援する新サービス「クロネコ請求消込DX」の提供を開始いたしました。*３
これに伴い、住信SBIネット銀行は、同日より、ヤマトクレジットファイナンスの各種サービスをご利用の事業者さま向けに、銀行サービス「ヤマトクレジットファイナンスNEOBANK」の提供を開始いたしました。
「ヤマトクレジットファイナンスNEOBANK」と「クロネコ請求消込DX」の連携により、事業者さまにとってより経済的で利便性の高い銀行サービスをご利用いただけます。
「ヤマトクレジットファイナンスNEOBANK」とは
ヤマトクレジットファイナンスが提供する各種サービスをご利用の事業者さま向けに、住信SBIネット銀行が提供する銀行サービスです。
「ヤマトクレジットファイナンスNEOBANK」口座とヤマトクレジットファイナンスの「ビジネスポータル」を連携することで、「クロネコ請求消込DX」の入金消込機能がご利用可能*４となります。
「クロネコ請求消込DX」は、請求書発行から入金消込までの一連の業務をデジタル化し、事業者さまの業務効率化を支援いたします。
ヤマトクレジットファイナンスNEOBANK概要
https://digitalpr.jp/table_img/2617/121777/121777_web_1.png
各社概要
https://digitalpr.jp/table_img/2617/121777/121777_web_2.png
https://digitalpr.jp/table_img/2617/121777/121777_web_3.png
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
＊１:BaaSとは、Banking as a Serviceの略称。事業会社等が、API等を利用して銀行のシステムに接続することで、
金融サービスを自社サービスの一部として提供できるようにする仕組みのこと。
＊２:「ヤマトクレジットファイナンスNEOBANK」は、住信SBIネット銀行「ネオバンクビジネス支店」でご利用いただくサービスです。
＊３:クロネコ請求消込DXサービスサイトURL：https://www.yamato-b2b-pay.com/seikyudx
＊４:別途「クロネコ請求消込DX」のお申込みが必要となります。
「NEOBANK®」は住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標第5953666号。
「ネオバンク®」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標 第6455993号。
以上
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp