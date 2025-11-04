こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
シンプレクスグループ「統合報告書2025」公開のお知らせ
シンプレクス・ホールディングス株式会社（コード番号：4373 東証プライム市場）は、2025年11月4日に「統合報告書2025」（日本語版・英語版）を公開しました。
本統合報告書は、株主・投資家の皆さまがシンプレクスグループの将来の見通しについて独自の評価を行うために必要な情報を、体系的かつ統合的に整理して提供することを目的としています。2023年10月に発表した長期成長戦略「Vision1000」と中期経営計画「中計2027」を踏まえ、特に投資家が重視する価値創造の仕組みや、人的資本への取り組みを中心に、シンプレクスグループの価値創造の全体像をご理解いただけるよう編集しました。
今後もステークホルダーの皆さまとのより充実した対話の実現に向けて、情報開示の充実に努め、企業価値の持続的な向上に取り組んでまいります。
本件に関するお問合わせ先
≪本件に関するお問い合わせ≫
シンプレクス・ホールディングス株式会社
コーポレート・イノベーションディビジョン IR 平田
TEL：03-3539-7370 お問い合わせフォーム：https://www.simplex.holdings/contact/
