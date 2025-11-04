【高島屋】画家・ヒグチユウコさんと、タカシマヤクリスマスがコラボレーション！HIGUCHI YUKO × 2025 Takashimaya Christmas　11月12日（水）～高島屋各店でスタート

画家・ヒグチユウコさんが描いた、特別なクリスマスの世界をお届け！

今年のクリスマステーマは、「Merry Magical Moments」～楽しい魔法のひととき～。

クリスマスには、みんなに笑顔を届ける魔法のような力があります。こどもたちに、恋人たちに、夢見る人に、そして、あなたとあなたの大切な人に。やがて煌めく思い出になる、そんなクリスマスのひとときが訪れますように。そうした想いを込めて今年の高島屋のクリスマスでは、画家・ヒグチユウコさんとともに紡ぐ、幻想的なクリスマスキャンペーンを実施いたします。

詳細はこちら :https://www.takashimaya.co.jp/store/special/christmas/?utm_source=prtimes&utm_medium=web&utm_campaign=christmas2025

【キャンペーン概要】

■１.〈HIGUCHI YUKO × Christmas〉 限定トートバッグを販売

■２.店頭で商品をお買上げのお客様に先着で、バラに囲まれたサンタクロース姿の猫が描かれた

クリスマス限定のショッピングバッグをプレゼント

■３.お買上げプレゼント（※）として、ヒグチユウコさんデザインの「オリジナルペーパーオーナメント」をさしあげます （※）12月1日（月）から、対象売場・ブランドにて1回のお買上げが税込5,500円以上

ヒグチユウコさん メッセージ

クリスマスの絵をあまり描いたことがありませんでしたが、サンタの服を着た絵を描いたらとても楽しかったです。光栄にも高島屋の花輪にも入れていただき、とてもうれしいです。

ヒグチ ユウコ 画家

https://higuchiyuko.com/

クリスマスキャンペーンの詳細

今年のクリスマスシーズンは、画家・ヒグチユウコさんが描いた、特別なクリスマスの世界をお届けいたします。

〈HIGUCHI YUKO × Takashimaya〉限定トートバッグ 6,270円 ※数量限定

本体部分：約W38×H38cm

表面には、この冬高島屋を彩る可愛らしい猫の横顔。裏面のバラは、1954年に登場した高島屋の初代のバラの包装紙にデザインされた"一輪のバラ"がモチーフになっています。A4サイズもすっぽり収まるサイズで、内側にはポケットが付いており、持ち手を肩にかけることもできます。ポリエステル生地にプリントすることで、原画の繊細な色使いを再現。深みのある赤がクリスマス気分を上品に演出します。

【店舗での購入（事前抽選）】 ※タカシマヤアプリ会員様限定販売

■応募期間 ：11月12日（水）～24日（月・休）

■販売期間 ：12月1日（月）～14日（日）

タカシマヤアプリの特典画面よりご応募いただき、ご当選のお客様に応募時にお選びいただいた店舗にて販売いたします。

■対象店舗：日本橋・新宿・玉川・横浜・大宮・柏・高崎・大阪・泉北・京都・岡山

【高島屋オンラインストアで購入（先着販売）】※タカシマヤアプリ会員様限定販売

■販売開始：12月３日（水）午前10時

タカシマヤアプリからのみ、商品購入ページにアクセスいただけます。

※トートバッグのご購入には、タカシマヤアプリのダウンロード及び会員登録（無料）が

必要です

お買上げプレゼント

■12月1日（月）～ 配布

※タカシマヤのデビットカード・クレジットカード・タカシマヤ友の会・スゴ積み・タカシマヤアプリ会員様限定プレゼント。

高島屋各店んお対象売場・ブランドにて1回のお買上げが税込5,500円以上のお客様にヒグチユウコデザインの「オリジナルペーパーオーナメント」（径約20cm）をさしあげます。

※ 数量限定のため、なくなり次第終了とさせていただきます

※ 店頭でのお買上げに限らせていただきます

※ デザインはお選びいただけません

〈HIGUCHI YUKO × Takashimaya〉 ショッピングバッグプレゼント

■11月12日（水）～

高島屋各店の対象売場・ブランドにて商品をお買上げのお客様に先着で、バラに囲まれたサンタクロース姿の猫が描かれた〈HIGUCHI YUKO× Takashimaya〉オリジナルショッピングバッグお渡しいたします。

※数量限定のため、なくなり次第終了とさせていただきます

※店頭でのお買上げに限らせていただきます

シンガーソングライター 秦 基博さんの新曲 「Stellar Days」 がタカシマヤのクリスマスソングに！

今年のクリスマスを華やかに彩るキャンペーンソングに、シンガーソングライター 秦 基博さんの新曲「Stellar Days」を起用し、高島屋のクリスマスを彩ります。高島屋各店の店内放送にて秦 基博さんのメッセージとともに「Stellar Days」のキラキラとしたサウンドをお楽しみいただきながら、クリスマスシーズンの魔法にかかったような非日常な時間をお過ごしいただけます。また、高島屋新宿店（2階JR口）に登場するクリスマスツリーのBGMとしてもお楽しみいただけます。

■展開期間： 202５年11月1２日（水）～12月25日（木）

■対象店舗： 日本橋高島屋S.C.、玉川高島屋S・C、高島屋新宿店/横浜店/大宮店/柏店/高崎店/大阪店/堺店/泉北店/京都店/洛西店/岡山店（計13店舗）

※高島屋新宿店のクリスマスツリー点灯時間、BGM放送時間：午前10時～午後11時まで

秦 基博／プロフィール

1980年10月11日生まれ。宮崎県出身、横浜育ち。2006年11月シングル「シンクロ」でデビュー。“鋼と硝子で出来た声”と称される歌声と叙情性豊かなソングライティングで注目を集める一方、多彩なライブ活動を展開。2014年、 映画『STAND BY ME ドラえもん』主題歌「ひまわりの約束」が大ヒット、その後も数々の映画、CM、TV番組のテーマ曲を担当。初のオールタイム・ベストアルバム「All Time Best ハタモトヒロ」（17）は自身初のアルバムウィークリーチャート1位を獲得。その後もアルバム「コペルニクス」（19）、「Paint Like a Child」（23）、スピッツの草野マサムネなど豪華アーティストが参加する自身初のコラボレーションアルバム「HATA EXPO -The Collaboration Album-」（24）をリリースするなど、音楽ファンを魅了し続けている。

【お問い合わせ】高島屋各店