【加賀温泉郷】片山津温泉で「超温泉天国祭」開催！――温泉に沁み、食を辿り、広告で遊ぶ、片山津の一日。

北陸 加賀温泉郷のひとつ「片山津温泉」で、

11月8日（金）に一日限りの特別イベント「片山津超温泉天国祭（かたやまづちょーおんせんてんごくさい）」が開催されます。

開催日：2025年11月8日（日）13：00～18：00

開催場所：湯の曲輪ひろば・片山津温泉総湯

テーマは、“温泉に沁み巡り、食を味わい辿り、広告で遊び戯れる、片山津の一日。”

片山津温泉街を舞台に、湯めぐり・グルメ・アート・トークが融合する、五感で楽しむカルチャーフェスティバルです。

■ 11月8日限定！「湯めぐりチケット」販売

総湯・旅館の立ち寄り湯をお得に楽しめる、1日限定の湯めぐりチケットを販売します。

入浴券3枚と「片山津温泉総湯オリジナルタオル」1枚がセットになって、1,000円（税込）。

【チケットの販売場所・時間】

片山津温泉総湯前芝生広場 10:00～16:00

湯の曲輪ひろば 13:00～18:00

【利用可能施設】

・季がさね

・大江戸温泉物語 片山津温泉 ながやま

・大江戸温泉物語 Premium 加賀まるや

・片山津温泉総湯（シャンプー、石鹸等のご用意はありません）

※各施設の営業時間が異なりますので、チラシをご確認ください。

※各施設にタオルの用意はありません。

※宿泊客以外の駐車は禁止です。臨時駐車場をご利用ください。

■ 片山津の名店「グリル竹」の“あのカレー”が復活

かつて片山津で愛された洋食店「グリル竹」。

懐かしの味を再現したカレーの提供も予定。かつてのマスター・ママ直伝のレシピで蘇る“記憶の味”をお楽しみください。

トークイベント「味と思い出のアーカイブ」

グリル竹の“あのカレー”関連企画。名物カレーを再現する特別企画として、『Neverland Diner ── 二度と行けないあの店で』の編集者・都築響一氏をゲストに迎え、味と記憶の継承について語ります。

ゲスト：都築響一（つづき きょういち）氏（編集者・写真家）

ナビゲーター：明貫紘子（みょうかん ひろこ）氏（映像ワークショップ合同会社 代表）

会場：湯の曲輪ひろば／15:00～16:00／予約不要／観覧無料

■ 湖畔で楽しむエンターテインメント＆ワークショップ

音楽、雑貨、飲食ブース、ワークショップなど、多彩な催しが登場。

湯の曲輪ひろばでは海鮮振る舞いや温泉たまごの屋台、

「片山津広告フェスティバル」では来場者がスマホで片山津の“広告”を制作する体験も。

【注目プログラム】

ワークショップ「広告をつくろう！」

片山津の風景や思い出を、写真と文字でデザイン。

グルメ企画：屋台やキッチンカーによる海鮮振る舞い、温泉たまご販売（数量限定・無料）

※各店舗によって、営業時間が異なりますので、チラシをご確認ください。

※天候による開催の有無は、11月7日（金）16:00に公式サイト・SNSで発表いたします。

温泉と食と文化が交わる片山津温泉。懐かしさと新しさが共鳴する「超温泉天国祭」で、心まで温まる一日をお過ごしください。あなたの記憶の中の“片山津”が、きっと甦ります。

■「畔（ほとり）のマルシェ」同時開催！

湖畔で出会う、お気に入り。

「湖畔で出会うお気に入り」をテーマに、農産物やグルメ、雑貨、アパレル、工芸など、多彩なブースが並ぶマルシェです。ワークショップや体験ブースも充実。片山津温泉・総湯芝生広場で、秋の休日をゆったりと過ごせます。

開催日：2025年11月8日（土）

時間：10:00～16:00

会場：加賀片山津温泉総湯公園

公式Instagram：https://www.instagram.com/hotori_no_marche/(https://www.instagram.com/hotori_no_marche/)

【お問い合わせ先】

片山津温泉観光協会

〒922-0412 石川県加賀市片山津温泉モ2-2

TEL: 0761-74-1123 FAX: 0761-74-1083

公式サイト：https://www.katayamazu-spa.or.jp/

【加賀温泉郷の観光に関するお問い合わせ】

一般社団法人加賀市観光交流機構

加賀市観光情報センター KAGA旅・まちネット

TEL 0761-72-6678（8：45～17：30）/ 年中無休

公式サイト：https://www.tabimati.net