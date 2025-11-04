【紀ノ国屋】コロンとしたフォルムが可愛らしい「コーデュロイミニバッグ」が全5色のラインナップで新登場！

株式会社紀ノ國屋

紀ノ国屋より、温かみのあるコーデュロイ生地が目を引く「コーデュロイミニバッグ」が新登場いたします。カラーは、モーブピンク、サックスブルー、ベージュ、チャコールグレー、ブラックの全5色展開。季節の移ろいを感じさせる上品な色合いが魅力です。

2025年11月5日（水）より、一部店舗にて数量限定で順次販売を開始いたします。 なお、公式オンラインストアでは、先行して販売中です。

ベージュ《商品概要》

■商品名 ：紀ノ国屋 コーデュロイミニバッグ

■カラー ：モーブピンク、サックスブルー、ベージュ、チャコールグレー、ブラック

■販売価格：各\990（税込）

■サイズ ：本体 約タテ18.5cm×ヨコ27cm×マチ8cm

■素 材 ：ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン

気分で選ぶ、やわらかな5つの彩り

ふんわりとした優しい質感が魅力のコーデュロイ素材を使用したミニバッグは、見た目にも手触りにも癒されるアイテムです。温かみのある生地感と、落ち着いた色合いが日々のコーデに自然と馴染み、さりげなく彩りを添えてくれます。

カラーは、モーブピンク、サックスブルー、ベージュ、チャコールグレー、ブラックの全5色展開。

どの色も取り入れやすく、気分やシーンに合わせて選ぶ楽しさも魅力のひとつです。

実用性とデザイン性を兼ね備えたアイテム

上部にはファスナーが付いており、中身が飛び出す心配がなく、安心して持ち運べるのも嬉しいポイント。スマートフォンやお財布、ハンカチなど、必要な小物をすっきり収納できるサイズ感で、ちょっとしたお出かけにもぴったりです。また、バッグインバッグとしても活用できるため、メインバッグの中で小物をすっきり整理するのにも便利です。

ご自身用にはもちろん、季節の贈り物やちょっとしたプレゼントにもおすすめ。

モーブピンクサックスブルーベージュチャコールグレーブラック

《販売店舗》

インターナショナル（青山店）、等々力店、鎌倉店、国立店、吉祥寺店、草加ヴァリエ店、SOCOLA 用賀店、シャポー船橋店、流山おおたかの森S・C FLAPS店、CIAL横浜店、シャポー市川店、ラスカ平塚店、アトレ吉祥寺店、神戸さんちか店、広島三越店、グランスタ丸の内店、グランスタ店、日本橋高島屋S.C.店、恵比寿駅店、EQUiA北千住店、羽田空港店、エキュート立川店、武蔵小杉駅店、岩田屋本店、大丸東京店、大丸梅田店、新宿高島屋店、東武池袋店、仙台三越店、渋谷スクランブルスクエア店、羽田エアポートガーデン店、〈KINOKUNIYA Bakery〉中野駅店、調進所 紀ノ國屋京町家

オンラインストアからの購入はこちら

モーブピンク ：https://www.super-kinokuniya.jp/c/010/046/2701-4960320042202

サックスブルー ：https://www.super-kinokuniya.jp/c/010/046/2701-4960320042219

ベージュ ：https://www.super-kinokuniya.jp/c/010/046/2701-4960320042226

チャコールグレー：https://www.super-kinokuniya.jp/c/010/046/2701-4960320042233

ブラック ：https://www.super-kinokuniya.jp/c/010/046/2701-4960320042240

※商品の入荷状況により店舗での販売が遅れる場合がございます。

※数量限定商品となっておりますため、在庫がなくなり次第終了となります。

※店頭在庫は日々変動いたしますので、販売状況は直接店舗へお問い合わせください。

