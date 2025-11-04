メイクも毛穴汚れも、とろけてすっきり。肌環境をすこやかにするFEMMUE〈ファミュ〉の温感クレンジングバームがリニューアル新発売。

株式会社アリエルトレーディング

花たちが持つエッセンスでINNER＆OUTER BEAUTYを実現するMODERN BOTANICAL(TM)スキンケアブランドFEMMUE〈ファミュ〉から、スパ感覚の高保湿クレンジングバーム「ビューティ クレンジングバーム」がリニューアル新発売いたします。

肌環境をすこやかにしながらメイクも毛穴汚れも、とろけるようにオフ。

クレンジングバームが大幅リニューアル！

肌の上でとろけ、心までほぐすようなクレンジングバームがリニューアル。

じんわり広がる温もりとともに、メイクや毛穴汚れをしっかりとオフします。

ピオニーブルーム*1やプロテクティオーム*2が、ゆらぎがちな肌をやさしく整え、AHAフラワーコンプレックス*3と植物オイルカクテル*4が余分な角質にもアプローチ。さらにホワイトマデカ*5が、澄んだ透明感*6を引き出します。マッサージしてから洗い流せば、すっきりなのにしっとり。1日の終わりに心も体もふっとゆるむ、フローラルウッディの香り。

・製品名：ビューティ クレンジングバーム［メイク落とし／洗顔料］

内容量：50g

価格：5,500円（税込）

○KEY INGREDIENTS：ピオニーブルーム*1、プロテクティオーム*2、AHAフラワーコンプレックス*3、植物オイルカクテル（月見草オイル*7、ローズヒップオイル*8、オリーブオイル*9、ホホバオイル*10、アボカドオイル*11）、ホワイトマデカ*5

※太文字はリニューアルによる新配合成分です

○効果：ディープクレンジング、鎮静、角質＆毛穴ケア、透明感*6、ハリ・キメ・バリア機能サポート

○香り：シダーウッド*12、サイプレス*13、イランイラン*14、オレンジ*15、ローズ*16

※合成香料不使用

POINT 1.メイクオフしながら毛穴＆ゆらぎにアプローチして、なめらか肌へ

肌に負担をかけずメイクや毛穴や角質汚れをしっかりと落とし、なめらかな洗い上がりを叶える植物由来成分を豊富に配合。

【ゆらぎケア・鎮静】

ゆらぎやすい肌を鎮静し、肌の常在菌バランスをすこやかに

・ピオニーブルーム*1

シャクヤク花エキスと植物由来のタンパク質の複合成分

・プロテクティオーム*2

オーツ麦と乳酸菌など、3つのバイオーム原料による複合成分

【角質・毛穴ケア】

AHAや、植物オイルとグリセリンによる温感効果で、気になる汚れをオフ

・AHAフラワーコンプレックス*3

ハイビスカスやセイヨウサンザシの花から抽出した角質ケア成分

・植物オイルカクテル*4

月見草やローズヒップオイルなど、5つの植物オイルのブレンド

【透明感】

敏感肌もやさしく整え、透き通るような肌印象へ

・ホワイトマデカ*5

CICA由来の天然成分を含む、うるおいと透明感*6のサポート成分

POINT 2.肌でじんわりあたたまってとろけるテクスチャー

とろけるようなテクスチャー“メルティングフォーミュラ”を実現。肌の上でバームがじんわりとあたたまりながらとろけ、メイクとよくなじみます。やさしくマッサージすることで肌をやわらげ、なめらかに。さっぱりと洗い流せて、残留感のない仕上がりを叶えます。

POINT 3.フローラルウッディの香り

ウッディで落ち着いた香りのシダーウッド*12、すっきりとしたサイズプレス*13、甘く濃厚なイランイラン*14、優雅でフローラルなオレンジ*15やローズ*16の香りをブレンド。クレンジングするたび、自然の中へ入り込んで深呼吸したくなるようなフローラルウッディの香りを感じられます。

