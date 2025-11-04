【加賀温泉郷】片山津温泉で「超温泉天国祭」開催！――温泉に沁み、食を辿り、広告で遊ぶ、片山津の一日。

一般社団法人加賀市観光交流機構



北陸 加賀温泉郷のひとつ「片山津温泉」で、
11月8日（金）に一日限りの特別イベント「片山津超温泉天国祭（かたやまづちょーおんせんてんごくさい）」が開催されます。



開催日：2025年11月8日（日）13：00～18：00


開催場所：湯の曲輪ひろば・片山津温泉総湯



テーマは、“温泉に沁み巡り、食を味わい辿り、広告で遊び戯れる、片山津の一日。”
片山津温泉街を舞台に、湯めぐり・グルメ・アート・トークが融合する、五感で楽しむカルチャーフェスティバルです。


■ 11月8日限定！「湯めぐりチケット」販売

総湯・旅館の立ち寄り湯をお得に楽しめる、1日限定の湯めぐりチケットを販売します。


入浴券3枚と「片山津温泉総湯オリジナルタオル」1枚がセットになって、1,000円（税込）。



【チケットの販売場所・時間】


片山津温泉総湯前芝生広場　10:00～16:00


湯の曲輪ひろば　13:00～18:00


【利用可能施設】


・季がさね


・大江戸温泉物語 片山津温泉 ながやま


・大江戸温泉物語 Premium 加賀まるや


・片山津温泉総湯（シャンプー、石鹸等のご用意はありません）


※各施設の営業時間が異なりますので、チラシをご確認ください。


※各施設にタオルの用意はありません。


※宿泊客以外の駐車は禁止です。臨時駐車場をご利用ください。



■ 片山津の名店「グリル竹」の“あのカレー”が復活

かつて片山津で愛された洋食店「グリル竹」。


懐かしの味を再現したカレーの提供も予定。かつてのマスター・ママ直伝のレシピで蘇る“記憶の味”をお楽しみください。



トークイベント「味と思い出のアーカイブ」


グリル竹の“あのカレー”関連企画。名物カレーを再現する特別企画として、『Neverland Diner ── 二度と行けないあの店で』の編集者・都築響一氏をゲストに迎え、味と記憶の継承について語ります。



　ゲスト：都築響一（つづき きょういち）氏（編集者・写真家）


　ナビゲーター：明貫紘子（みょうかん ひろこ）氏（映像ワークショップ合同会社 代表）　


　会場：湯の曲輪ひろば／15:00～16:00／予約不要／観覧無料


■ 湖畔で楽しむエンターテインメント＆ワークショップ

音楽、雑貨、飲食ブース、ワークショップなど、多彩な催しが登場。


湯の曲輪ひろばでは海鮮振る舞いや温泉たまごの屋台、


「片山津広告フェスティバル」では来場者がスマホで片山津の“広告”を制作する体験も。



【注目プログラム】


ワークショップ「広告をつくろう！」


　片山津の風景や思い出を、写真と文字でデザイン。


グルメ企画：屋台やキッチンカーによる海鮮振る舞い、温泉たまご販売（数量限定・無料）


※各店舗によって、営業時間が異なりますので、チラシをご確認ください。




※天候による開催の有無は、11月7日（金）16:00に公式サイト・SNSで発表いたします。



温泉と食と文化が交わる片山津温泉。懐かしさと新しさが共鳴する「超温泉天国祭」で、心まで温まる一日をお過ごしください。あなたの記憶の中の“片山津”が、きっと甦ります。



■「畔（ほとり）のマルシェ」同時開催！




湖畔で出会う、お気に入り。


「湖畔で出会うお気に入り」をテーマに、農産物やグルメ、雑貨、アパレル、工芸など、多彩なブースが並ぶマルシェです。ワークショップや体験ブースも充実。片山津温泉・総湯芝生広場で、秋の休日をゆったりと過ごせます。



開催日：2025年11月8日（土）


時間：10:00～16:00


会場：加賀片山津温泉総湯公園


公式Instagram：https://www.instagram.com/hotori_no_marche/(https://www.instagram.com/hotori_no_marche/)





【お問い合わせ先】


片山津温泉観光協会
〒922-0412　石川県加賀市片山津温泉モ2-2


TEL: 0761-74-1123　FAX: 0761-74-1083


公式サイト：https://www.katayamazu-spa.or.jp/


【加賀温泉郷の観光に関するお問い合わせ】


一般社団法人加賀市観光交流機構


加賀市観光情報センター KAGA旅・まちネット


TEL 0761-72-6678（8：45～17：30）/ 年中無休


公式サイト：https://www.tabimati.net