アイコニア・ホスピタリティ 「GoTo Pass秋のWEB入会キャンペーン2025」11/4よりスタート！





アイコニア・ホスピタリティ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会⻑：⼭本俊祐／代表取締役社⻑：代⽥量⼀、以下当社）では、今年5月29日にスタートしたロイヤリティプログラム「GoTo Pass」において11月4日（火）から「GoTo pass 秋のWEB入会キャンペーン 2025、以下本キャンペーン」を実施いたします。本キャンペーンは、11月4日（火）以降に新規入会された先着40,000名に2,000ポイントを付与するものです。

「GoTo Pass」は、全国180*を超える当社のホテルでご利用いただけるロイヤリティプログラムです。どなたでも入会可能で入会費・年会費は無料。当社はビジネスからリゾート・温泉までさまざまなスタイルの宿泊施設を展開しており、出張で利用した宿泊のポイントを休日にご家族とのリゾート旅行で使ったり、ライフスタイルに合わせてさまざまなシーンでポイントを貯めて使えるプログラムです。館内レストラン・売店が5％ OFF*でご利用いただけたり、累積ポイントに応じたステージ（シルバー・ゴールド・プラチナの3段階）があり、ステージに応じた特典もご用意しています。また、ポイントが貯められるだけでなく、会員限定のメールマガジンで当社のイベントへのご招待などお得で貴重な情報も発信しています。*2025年11月1日時点

11月4日（火）に開始して、新規会員数が40,000名に達したら終了するキャンペーンです。まだ会員ではない方はぜひこの機会にポイントをゲットして、GoTo Passで秋冬の旅をよりお得にお楽しみください。

【GoTo pass 秋のWEB入会キャンペーン 2025概要】

■開始日：2025年11月4日（火）～ ※限定数に達し次第に終了

■対象：アイコニア・ホスピタリティ公式ウェブサイトからのご予約

■対象者：2025年11月4日（火）以降の新規会員登録のうち先着40,000名様

■特典：2,000ポイントを付与

■ポイント付与のタイミング：即時





GoTo Passはこちらから→ https://gotopass.jp/ja-JP

●公式ウェブサイト https://gotopass.jp

●公式アプリ

公式アプリをダウンロードいただくと、いつでも簡単にステージやポイントの確認をしていただけます。





■GoTo Passのステージについて





【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。



