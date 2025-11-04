温風機能搭載・コードレスふとんクリーナー 【レイコップ PRO3】2025年11月4日（火）新発売

レイコップ株式会社

世界初のふとんクリーナーを生み出したレイコップ株式会社（本社：東京都千代田区、CEO：マイケル・リー）は、2025年11月4日（火）より、温風機能を搭載したコードレスモデルのふとんクリーナー【レイコップ PRO３】を公式オンラインストア等にて発売いたします。

温風機能付きUVふとんクリーナー「レイコップ PRO3」

シリーズ最上位モデル『コードレス温風』×UV ふとんクリーナー 【レイコップPRO3】

シリーズ初・温風60℃ ×コードレス

- 「温風」＋「UV」＋「たたき」＋「吸引」で、99.9％の UV除菌・ウイルス除去・ダニ除去＊1- UV LED最多搭載数で除菌パワー150％アップ＊2- コードレス×大容量バッテリー- 可動式ヘッド×人間工学ハンドル- 4重フィルター構造で空気まで清潔にする新型ダストボックス- コンパクトな自立収納設計＊1 Guangzhou Institute of Microbiology Group 調べ ＊2 レイコップRenny（レニー）RJS2-100比較

本シリーズ初・最高60℃の温風とUV吸引で、アレルギーの原因の一つと言われているダニやウイルスを除去するコードレスタイプのふとんクリーナー。

安全性の高いPTCヒーターにより生み出される約60℃の温風により、ふとんを掃除しながら表面付近のダニを死滅させます。また、1.44kgの軽量コンパクトのコードレスタイプなので、コンセントの有無を気にせず、ストレスなく掃除が可能。さらに、使用用途によって使い分けができる、除菌をメインとした『UVモード（標準/パワー）』とダニ対策をメインにした『温風モード』を搭載で、布団の清潔環境の維持をサポートします。

レイコップ独自技術の「光クリーンメカニズム」

医療現場でも使用されているUV （UV-C）LEDと、高速回転たたきブラシ・強力吸引によるレイコップ独自技術の『光クリーンメカニズム』で、アレルゲン・菌・ダニを99.9％除去*1。

さらに、UV LEDもシリーズ最大個数の5ea搭載で、エントリーモデルと比較して除菌パワーが150％アップ*2し、徹底したUVケアが可能。

また、115,000回/分の高速回転たたきブラシと、高品質・高耐性なBLDCモーターによる

14,000 Paの強力な吸引力で、布団の奥からダニのフンや死骸を含むハウスダストをたたき出す、高効率かつパワフルな性能を実現。

ふとんやソファーなどの奥のゴミをたたき出すフィンパンチブラシと、髪の毛やペットの毛を絡めとるファブリックブラシの2種の素材を組み合わせたスパイラル状の高速回転たたきブラシ搭載。

「快適な使い心地」の追求

＊1 Guangzhou Institute of Microbiology Group 調べ ＊2 レイコップRenny（レニー）RJS2-100比較ペットの毛もしっかり絡めとる115,000回/分のたたきブラシ搭載

4重フィルター構造搭載で排気もクリーンで安心

0.3㎛の超微細なホコリも99.9％集塵するHEPAフィルターなど4重フィルター構造でゴミをキャッチ。吸引力を維持しながら排気もクリーンに。

4重構造フィルターで微細なホコリもキャッチHEPAフィルター搭載で排気もクリーン

簡単メンテナンスでいつも清潔感をキープ

使い捨てフィルターで、手を汚さずゴミ捨てが可能。水洗いできるダストボックスで清潔さをキープ。

使い捨てフィルターでゴミ捨ても楽水洗い可能で清潔さキープ

高いパフォーマンスで掃除を快適に効率よく

90°動く可動式ヘッド×コードレスで、操作性も良く快適な掃除が可能。

可動式ヘッドで幅広寝具もスムーズ90°可動式ヘッド

使いやすさを追求した設計

重本重量も1.44kgで操作時の負担を軽減。省スペースの自立式収納だから、使いたい時に手軽に使える。

PROシリーズ最軽量コンパクトな自立式収納大容量バッテリー×コードレス

大容量バッテリーのコードレスだから、コンセントを気にせず自由自在に家中すみずみまで清潔に。連続稼働時間も《標準モード50分／パワーモード25分／温風モード22分》で、バッテリー切れのストレスもなく、時間を気にせず自分のペースでお掃除できます。

赤ちゃん・ペット用品にも

ふとんケア以外にもベッドやマットレス・枕・ソファーはもちろん、清潔な環境を整えてあげたいベビーベッドやぬぐるみなどのファブリック素材のケアにもお使いいただけます。また、細く柔らかいペットの毛なども絡めとる超高速回転ブラシ搭載だから、ペット用品などのメンテナンスにもおすすめです。

製品概要

型番 ：PRO3-100

販売価格 ：32,200円（税込）

カラー ：ホワイト

吸引力 ：14,000Pa

本体重量 ：1.44kg

本体サイズ(mm) ：200 × 465 × 161（W×D×H）

バッテリー ：DC 14.8V, 2500mAh

アダプター ：入力 AC 100~240V 50/60Hz

出力 DC 5V 2A, 10W (USB Aポート 1口)

充電入力 ：USB Type-C

充電時間 ：約6時間 ※1

連続使用時間標準モード：約50分／パワーモード：約25分／温風モード：約22分 ※2

ダストボックス容量 ：400ml

ブラシたたき回数 ：115,000回 / 分

付属品 ：充電アダプター、充電ケーブル（USB Type-C)、使い捨てフィルター 15枚

※1 充電環境によっては充電にかかる時間が異なる場合があります。

※2 使用環境によって稼働時間が異なる場合があります。

Home Care ー医師の願いを、あなたの暮らしへー

病気を未然に防ぎ、健やかな毎日を送ってほしいという、ひとりの医師の切なる願いで生まれた「レイコップ」。

私たちの製品は単なる家電ではありません。

それは、住環境からアプローチする「予防医療」の具現化であり、家族みんなの健康を守るための新しい選択肢です。清潔で安心できる住まいは、心と体の健康の基盤。専門家である医師の深い知恵と最新の技術力によって生まれる製品が、あなたとあなたの大切な家族が、毎日を笑顔で過ごせるよう健康的な環境づくりをサポートします。

レイコップは、これからも医療の専門家が考える「理想の暮らし」を、あなたの家へ届ける健康環境家電を生み続けていきます。

