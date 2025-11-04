こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
第8回塗料・塗装設備展 コーティングジャパン（東京）へ出展します
関西ペイント株式会社（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：毛利 訓士）は、2025年11月12日（水）～14日（金）幕張メッセで開催される「第8回塗料・塗装設備展 コーティングジャパン（東京）」へ出展します。
塗料・塗装設備展 コーティングジャパンは、機能性塗料や塗装設備・表面処理技術などが出展し、塗料・塗装技術の最前線に出会える専門展示会です。
当社出展ブースでは、環境負荷の低減と高機能性・高意匠性を兼ね備えた製品群をわかりやすくご紹介します。
■ 第8回塗料・塗装設備展 コーティングジャパン（東京）開催概要
日時 ：2025年11月12日（水）～14日（金） 10時～18時（最終日は17時終了）
場所 ：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）
出展ブース ：日本塗料工業会 ペイントパビリオン内（7ホール41-40A）
入場 ：事前登録制（無料）
共催 ：日本塗料工業会
展示会サイト ：https://www.material-expo.jp/tokyo/ja-jp/visit/coat.html
■ 当社展示予定製品
＜自動車補修塗料分野＞
・人を第一に考えたサステナブルなボディーショップを実現する
自動車補修用コンピューター調色システム「AIカラーセンサー」
https://asset.kansai.co.jp/uploads/products/automotive/self_repair/098-1.pdf
＜建築塗料分野＞
・遮熱と断熱で快適空間を実現する
「アレスダイナミックTOP遮熱」
https://asset.kansai.co.jp/uploads/products/decorative/pdf/962_Ales_Dynamic_Top.pdf
「アレスダイナミックECO断熱遮熱工法」
https://asset.kansai.co.jp/uploads/products/decorative/fm/catalog_pdf/972.pdf
＜工業塗料分野＞
・より高い品質と効率性を求めるプロ仕様の金属下塗塗料「メタルグリップPro」
https://asset.kansai.co.jp/uploads/2025/09/470.pdf
・微生物活用による環境浄化へ貢献する微生物固定化単体「KPパール」
https://www.kansai.co.jp/products/new_business/bio/pearl/
展示製品だけでなく、現場の課題に関する悩み事へのご相談も承ります。塗料・塗装に関わるすべての方にとって、ヒントと出会いのある展示内容となっております。
日本塗料工業会のペイントパビリオン内、当社ブースへぜひお立ちよりください。
■関西ペイントについて
関西ペイントは、1918年の創業以来、100年以上にわたり塗料や塗料事業で培った技術を提供してきました。2030年をターゲットとした「塗料で人を幸せにする」というビジョンのもと、人に役立つ素晴らしい塗料を世界中の人々に届け、関西ペイントグループに関わる人々を豊かにすることを目指してまいります。
本件に関するお問合わせ先
【お客さまからのお問い合わせ先】
関西ペイント株式会社 日本汎用事業部門 太田代
E-mail：ootasi@als.kansai.co.jp
【報道関係者からのお問い合わせ先】
関西ペイント株式会社 経営企画本部 IR・広報部（水島・西村）
E-mail：koho@als.kansai.co.jp
