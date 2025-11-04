美の空間を照らす、唯一無二の輝き。

株式会社ミナセント

株式会社ミナセント（本社：東京都千代田区、代表取締役：中村夏希）は、「河原郁子NY・シャンデリア東京」の正規販売店として、美容サロンやスパを中心に、上質な空間演出照明の販売窓口業務を開始いたしました。また、個人邸宅・飲食店・ホテルなど、幅広い空間にも対応いたします。

お問い合わせはこちら :https://minasent.co.jp/contact/

世界のラグジュアリーホテルが認める、60年の信頼と実績

「河原郁子NY・シャンデリア東京」は、1964年にアメリカ・ニューヨークで創業。オーダーメイドシャンデリア製作のパイオニアとして、創業以来60年以上にわたり業界のトップを駆け抜けてきた装飾照明ブランドです。

デザイン、製作、取付設置、修復メンテナンスまで一貫して行う、世界でも稀有なシャンデリアメーカーとして、国内外の著名プロジェクトを手掛けてきました。

ニューヨーク・東京を拠点に、世界各国の一流ホテル、公邸、テーマパーク、複合商業施設などで特注照明を製作。ネジ1本に至るまでオーダーメイドにこだわった作品群は、デザイン・品質・安全性の面で高い評価を得ています。

美の空間に“光のアート”を

オーダーメイドはもちろん、展示商品の購入まで柔軟に対応

「河原郁子NY・シャンデリア東京」では、ゴージャスな大型シャンデリアの実績を誇りながら、お客さまのご希望に合わせたサイズ・デザイン・素材・光色など、細部までカスタマイズが可能です。

空間の広さや天井高、世界観に合わせて小型から大型まで柔軟にオーダー対応。

「一点ものの存在感を空間の主役にしたい」「限られたスペースでも高級感を演出したい」など、サロンやスパの個性と世界観をより一層引き立てる“光の芸術”をご提案いたします。

また、展示しているオリジナルのデザイナーズシャンデリアを購入することも可能です。

主な納入実績（一部）

ニューヨーク・シャネル本店

リッツカールトンホテル・シンガポール

ハワイ・ヒルトンホテル

イタリア大使館

ディズニーシー・アンバサダーホテル

アニヴェルセルみなとみらい横浜

豊洲ベイスタワーマンション など

そのほか、ヘッドスパサロン、ネイルサロン、美容クリニック、バレエスタジオなど、幅広い空間での納入実績が多数あります。

納入イメージ

株式会社ミナセントについて

美容産業を中心に、PR・制作・商品流通など多様なソリューションを通じて、企業やブランドの成長を支援しております。時代とともに変化する美容市場の動向を的確に捉え、最適な戦略と実行を通じて、お客様の課題を解決へと導きます。

お客様のニーズに対して、専門知識と経験をもとに誠実かつ真摯に応え、着実な成長と成功をサポートしてまいります。

会社名：株式会社ミナセント

代表者：代表取締役 中村夏希

所在地：〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3丁目7-12薮下ビル3F

MAIL：info@minasent.co.jp

HP：https://minasent.co.jp/

関連会社：株式会社たたぷらす（1993年創刊エステテックジャーナル）

