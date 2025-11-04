累計応募者数3100組超、163組のアスリートをサポートしてきた「ザムストチャレンジャープログラム」をリニューアル！「ザムストチャレンジャープログラム【極】」通期募集開始

日本シグマックス株式会社

スポーツ向けサポート・ケア製品ブランド「ZAMST（ザムスト）」を展開する、日本シグマックス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木 洋輔）は、これまで全国のアスリート・チームを応援する「ザムストチャレンジャープログラム」を実施してまいりましたが、この度「ザムストチャレンジャープログラム【極（きわみ）】」へリニューアルし、通期募集を開始いたします。

■ザムストチャレンジャープログラムについて

ザムストでは各競技の代表選手など契約アスリート・チームへのサポートを行っています。一方でスポーツ競技を通じて自己実現・自己表現を目指す方はトップアスリートだけでなく、競技を問わず数多くいらっしゃいます。そのような競技者を幅広くサポートし、日本スポーツの発展・普及に寄与しようと2020年に本プログラムをスタートいたしました。

本プログラムは2025年4月に第10期を迎え、プログラム開始以来、累計163組（個人110名・53チーム）のザムストチャレンジャーをサポートしてきました。サポートするザムストチャレンジャーからは、「ザムスト製品を使用して大会で優勝できた」、「ケガなくシーズンを終えることができた」といったコメントをいただいています。

■これまでのサポート実績

これまでサポートした「ザムストチャレンジャー」は75競技となり、個人からチーム競技まで幅広くサポートをしてまいりました。また、チャレンジャーの活動に関する情報発信をザムストSNSで行い、競技やアスリートの認知拡大にも取り組んでいます。

■リニューアル内容・提供内容

プログラムは第10期の節目を迎え、「ザムストチャレンジャープログラム【極（きわみ）】」としてリニューアルいたします。

下記、リニューアル内容となります。

【リニューアル内容・提供内容】

・ 提供内容 ： ザムスト製品 個人年間６万円→年間10万円

※チーム年間20万円

・提供期間 ： 採用から1年間（例2025年10月採用の場合、2026年9月まで提供）

・応募期間 ： 半年に1度→募集・採用を通期実施

提供内容を充実することで、日々スポーツに励む競技者をさらに強力にサポートしてまいります。

■「ザムストチャレンジャープログラム【極】」募集開始時期・活動内容について

・募集開始日時 ： 11月4日（火）

・活動内容 ： １.商品、ブランド紹介を目的としたSNS投稿（年6回）

２.新商品のモニター活動

選考に合格後、一年間の任期の中で「ザムストチャレンジャー」として自身のスポーツ活動に励んでいただきます。

※詳細はこちらをご覧ください。 https://www.zamst-online.jp/challenger-program/

＊本プログラムに参加いただくアスリート、チームはご応募から1ヶ月を目途に選考、採用のご連絡をさせていただきます。

なお、採用の場合のみ、メールの送信をもって採用連絡とさせていただきますので、あらかじめご容赦ください。

プログラム参加にあたっては参加者としての情報掲載と、活動に関する情報発信、新商品のモニター活動のご協力をお願いいたします。

※現在の「ザムストチャレンジャープログラム」では、半期に1度募集を実施しておりましたが、こちらの運用につきましては現在運用しております10期メンバーにて終了となります。

■日本・世界で活躍するザムストチャレンジャー出身のアスリート岡本 圭司（パラスノーボード）山田 梨央（パデル）沓名 舞子（パデル）生山 ヒジキ（縄跳び）菅原 陸翔（ローイング）冨部 柚三子（セーリング）日野 煌（テニス）宮下 楓（スラックイン）服部 勝太（ドッジボール）

■ZAMST（ザムスト）について https://www.zamst-online.jp/

ザムストは医療メーカーとして整形外科向け製品を開発・製造する日本シグマックス株式会社が1993年に設立したスポーツ向けサポート・ケア製品ブランドです。

誕生以来、医療の現場で培った知識と技術をベースに、ケガのリスクと常に隣り合わせで闘い続けるアスリートをサポートしてきました。

これまでの30年の経験や取り組みを礎とし、すべてのアスリートがパフォーマンスを最大限に引き出せるよう、これからも挑戦し続けてまいります。

ザムスト ブランドヒストリー :https://prtimes.jp/story/detail/ZrX5ojC7vvb■ZAMSTパートナーズ

ザムストはバレーボール、バスケットボール、サッカー、テニス、マラソン、ゴルフ、バドミントン、など、あらゆるスポーツにおいて限界に挑み続けるアスリートや団体を応援しています。

ザムストはバレーボール、バスケットボール、サッカー、テニス、マラソン、ゴルフ、バドミントン、など、あらゆるスポーツにおいて限界に挑み続けるアスリートや団体を応援しています。

バレーボール：西田有志、高橋藍、小野寺太志、山本智大、ウィルフレド・レオン、佐々木千紘

バスケットボール：富樫勇樹、河村勇輝、西田優大、寺嶋恭之介、岡田大河、トレイ・ヤング

サッカー：宮市亮、畠中槙之輔、鈴木章斗、小林祐介、鵜木郁哉、佐藤亮、（中村草太）

テニス：西岡良仁、日比野菜緒、綿貫陽介 / マラソン：岩出玲亜 / スキージャンプ：葛西紀明

ゴルフ：穴井詩、尾関彩美悠、都玲華 / バドミントン：松友美佐紀 / 野球：秋山翔吾、松本剛

他アスリート・チーム多数

■日本シグマックス株式会社について https://www.sigmax.co.jp/

所在地：東京都新宿区西新宿1-24-1

創業：1973年6月1日

資本金： 9,000万円

代表取締役社長：鈴木 洋輔

社員数：246名（2025年3月末）

売上高：143.7億円（2025年3月期）

日本シグマックスは「身体活動支援業※」を事業ドメインとし、幅広いフィールドで人々の身体に関わる製品・サービスを提供しています。創業以来「医療」の中でも「整形外科分野」に特化して、各種関節用装具やギプスなどの外固定材、リハビリ関連製品、冷却療法のためのアイシングシステム、治療・診断のための医療機器など、特徴のある製品を提供してまいりました。「スポーツ分野」ではスポーツ向けケア・サポートブランド『ZAMST』を中心に国内外で高い評価を受けております。また日常生活を支える「デイリーケア」、労働者の身体をサポートする「ワーカーズケア」といった分野で『MEDIAID』ブランド製品を拡大展開しております。

※身体活動支援業：運動器障害の予防・診断・治療・回復、及び運動機能維持・向上を目的とした製品・サービスを提供することにより、人々がより健康で快適な生活を送れるよう支援する業（当社による造語）