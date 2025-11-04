SKF、環境負荷低減に貢献する技術を公開するプラットフォーム、「The Patent Bay」を立ち上げ





スウェーデン、ヨーテボリ, 2025年11月4日 /PRNewswire/ -- SKFは、持続可能性の向上に貢献する技術の加速を目指す企業向けに、選定された特許を他者に無償で提供する新たなプラットフォーム「The Patent Bay」を立ち上げました。

歴史を振り返ると、進歩は知識や重要な発明をより多くの人々に届けたいという思いによって推進されてきました。三点式シートベルトの無償公開によって何百万もの命が救われた決断、ワールドワイドウェブがあらゆる人に利用可能となった瞬間、そして最近では、世界的危機に対応するためにワクチン技術が共有された事例などがその好例です。

「持続可能な未来のためにはイノベーションが不可欠です。そして、歴史が示すように、本当のブレークスルーは"共有"によって生まれます。The Patent Bayは、その可能性を解き放つための私たちの手段であり、産業界や社会全体に波及効果をもたらすものです。」 - SKFのCEO、Rickard Gustafsson

この取り組みは、世界的な特許出願件数が過去最高を記録しているタイミングで発表されました。世界知的所有権機関(WIPO)によると、2023年には世界で355万件の特許出願があり、1995年の2倍以上となっています。これはイノベーションの活発さを示す一方で、アクセスと協業の課題が増していることも浮き彫りにしています。

「今日の複雑な世界では、オープンな姿勢と協力がこれまで以上に重要です。SKFでは、共有が解決の一方法であると考えています。当社はThe Patent Bayを通じて、他社にもこうした考え方をヒントとして受け取っていただきたいと思っています。本当の変化は、共に生み出すものだからです。」 -Rickard Gustafsson

本プラットフォームで最初に公開された特許は、航空産業向けに開発された高性能軸受用合金です。

「この軸受用新材料は、より小型の形状でも高負荷に耐えられるため、排出量を最大25%削減する新しいエンジン構造に対応した高性能軸受ソリューションを可能にします。この技術は、効率や持続可能性がカギとなるさらなるイノベーションにつながることでしょう。」 - SKF技術イノベーション マネージャー、Arnaud Ruellan

「The Patent Bay」は現在公開中で、持続可能性の向上に貢献する技術に取り組む企業やイノベーターが自由に利用できます。

Links:

www.thepatentbay.com

https://www.skf.com/jp/fighting-friction/02

このイニチアチブの紹介動画はこちら (リンク)

「Patent Bay」はこちら (リンク)

プレスキット一式のダウンロード (リンク)

出典

排出量を最大25%削減するエンジン設計

https://www.rolls-royce.com/innovation/ultrafan.aspx

世界知的所有権機関(WIPO)

World Intellectual Property Indicators 2024: Highlights - Patents Highlights

詳細につきましては、下記までご連絡ください。

氏名、メール、電話番号

Aktiebolaget SKF

(publ)

1907年以来、SKFは摩擦を低減するため、世界で最も革新的な軸受、シール、潤滑システム、状態監視ソリューション、サービスなどを製造しています。摩擦を減らすことで、より多くのエネルギーを削減できます。摩擦を減らすことで、私たちは産業をよりスマートにし、競争力を高め、エネルギー効率を向上させ、より少ない資源でより多くのことができる、より持続可能な未来を築いていきます。SKFは約130カ国で事業を展開し、世界中に約17,000の代理店を有しています。2024年度の年間売上高は98,722百万スウェーデンクローナで、従業員数は38,743人でした。www.skf.com

® SKFはSKFグループの登録商標です。

Video - https://www.youtube.com/watch?v=MPOubSGD5-M

Photo - https://mma.prnasia.com/media2/2808201/SKF_The_patent_bay.jpg?p=medium600

Photo - https://mma.prnasia.com/media2/2808202/Rickard_Gustafson.jpg?p=medium600

Photo - https://mma.prnasia.com/media2/2808203/Arnaud_Ruellan.jpg?p=medium600

Logo - https://mma.prnasia.com/media2/2808200/SKF_Group_Logo.jpg?p=medium600



SKF The Patent Bay





Rickard Gustafson, President and CEO of SKF





Arnaud Ruellan, Technology Innovation Manager at SKF



（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com