*1水、BG、シャクヤク花エキス、加水分解野菜タンパク *2水、1，2ーヘキサンジオール、BG、酵母エキス、ツボクサエキス、ラクトビオン酸、ビフィズス菌培養溶解質、カラスム穀粒ギエキス、マデカッソシド、カプリリルグリコール、パンテノール、安息香酸Na、ソルビン酸Ｋ、乳酸桿菌発酵液 *3水、PG、リンゴ酸、クエン酸、アスコルビン酸、ハイビスカス花エキス、酒石酸、セイヨウサンザシ花エキス、ソルビン酸Ｋ、安息香酸Na、サンシキスミレエキス *4月見草油、カニナバラ果実油、オリーブ果実油、ホホバ種子油、アボカド油 *5水、 PG、マデカッソシド *6うるおいを与えて透明感をもたらす *7月見草油 *8カニナバラ果実油 *9オリーブ果実油 *10ホホバ種子油 *11アボカド油 *12ジュニペルスメキシカナ油 *13イタリアイトスギ葉／実／茎油 *14イランイラン花油 *15オレンジ花油 *16ダマスクバラ花油

［全成分］

グリセリン、オリーブ果実油、パルミチン酸エチルヘキシル、ジグリセリン、ステアリン酸スクロース、（べへン酸／エイコサン二酸）ポリグリセリルー10、（C12ー14）パレスー12、ミツロウ、セテアリルアルコール、水、（べヘン酸／エイコサン二酸）グリセリル、ステアリン酸グリセリル、1，2ーヘキサンジオール、パーム油、ジラウラミドグルタミドリシンNa、イタリアイトスギ葉／実／茎油、オレンジ花油、酢酸トコフェロール、月見草油、カニナバラ果実油、アボカド油、ホホバ種子油、ヒマワリ種子油不けん化物、ダマスクバラ花油、ツバキ種子油、BG、PG、酵母エキス、ペンチレングリコール、ツボクサエキス、ラクトビオン酸、カラスムギ穀粒エキス、マデカッソシド、リンゴ酸、クエン酸、アスコルビン酸、ハイビスカス花エキス、カプリリルグリコール、酒石酸、パンテノール、セイヨウサンザシ花エキス、安息香酸Na、ソルビン酸Ｋ、ビフィズス菌培養溶解質、乳酸桿菌発酵液、サンシキスミレエキス、シャクヤク花エキス、加水分解野菜タンパク、ジュニペルスメキシカナ油、イランイラン花油

【FEMMUE 取扱店舗】

FEMMUE公式オンラインストア、楽天公式ストア

Cosme Kitchen 全店、Biople 全店、及び各WEBストア

@cosme TOKYO、イセタン ビューティー アポセカリー、渋谷ロフト、銀座ロフト、Amazon、LINEギフト、ZOZOCOSME

※一部取扱のない店舗があります

【FEMMUEについて】

ファミュは、幼少期からコスメに魅了されて育ったKelly S. Chung（ケリー・ジョン） が、4年の研究開発期間を経てローンチした韓国発スキンケアブランド。

花たちが持つ美しさのエッセンス。それは肌によいスキンケア効果だけでなく目にうつる姿ややわらかい感触、心を満たす香りもそう。花たちがくれる「幸せ」を感じる瞬間が多ければ女性たちはそれだけ美しくなれる。FEMMUE〈ファミュ〉は、「女性」を意味するFEMMEと「変化」を意味するMUEを掛け合わせた言葉。自分を愛し始める瞬間から、女性は美しく変化していきます。その変化の瞬間をとらえ、いつもサポートするブランドありたい。それが〈ファミュ〉の想いです。

【FEMMUE〈ファミュ〉公式HP/SNS】

オンラインストア：https://femmue.jp/

Instagram：@femmue_japan

X：@FEMMUE_japan

LINE：https://lin.ee/dzYpyAb