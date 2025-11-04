【紀ノ国屋】コロンとしたフォルムが可愛らしい「コーデュロイミニバッグ」が全5色のラインナップで新登場！

株式会社紀ノ國屋


紀ノ国屋より、温かみのあるコーデュロイ生地が目を引く「コーデュロイミニバッグ」が新登場いたします。カラーは、モーブピンク、サックスブルー、ベージュ、チャコールグレー、ブラックの全5色展開。季節の移ろいを感じさせる上品な色合いが魅力です。


2025年11月5日（水）より、一部店舗にて数量限定で順次販売を開始いたします。 なお、公式オンラインストアでは、先行して販売中です。




《商品概要》

■商品名 ：紀ノ国屋　コーデュロイミニバッグ


■カラー ：モーブピンク、サックスブルー、ベージュ、チャコールグレー、ブラック


■販売価格：各\990（税込）


■サイズ ：本体 約タテ18.5cm×ヨコ27cm×マチ8cm


■素　材 ：ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン







気分で選ぶ、やわらかな5つの彩り


ふんわりとした優しい質感が魅力のコーデュロイ素材を使用したミニバッグは、見た目にも手触りにも癒されるアイテムです。温かみのある生地感と、落ち着いた色合いが日々のコーデに自然と馴染み、さりげなく彩りを添えてくれます。


カラーは、モーブピンク、サックスブルー、ベージュ、チャコールグレー、ブラックの全5色展開。


どの色も取り入れやすく、気分やシーンに合わせて選ぶ楽しさも魅力のひとつです。



実用性とデザイン性を兼ね備えたアイテム


上部にはファスナーが付いており、中身が飛び出す心配がなく、安心して持ち運べるのも嬉しいポイント。スマートフォンやお財布、ハンカチなど、必要な小物をすっきり収納できるサイズ感で、ちょっとしたお出かけにもぴったりです。また、バッグインバッグとしても活用できるため、メインバッグの中で小物をすっきり整理するのにも便利です。


ご自身用にはもちろん、季節の贈り物やちょっとしたプレゼントにもおすすめ。




《販売店舗》


インターナショナル（青山店）、等々力店、鎌倉店、国立店、吉祥寺店、草加ヴァリエ店、SOCOLA 用賀店、シャポー船橋店、流山おおたかの森S・C FLAPS店、CIAL横浜店、シャポー市川店、ラスカ平塚店、アトレ吉祥寺店、神戸さんちか店、広島三越店、グランスタ丸の内店、グランスタ店、日本橋高島屋S.C.店、恵比寿駅店、EQUiA北千住店、羽田空港店、エキュート立川店、武蔵小杉駅店、岩田屋本店、大丸東京店、大丸梅田店、新宿高島屋店、東武池袋店、仙台三越店、渋谷スクランブルスクエア店、羽田エアポートガーデン店、〈KINOKUNIYA Bakery〉中野駅店、調進所 紀ノ國屋京町家



※商品の入荷状況により店舗での販売が遅れる場合がございます。


※数量限定商品となっておりますため、在庫がなくなり次第終了となります。


※店頭在庫は日々変動いたしますので、販売状況は直接店舗へお問い合わせください。


