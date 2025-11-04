Yealink、新型T7/T8 SIP電話シリーズを発表、「スマートゾーン時代の実現」-- ハイブリッド時代に向けて、スマート・セキュア・効率的なワークスペースを再定義

厦門（中国）、2025年11月4日 /PRNewswire/ -- ハイブリッドワークが世界のビジネスコミュニケーションの形を変え続ける中、プロフェッショナルはよりスマートなツール、より強固な保護、そしてよりシームレスな体験を求めています。世界のSIP電話ブランドとして8年連続で第1位（出典：Frost & Sullivan）を誇るYealinkは、このたび「スマートゾーン時代の実現（Ring in Smart Zone）」をテーマに、次世代SIP電話の新シリーズ「T7シリーズ」と「T8シリーズ」を発表し、再び進化をリードしています。





スマートワークスペース：現代のオフィスにふさわしい、よりスマートなデザイン

さまざまなレベルのビジネス利用に対応するよう設計されたT7シリーズは、中間層ユーザー向けに開発されており、洗練されたデザイン、カラーディスプレイ、そして日常的なコミュニケーションに必要な基本的なインテリジェンスを備えています。ハイエンドユーザー向けに設計されたT8シリーズは、先進的なAIノイズキャンセレーション、緊急ボタン、抗菌素材、そして洗練されたインビジブルヒンジデザインを採用し、性能をさらに高めています。

両シリーズは最適化されたアコースティックシールド機能と高出力の3Wスピーカーを搭載しており、変化の多い環境下でもクリアで明瞭な通話を実現します。持続可能性は、Yealinkのイノベーションの中心に据えられています。すべてのモデルにおいて環境に配慮したパッケージと省電力モードを採用し、さらにプレミアムモデルであるT87WおよびT88シリーズにはPCR（使用済み再生プラスチック）素材を使用することで、プラスチック廃棄物とカーボンフットプリントを大幅に削減しています。

セキュアワークスペース：3層構造によるIP電話の保護

セキュリティは、T7/T8シリーズの中心に位置しています。Yealink IP Phoneの「3層セキュリティ」フレームワークに基づき、デバイス、ネットワーク、データの各層にわたる多層的な保護を実現しています。

・コアリングでは、TEE（信頼実行環境）と安全な鍵管理により、デバイスの完全性を確保します。

・シールドリングは、802.1X認証によりネットワーク接続を侵入や不正アクセスから保護し、企業コミュニケーションの強靭性と安定性を維持します。

・ガードリングは、TLS 1.3以上の暗号化によって信号、メディア、ユーザーデータを送受信中および保存時の両方で保護します。

さらに、Yealinkのエンドツーエンド鍵管理システムと組み合わせることで、これらの防御は堅牢かつ将来を見据えたセキュリティアーキテクチャを形成し、企業が世界中でコンプライアンス、機密性、そして信頼性を維持できるよう支援します。

スリム化されたワークスペース：シンプルで、つながり、柔軟に

Wi-Fi 6（T7-WモデルおよびすべてのT8モデルに対応）とBluetooth 5.0を搭載した新シリーズは、柔軟な接続性とスムーズな周辺機器のペアリングを実現します。また、T8シリーズには「デバイスモード」が搭載されており、USB-Cケーブル1本でデスクフォンをノートパソコンに接続するだけで、プラットフォームを切り替えることなく利用できます。これにより、すべてのユーザーにとってシームレスで統一されたワークフローを実現します。

業界別ソリューション：あらゆるシーンに力を与える

T7/T8シリーズは、役員室やコールセンター、受付、オープンオフィスなど、9つ以上の業界と数十の業務シナリオを支え、プロフェッショナルがよりスマートに、より安全に、そしてより迅速にコミュニケーションできるようにします。

T7/T8シリーズにより、Yealinkはハイブリッド時代の企業コミュニケーションを再定義します。スマートなデザイン、セキュアなアーキテクチャ、そしてスリム化されたエクスペリエンスを融合させ、テクノロジー、信頼、持続可能性が交わる真の「スマートゾーン」を実現します。

Yealinkについて

Yealink（300628.SZ）は、ビデオ会議、音声通信、コラボレーション・ソリューションのグローバルリーダーです。140以上の国と地域で事業を展開し、ビデオ会議分野では世界トップ3のプロバイダーとして、またSIP電話分野では世界第1位のブランドとして広く認知されています。

詳細については、www.yealink.com をご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

