～４７都道府県の味と名品の旅～「ニッポン全国物産展202５」

全国商工会連合会(東京都千代田区、会長：森義久)は、2025年11月２1日（金）～11月23日（日）の3日間、池袋サンシャインシティ展示ホールA・Bにて「ニッポン全国物産展２０２５」を開催します。

「ニッポン全国物産展」は、47都道府県のご当地フードや昔ながらの名産品、お持ち帰りいただける物販商品などが集結（参加事業者は昨年を上回る200者以上）、入場無料で食べて、飲んで、お土産を購入して楽しめるイベントです。

フードコートエリアは日本最大級となる1,000席以上を設置。今年は昨年より多くの方がカジュアルに楽しめる立食エリアも新設しています。出来立てのご当地フードがその場で召し上がれる、“日本最大級のフードコートを備えた物産展”になります。

本イベントは1987年に「第一回ニッポン全国むらおこし展」としてスタートし、2009年から現在の「ニッポン全国物産展」として開催されており、今年で17回目を迎えます。

さらに、新企画も続々登場します。

開催概要

イベント名：ニッポン全国物産展2025

主 催：全国商工会連合会

日 時：2025年11月21日(金)～23日(日) 10：00～19：00（最終日は18：00まで）

場 所：東京・池袋サンシャインシティ展示ホールＡ・Ｂ（東京都豊島区東池袋３-１）

入 場 料：無料

参加事業者：200者以上

公 式 H P：https://www.all-nippon.jp/

出展者200者以上、昨年よりさらにパワーアップ！3日間限定の大規模物産展

全国津々浦々から地域自慢の郷土料理や特産品などの“食”や“物”が池袋の地へ一堂に集結します。

定番ご当地商品や知られざる名産品まで、多彩なラインナップを展開。「ご当地フードコート」「ご当地物販コーナー」「スイーツセレクト」「酒ズキ横丁」「ご当地ドリンクスタンド」「キッズコーナー」に加え、新企画の「ご当地麺・出汁スタンド」や、北陸を応援する「ほくりくうまいもんマルシェ」など、今年ならではの見どころも満載です。

ご当地フードコート・ご当地物販コーナー・スイーツセレクト・酒ズキ横丁など様々な出会いで

“おもてなし”します。ご当地自慢の逸品を、池袋サンシャインシティで是非ご堪能ください。また、会場に来られない方も楽しめるよう、「ニッポン全国オンライン物産展2025」【11月11日～11月30日まで】も同時開催。全国の味覚と名品をどこからでもお楽しみいただけます。

～商工会とは～

商工会は、商工会法に基づき、主に町村部に設立された公的団体です。全国に1,589の商工会、各都道府県に47の都道府県連合会があり、約80万の事業者等が加入しています。全国商工会連合会は、都道府県商工会連合会を会員とする総合経済団体です。

